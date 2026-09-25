La Sainte Tunique, dévoilée devant le pape, a-t-elle été portée par Jésus Christ ?

Habituellement conservée à Argenteuil, la Sainte Tunique est exposée au Stade de France durant la veillée du vendredi soir. Cette relique, que la tradition associe à la Passion du Christ, sera présentée Léon XIV.

De la basilique Saint-Denys d'Argenteuil directement au Stade de France. Ce vendredi 25 septembre, la Sainte Tunique est déroulée et exposée lors de la grande veillée organisée avec le pape Léon XIV à Saint-Denis. Environ 80 000 jeunes sont inscrits à cette soirée, selon le diocèse de Paris.

Sa présentation intervient lors de la dernière partie de la veillée, Léon XIV devant arriver dans le stade vers 21 heures. Après un temps de prières et d'échanges avec le souverain pontife, la tunique doit être révélée aux yeux des jeunes fidèles présents dans le stade. Le déplacement de l'objet reste exceptionnel. La tunique est normalement conservée roulée dans un reliquaire vitré à Argenteuil, dans le Val-d'Oise. Elle avait déjà été entièrement déployée lors d'une ostension du 18 avril au 11 mai 2025. Cette fois, elle sera sortie de sa basilique et présentée dans le plus grand stade de France, devant le souverain pontife.

Qu'est-ce que la Saint Tunique d'Argenteuil ?

Cette pièce unique pour la religion chrétienne est une pièce de couleur brun-rouge classé au titre des Monuments historiques. Selon la tradition chrétienne, elle serait la tunique portée par Jésus pendant sa Passion, avant la crucifixion. L'Évangile selon saint Jean évoque une tunique "sans couture" que les soldats auraient décidé de récupérer, par tirage au sort, plutôt que de la déchirer. Rien ne permet cependant d'établir historiquement que le textile conservé à Argenteuil est bien celui mentionné dans le récit.

Son arrivée à Argenteuil repose elle aussi en partie sur la tradition. Le récit transmis par l'Église veut que le vêtement ait été remis à Charlemagne, puis confié vers l'an 800 au monastère d'Argenteuil où sa fille Théodrade était religieuse. La première ostension documentée par les responsables du sanctuaire remonte à 1156, en présence du roi Louis VII.

La relique a ensuite traversé une histoire mouvementée. Pendant la Révolution française, le curé d'Argenteuil l'a découpée et en a caché plusieurs morceaux pour éviter sa confiscation. Ceux qui ont pu être récupérés ont ensuite été réunis. Aujourd'hui, l'objet se présente ainsi sous la forme de fragments fixés sur un support en forme de tunique.

Son authenticité reste encore débattue. Une analyse au carbone 14 réalisée en 2004 au laboratoire du CEA de Saclay a daté des échantillons : elle serait apparue sur une période comprise entre 530 et 650 après J.-C., avec une probabilité annoncée à 95,4%. Certains défenseurs de l'authenticité contestent la portée de cette datation, notamment en raison des conditions de conservation mouvementées du textile au cours des siècles.

Pourquoi sa présentation au Stade de France est un événement

En temps normal, une seule partie du vêtement est visible dans son reliquaire à Argenteuil. Les ostensions solennelles sont donc rares : elles ont notamment eu lieu en 1934, 1984, 2016 et exceptionnellement en 2025. Celle de 2016 avait attiré plus de 220 000 pèlerins, selon le sanctuaire d'Argenteuil.

La Sainte Tunique n'est toutefois pas présentée à Paris comme preuve historique ou scientifique de la Passion du Christ. Dans le programme officiel, le diocèse de Paris la décrit comme une "relique de la Passion du Christ" et prévoit un temps de recueillement autour de l'objet. Le Vatican ne s'est jamais prononcé officiellement sur l'authenticité de la Tunique d'Argenteuil, il est admis que ces reliques ne relèvent pas du dogme de la foi, aucun fidèle n'est tenu de croire qu'il s'agit d'un vêtement véritable du Christ. Le Vatican considère surtout l'objet comme un support pastoral et spirituel, permettant de méditer sur les souffrances de la Passion.

Après cette présentation, Léon XIV doit prononcer son enseignement avant la prière finale. La veillée dans son ensemble devant se terminer vers 23 heures.