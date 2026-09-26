Loto : tirage du samedi 26 septembre 2026, tous les résultats [EN LIGNE]

Le résultat du tirage du Loto du samedi 26 septembre 2026 est tombé et un seul joueur repart avec le jackpot de 5 millions.
Ce samedi 26 septembre 2026, le résultat du tirage du Loto est disponible ci-dessous. La Française des Jeux avait mis en jeu une cagnotte de 5 millions lors de cette session du week-end, et le verdict est désormais officiel. Des millions de Français, qu'ils aient misé en point de vente ou sur la plateforme en ligne de la FDJ, peuvent dès à présent vérifier leur grille.
Le tirage du Loto de ce samedi a souri à un heureux joueur qui repart avec l'intégralité du jackpot de 5 000 000 euros, grâce à la combinaison gagnante 4-7-14-18-20 et le numéro chance 1. Quatre joueurs de rang 2 ont également décroché 63 827 euros chacun, confirmant que ce résultat du Loto a généré de belles retombées à plusieurs niveaux. Le prochain tirage du Loto s'ouvrira sur une cagnotte de départ fixée à 2 millions.
Comment le résultat du Loto est établi et vérifié par les joueurs
Chaque tirage du Loto s'appuie sur un protocole certifié, placé sous le contrôle d'un huissier de justice chargé d'attester l'impartialité totale des opérations. Cette présence garantit qu'aucun numéro ne peut bénéficier d'un avantage quelconque, conférant au résultat du Loto une légitimité reconnue par l'ensemble des joueurs. Les participants ayant joué en ligne reçoivent une notification automatique sur leur espace personnel, tandis que ceux qui ont validé leur grille en bureau de tabac peuvent faire contrôler leur ticket dans l'un des 30 000 points de vente agréés ou directement sur le site de la FDJ.
Le tirage du Loto du samedi, incontournable rendez-vous de la semaine
Parmi les trois sessions hebdomadaires que propose le Loto — lundi, mercredi et samedi —, celle du week-end concentre traditionnellement la participation la plus élevée. Les joueurs disposent en effet de davantage de temps pour valider leurs grilles avant la clôture des mises à 20h15, ce qui amplifie naturellement l'engouement autour du résultat du Loto du samedi soir. C'est également ce tirage qui capte le plus fort intérêt médiatique de la semaine.
Le mécanisme du report constitue l'un des ressorts les plus puissants de l'attractivité du Loto au fil des sessions. Lorsqu'aucun joueur ne parvient à réunir les cinq bons numéros et le numéro chance, la cagnotte s'accumule et grossit jusqu'au tirage du Loto suivant, parfois jusqu'à des sommets qui dépassent toutes les prévisions. Ce soir, la mise n'a pas eu l'occasion de s'envoler : le jackpot a été remporté dès ce premier tirage à 5 millions.
Dernières mises à jour
- Comment récupérer ses gains au Loto en point de vente ?
Vous avez acheté votre billet du Loto chez un commerçant et vous avez gagné ? Les gains jusqu'à 30 000 euros peuvent être retirés directement en point de vente physique. Au-delà de ce montant, il faut passer par le service client, qui oriente vers le service Relations Gagnants pour un accompagnement dédié. À noter : le gagnant dispose de 60 jours pour récupérer ses gains. Par ailleurs, au Loto, il n'est pas nécessaire de trouver la combinaison complète pour être récompensé : cinq bons numéros sans le numéro Chance ou quatre bons numéros avec le numéro Chance permettent déjà de remporter des sommes significatives.
- 88 gagnants en Île-de-France : la région domine le Loto en 2025
L'Île-de-France s'impose comme la région la plus chanceuse au Loto en 2025, avec 88 gagnants au compteur. Elle devance Auvergne-Rhône-Alpes (40 gagnants) et le Grand Est (36 gagnants). Les joueurs en ligne sur FDJ.fr ne sont pas en reste : ils totalisent 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains de l'année. Côté statistiques, les numéros 22, 26 et 31 ont été les plus fréquemment tirés entre novembre 2019 et septembre 2022. Ces données restent toutefois purement historiques : le hasard demeure le seul maître du jeu à chaque tirage.
- Jouer au Loto en ligne : comment récupérer ses gains ?
Pour les joueurs qui participent au Loto via FDJ.fr ou l'application mobile, les gains sont automatiquement crédités sur le compte joueur. Si les coordonnées bancaires ont été renseignées, un virement automatique est possible pour des sommes allant jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce montant, il faut contacter le service des gagnants au 09 69 36 60 60 pour bénéficier d'un accompagnement sur mesure. Une grille simple du Loto coûte 2,20 euros lors des tirages classiques, avec un jackpot minimum garanti de 2 millions d'euros à la clé.
- Le numéro Chance du Loto : le 9 domine les statistiques
Au Loto, le numéro Chance qui sort le plus souvent est le 9, avec 117 apparitions au compteur selon les statistiques de la Française des Jeux. Il devance le 2 (110 sorties), le 4 (109 sorties), le 10 (107 sorties) et le 7 (106 sorties). En queue de classement, le 3 et le 5 affichent chacun 96 sorties seulement. Ces chiffres restent des données historiques : chaque combinaison, aussi "logique" ou "aléatoire" qu'elle paraisse, a exactement la même probabilité d'être tirée lors d'un prochain tirage.
- Le pack MultiChances du Loto pour multiplier ses chances
Pour maximiser ses chances au Loto, il existe un pack MultiChances composé de 600 parts, assorti d'autant de codes Loto. Chaque part est proposée au prix de 6,60 euros. En misant sur ce pack, un joueur augmente significativement ses probabilités de remporter un gain. En contrepartie, les gains obtenus sont partagés entre les détenteurs du pack. Par ailleurs, le Loto reste le premier pourvoyeur de millionnaires parmi les jeux de tirage, devant l'EuroMillions, le Keno et EuroDreams. Quelques grands gagnants ont également décroché le million grâce aux jeux à gratter Millionnaire et Mission Patrimoine 2025.
- Un millionnaire tous les deux jours grâce au Loto en 2025
En 2025, la FDJ a créé un millionnaire tous les deux jours, portant le total annuel à 189 gagnants. La grande majorité d'entre eux, soit 87,5 %, ont remporté entre 1 et 5 millions d'euros, principalement grâce au Loto mais aussi à l'Euromillions. Par ailleurs, la sécurité des tirages repose sur des mesures strictes : les boules officielles sont conservées dans un espace sous vidéosurveillance, accessible uniquement par lecteur d'empreinte biométrique. Seul l'huissier détient la clé du coffre, et les boules sont contrôlées deux fois par an par un organisme extérieur.
- Au Loto, gagner sans décrocher le jackpot, c'est possible
Au Loto, il n'est pas nécessaire de trouver la combinaison complète pour remporter un gain. Cinq bons numéros sans le numéro Chance (rang 2) ou quatre bons numéros avec le numéro Chance (rang 3) permettent déjà de toucher des sommes significatives. Lorsque plusieurs joueurs trouvent la combinaison gagnante lors d'un même tirage, le jackpot est partagé entre eux. Des gains historiques ont marqué les esprits : 24 millions d'euros remportés à Sarcelles le 6 juin 2011, et 23 millions d'euros empochés par un couple de Libourne le 19 mai 2014.
- Les numéros les plus tirés au Loto depuis 2020
Depuis le 4 février 2020, le 31 est le numéro sorti le plus souvent au Loto, avec 133 apparitions, soit 11,94% des tirages, selon les statistiques officielles de la FDJ. Il devance le 30, sorti 132 fois (11,85%), ainsi que le 5, le 15 et le 24, chacun apparu 125 fois (11,22%). Le 31 est d'ailleurs ressorti lors du tirage du 16 septembre 2026. Ces données restent des statistiques historiques : elles ne permettent pas de prédire les résultats à venir, chaque tirage du Loto étant un événement indépendant.
- Les numéros les moins tirés au Loto depuis 2020
Depuis le 4 février 2020, le numéro 43 est celui qui sort le moins souvent au Loto, avec seulement 8,09 % de sorties et 90 apparitions au total. Il est suivi du 33, sorti 93 fois (8,36 %), puis du 14, sorti 96 fois (8,63 %), du 1 avec 97 sorties et du 11 avec 102 sorties. Ces données sont issues des statistiques officielles de la FDJ. Attention toutefois : il s'agit uniquement de statistiques historiques, et non de probabilités de tirages à venir. Chaque tirage du Loto reste un événement indépendant.
- Dix codes Loto tirés à chaque tirage pour 20 000 euros chacun
À chaque tirage du Loto, dix participants sont tirés au sort et remportent chacun 20 000 euros, indépendamment de la combinaison jouée. Ce gain, automatique et distinct du jackpot principal, offre ainsi une chance supplémentaire à tous les joueurs détenteurs d'un code. Lors des Super Loto, ce nombre grimpe exceptionnellement à 50 codes gagnants, toujours dotés de 20 000 euros chacun. Jouer au Loto est interdit aux moins de 18 ans. En cas de difficultés liées au jeu, un service d'aide est disponible au 09 74 75 13 13.
- Le jackpot minimum du Loto s'élève à 2 millions d'euros
Chaque semaine, des millions de joueurs tentent leur chance au Loto en sélectionnant cinq numéros parmi 49 et un numéro Chance parmi 10. La cagnotte moyenne remportée tourne autour de 5 millions d'euros. Lorsque le jackpot n'est pas décroché, il repart pour un nouveau tirage, augmenté d'un million d'euros supplémentaire, avec un minimum garanti de 2 millions d'euros. Parmi les plus gros gains historiques, 24 millions d'euros avaient été remportés le 6 juin 2011 à Sarcelles, dans le Val-d'Oise, et 23 millions d'euros le 19 mai 2014 par un couple de Libourne.
- Le jackpot record du Loto s'élève à 30 millions d'euros
Le plus gros jackpot jamais remporté au Loto en France atteint 30 millions d'euros, décroché à Orgères le 4 décembre 2021. Le deuxième plus grand gain de l'histoire du jeu, soit 26 millions d'euros, avait été remporté la même année, le 11 septembre, par un joueur ayant misé en ligne. En troisième position figure une victoire à Paris, le 5 décembre 2022, avec 25 millions d'euros à la clé. Pour récupérer ses gains en point de vente, un gagnant dispose de 60 jours. Les sommes supérieures à 30 000 euros nécessitent de passer par le service Relations Gagnants.
- Jouer au Loto lors d'un Super Loto coûte 3 euros la grille
En dehors des tirages classiques du Loto, la Française des jeux organise chaque année des tirages spéciaux aux jackpots renforcés. Pour y participer, le prix de la grille de base passe à 3 euros, contre 2,20 euros lors d'un tirage ordinaire. Ces tirages spéciaux affichent un jackpot minimum garanti de 13 millions d'euros. Les Grands Loto, eux, proposent des mises en jeu encore plus élevées, avec des jackpots minimums de 20 millions d'euros. Deux Grands Loto sont prévus en 2026, l'un en été, l'autre à Noël.
- Six Super Loto au programme du Loto en 2026
En 2026, la FDJ a établi un calendrier de tirages spéciaux particulièrement dense. Six Super Loto sont prévus sur l'année, dont trois coïncident avec des vendredis 13. Un Super Loto du Patrimoine figure également au programme. Par ailleurs, deux Grands Loto sont annoncés, en juillet et à Noël, avec des jackpots minimums garantis de 20 millions d'euros chacun. Pour les joueurs souhaitant maximiser leurs chances, le pack MultiChances, disponible uniquement sur le site FDJ ou son application, propose 100 grilles simples et 100 codes Loto, chaque code permettant de remporter jusqu'à 20 000 euros.
- Décrocher le jackpot du Loto, une chance sur 19 millions
Tenter de remporter le jackpot du Loto relève du défi statistique : un joueur n'a qu'une chance sur 19 068 840 de trouver la bonne combinaison avec une seule grille classique. Pour se figurer cette probabilité, il est plus probable d'être touché par un astéroïde (une chance sur 720 000) ou d'avoir un enfant astronaute (une sur 12 millions). Côté palmarès régional, l'Île-de-France domine avec 88 gagnants en 2025, devant Auvergne-Rhône-Alpes (40 gagnants) et le Grand Est (36 gagnants). Les joueurs en ligne représentent, quant à eux, 17,9 % des gains de l'année.
- Quels sont les numéros les plus souvent tirés au Loto ?
Depuis le 4 février 2020, cinq numéros se distinguent dans les statistiques officielles de la FDJ. Le 31 arrive en tête avec 11,95 % de sorties, soit 133 apparitions au total, suivi du 30 (11,86 %, 132 sorties). Le 5, le 15 et le 24 complètent ce podium avec chacun 11,23 % de sorties et 125 apparitions. Une précision importante : ces données sont de pures statistiques et ne reflètent en rien une probabilité de tirage futur. Chaque tirage du Loto reste entièrement soumis au hasard.
- Un millionnaire tous les deux jours grâce au Loto en 2025
En 2025, la FDJ affiche un rythme inédit : un nouveau millionnaire créé tous les deux jours, pour un total annuel de 189. La grande majorité d'entre eux, soit 87,5 %, ont remporté entre 1 et 5 millions d'euros, principalement via le Loto et l'Euromillions. Pour tenter sa chance, il faut sélectionner cinq numéros parmi 49 et un numéro Chance parmi 10, avant 20h15 le jour du tirage. Les résultats sont ensuite publiés généralement entre 20h30 et 21h en ligne.
- Au Loto, gagner sans trouver la combinaison complète, c'est possible
Au Loto, il n'est pas obligatoire de cocher tous les bons numéros pour remporter un gain. Trouver cinq bons numéros sans le numéro Chance (rang 2) ou quatre bons numéros avec le numéro Chance (rang 3) permet déjà de toucher des sommes significatives. Concernant le jackpot, lorsque plusieurs joueurs trouvent la combinaison gagnante lors d'un même tirage, il est partagé entre eux. Par ailleurs, les jeux de tirage comme le Loto figurent parmi les premiers pourvoyeurs de millionnaires, aux côtés de l'EuroMillions, du Keno et d'EuroDreams.
- Quels numéros sortent le plus souvent au tirage du Loto ?
Entre novembre 2019 et septembre 2022, les numéros les plus fréquemment tirés au Loto étaient le 22, le 26 et le 31. Côté numéro Chance, c'est le 9 qui domine avec 117 sorties, devant le 2 (110 sorties), le 4 (109), le 10 (107) et le 7 (106). Le 3 et le 5 ferment la marche avec 96 sorties chacun. Ces statistiques restent toutefois sans effet sur les résultats à venir : chaque tirage demeure totalement imprévisible, le hasard restant le seul maître du jeu.
- Le pack MultiChances du Loto, c'est quoi ?
Le pack MultiChances est une option disponible exclusivement sur le site FDJ ou l'application mobile. Il est composé de 100 grilles simples et 100 codes Loto, chacun offrant la possibilité de remporter 20 000 euros. Les joueurs peuvent acheter 1, 2, 5 ou 10 parts à 4,40 euros l'unité. En cas de victoire, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", précise la FDJ. Une formule pensée pour multiplier ses chances de gagner au Loto.
Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter.
Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, par CCM Benchmark Group à des fins de ciblage publicitaire et prospection commerciale au sein du Groupe Le Figaro, ainsi qu’avec nos partenaires commerciaux.
De plus, lors de votre inscription sur ce formulaire, des données personnelles (dont votre adresse email sous forme hachée et pseudonymisée) peuvent être partagées avec nos partenaires Data à des fins de personnalisation de la publicité et des contenus qui vous sont proposés. Vous trouverez le détail de ces informations et pouvez vous y opposer à tout moment
Plus généralement, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi.