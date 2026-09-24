Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce 24 septembre 2026 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Pour ce nouveau tirage EuroDreams, les joueurs peuvent espérer devenir rentiers. Mais quelqu'un aura-t-il suffisamment de chance ? Réponse à l'heure des résultats.

Jeudi oblige, la Française des jeux organise un tirage EuroDreams. Comme quasiment à chaque fois, ce sont 20 000 euros par mois pendant trente ans qui sont promis à qui trouvera le résultat EuroDreams. Pour participer au tirage, rien de bien compliqué, il suffit de se rendre en point de vente FDJ ou directement sur le site internet ou l'application de la Française des jeux.

Là, sur une grille, qui est composée de chiffres allant de 1 à 40 et de numéros Dream allant de 1 à 5, un joueur doit cocher au moins six chiffres et un numéro Dream pour avoir une combinaison complète capable de concourir au tirage EuroDreams du jour. Pour espérer remporter le gros lot, les participants doivent néanmoins jouer au moins 2,50 euros, prix d'une grille de base. Tous les résultats EuroDreams du jour seront délivrés ci-dessous :

Jusqu'à combien peut coûter une grille pour un tirage EuroDreams ?

S'il suffit de jouer une combinaison classique, soit six chiffres et un numéro Dream, pour participer au tirage EuroDreams, un participant peut cocher davantage de numéros, s'il le souhaite. Cela lui permet notamment d'augmenter ses chances de trouver le bon résultat EuroDreams. Cependant, le prix de la grille n'est pas le même. En cochant un second numéro Dream, la grille passe à 5 euros, soit le double du prix de base. Si on coche un septième chiffre, le prix atteint les 17,50 euros en un claquement de doigts. Mais les prix peuvent encore davantage s'envoler.

Ainsi, une grille cochée de sept chiffres et des cinq numéros Dream est vendue 87,50 euros. Pour huit chiffres compris entre 1 et 40 et toujours les cinq numéros Dream, il faut débourser jusqu'à 350 euros ! Le montant de la grille atteint les 525 euros lorsqu'un joueur coche 10 chiffres et un seul numéro Dream. Mais le montant maximal est atteint avec neuf chiffres et trois numéros Dream. Le joueur qui espère ainsi découvrir les résultats EuroDreams devra débourser 630 euros !