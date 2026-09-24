Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 24 septembre 2026 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Quelqu'un a-t-il remporté le jackpot de ce nouveau tirage EuroDreams ? Retrouvez tous les résultats de ce jeudi 24 septembre.

Jeudi oblige, la Française des jeux organisait un tirage EuroDreams. Comme quasiment à chaque fois, 20 000 euros par mois pendant trente ans étaient promis à qui trouverait le résultat EuroDreams. Mais ce jeudi 24 septembre 2026, il n'y a pas eu de grand vainqueur. Du moins, pas au premier rang. En revanche, si personne n'a remporté le jackpot ultime, une grille a tout de même trouvé la quasi-totalité des résultats EuroDreams de ce jeudi.

Seul le numéro Dream manque à l'appel, mais avec ses six bons chiffres, elle permet à son détenteur de repartir avec 2 000 euros par mois pendant cinq ans. 80 grilles, dont 21 validées en France ont, elles, été cochées de cinq bons chiffres. Une partie du résultat EuroDreams qui leur permet d'empocher 632,60 euros. Retrouvez sans plus attendre tous les résultats du tirage EuroDreams de ce 24 septembre 2026 :

Tirage du jeudi 24 septembre 2026 6 - 13 - 14 - 18 - 20 - 32 4

Jusqu'à combien peut coûter une grille pour un tirage EuroDreams ?

Prochain tirage, lundi. S'il suffit de jouer une combinaison classique, soit six chiffres et un numéro Dream, pour participer au tirage EuroDreams, un participant peut cocher davantage de numéros, s'il le souhaite. Cela lui permet notamment d'augmenter ses chances de trouver le bon résultat EuroDreams. Cependant, le prix de la grille n'est pas le même. En cochant un second numéro Dream, la grille passe à 5 euros, soit le double du prix de base. Si on coche un septième chiffre, le prix atteint les 17,50 euros en un claquement de doigts. Mais les prix peuvent encore davantage s'envoler.

Ainsi, une grille cochée de sept chiffres et des cinq numéros Dream est vendue 87,50 euros. Pour huit chiffres compris entre 1 et 40 et toujours les cinq numéros Dream, il faut débourser jusqu'à 350 euros ! Le montant de la grille atteint les 525 euros lorsqu'un joueur coche 10 chiffres et un seul numéro Dream. Mais le montant maximal est atteint avec neuf chiffres et trois numéros Dream. Le joueur qui espère ainsi découvrir les résultats EuroDreams devra débourser 630 euros !