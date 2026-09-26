Loto : le résultat du tirage du samedi 26 septembre 2026 dévoilé [EN DIRECT]

Le tirage du Loto du samedi 26 septembre 2026 est lancé et le résultat tombe ce soir en direct pour tenter de décrocher 5 millions.

Ce samedi 26 septembre 2026, la Française des Jeux organise un nouveau tirage du Loto avec une cagnotte de 5 millions à remporter. Des millions de Français tentent leur chance en sélectionnant cinq numéros compris entre 1 et 49, accompagnés d'un numéro Chance allant de 1 à 10. Le résultat du Loto de ce soir est à suivre en direct ci-dessous, dès sa publication officielle par la FDJ.

Lors du précédent tirage du Loto, le numéro Chance sorti était le 6. Ce chiffre, comme tous les autres, est issu d'un processus de tirage encadré par des règles strictes garantissant une totale impartialité. Chaque résultat du Loto est ainsi certifié par un huissier de justice présent lors des opérations.

Qui peut remporter le résultat du Loto ce soir ?

Pour prétendre au jackpot, un joueur doit avoir coché les cinq bons numéros ainsi que le numéro Chance exact lors du tirage du Loto. En l'absence de grand gagnant, la cagnotte est reportée et augmente au prochain tirage. Ce mécanisme de report explique en partie l'engouement croissant des joueurs à mesure que les mises atteignent des sommets.

Les grilles peuvent être validées dans l'un des quelque 30 000 points de vente agréés FDJ présents sur le territoire, mais aussi directement en ligne ou via l'application mobile. Le tirage du Loto a lieu trois fois par semaine, les lundi, mercredi et samedi soir. Cette fréquence élevée permet à un large public de tenter régulièrement sa chance sans attendre.

Le tirage du Loto, un événement suivi par des millions de joueurs

Le Loto reste l'un des jeux de hasard les plus populaires en France, avec une base de joueurs réguliers estimée à plusieurs millions de personnes. Au-delà du jackpot principal, plusieurs rangs de gains permettent à de nombreux participants de repartir avec une somme, même modeste. C'est cette diversité des dotations qui fidélise une large communauté de joueurs autour de chaque résultat du Loto.

La FDJ publie les numéros gagnants peu après la clôture du tirage du Loto, généralement en soirée. Les joueurs ayant misé en ligne sont automatiquement informés via leur espace personnel ou l'application. Pour ceux qui ont validé une grille en point de vente, la vérification peut s'effectuer directement en boutique ou sur le site officiel de la FDJ.

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