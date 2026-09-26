Loto : tirage du samedi 26 septembre 2026, tous les résultats [EN LIGNE]

Le résultat du tirage du Loto du samedi 26 septembre 2026 est tombé et un seul joueur repart avec le jackpot de 5 millions.

Ce samedi 26 septembre 2026, le résultat du tirage du Loto est disponible ci-dessous. La Française des Jeux avait mis en jeu une cagnotte de 5 millions lors de cette session du week-end, et le verdict est désormais officiel. Des millions de Français, qu'ils aient misé en point de vente ou sur la plateforme en ligne de la FDJ, peuvent dès à présent vérifier leur grille.

Le tirage du Loto de ce samedi a souri à un heureux joueur qui repart avec l'intégralité du jackpot de 5 000 000 euros, grâce à la combinaison gagnante 4-7-14-18-20 et le numéro chance 1. Quatre joueurs de rang 2 ont également décroché 63 827 euros chacun, confirmant que ce résultat du Loto a généré de belles retombées à plusieurs niveaux. Le prochain tirage du Loto s'ouvrira sur une cagnotte de départ fixée à 2 millions.

Comment le résultat du Loto est établi et vérifié par les joueurs

Chaque tirage du Loto s'appuie sur un protocole certifié, placé sous le contrôle d'un huissier de justice chargé d'attester l'impartialité totale des opérations. Cette présence garantit qu'aucun numéro ne peut bénéficier d'un avantage quelconque, conférant au résultat du Loto une légitimité reconnue par l'ensemble des joueurs. Les participants ayant joué en ligne reçoivent une notification automatique sur leur espace personnel, tandis que ceux qui ont validé leur grille en bureau de tabac peuvent faire contrôler leur ticket dans l'un des 30 000 points de vente agréés ou directement sur le site de la FDJ.

Le tirage du Loto du samedi, incontournable rendez-vous de la semaine

Parmi les trois sessions hebdomadaires que propose le Loto — lundi, mercredi et samedi —, celle du week-end concentre traditionnellement la participation la plus élevée. Les joueurs disposent en effet de davantage de temps pour valider leurs grilles avant la clôture des mises à 20h15, ce qui amplifie naturellement l'engouement autour du résultat du Loto du samedi soir. C'est également ce tirage qui capte le plus fort intérêt médiatique de la semaine.

Le mécanisme du report constitue l'un des ressorts les plus puissants de l'attractivité du Loto au fil des sessions. Lorsqu'aucun joueur ne parvient à réunir les cinq bons numéros et le numéro chance, la cagnotte s'accumule et grossit jusqu'au tirage du Loto suivant, parfois jusqu'à des sommets qui dépassent toutes les prévisions. Ce soir, la mise n'a pas eu l'occasion de s'envoler : le jackpot a été remporté dès ce premier tirage à 5 millions.

Dernières mises à jour