"Le pape a dit !" Paix, écologie, jeunesse... Les citations de Léon XIV les plus marquantes et inspirantes

Le pape Léon XIV, qui se décrit comme un humaniste, a aussi un sacré sens de la formule. La preuve avec ses citations les plus fortes.

"L'amour du prochain est la preuve tangible de l'authenticité de notre amour pour Dieu", "Nous sommes faits pour la vérité : lorsqu'elle manque, nous en souffrons. Nous sommes faits pour le bien, mais les masques d'un plaisir jetable trahissent notre désir".... Qui a dit ça ? Le pape Léon XIV bien sûr ! Il faut dire que le Saint Père, s'il est un homme discret, est aussi un homme de lettres, très érudit, qui a le sens de la formule. Si bien que si l'on voulait compiler toutes ses citations les plus marquantes, il y en aurait des dizaines.

Ça tombe plutôt bien, Linternaute.com publie un compilateur de citations du pape, à retrouver ci-dessous. Choisissez une thématique et consultez ses plus belles paroles sur le sujet. Vous découvrirez rapidement que le pape ne parle pas que de foi.

Citations du Pape Léon XIV Sélection de la rédaction Linternaute (2026) Thèmes : Tous Foi Unité Espérance Paix Jeunesse Justice sociale Démocratie Courage Fraternité Écologie Éducation Migrants Tentations Chargement... Autre citation Copier Image Base de citations ( 97 ) Voir la liste Citation copiée ! Carte Citation × Format carré (1:1) pour réseaux sociaux

Léon XIV s'inscrit dans la lignée de la doctrine sociale de l'Église, mais se montre très sensible aux enjeux contemporains. Perçu comme un pape humaniste, il place la défense de la personne humaine au cœur de toutes ses interventions. Il critique régulièrement notre modèle économique capitaliste qui subordonne la vie humaine à la recherche du profit immédiat. Il défend la notion de travail digne, l'épanouissement individuel via la cohésion sociale. Face aux révolutions technologiques, il rappelle régulièrement que la science et le progrès doivent rester au service de l'humain.

Le pape s'est également emparé des défis posés par l'intelligence artificielle et la numérisation de la société. Dans ses interventions, il met en garde contre l'aliénation numérique et le risque d'une déshumanisation des rapports sociaux. Il plaide pour l'instauration cadre éthique strict, afin d'empêcher que les algorithmes ne dictent le destin des hommes à l'avenir. Il parle même de "désarmer l'intelligence artificielle".