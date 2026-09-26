Loto : tirage du samedi 26 septembre 2026, tous les résultats [EN LIGNE]

Loto : tirage du samedi 26 septembre 2026, tous les résultats [EN LIGNE]
La Rédaction

Le résultat du tirage du Loto du samedi 26 septembre 2026 est tombé et un seul joueur repart avec le jackpot de 5 millions.

Ce samedi 26 septembre 2026, le résultat du tirage du Loto est disponible ci-dessous. La Française des Jeux avait mis en jeu une cagnotte de 5 millions lors de cette session du week-end, et le verdict est désormais officiel. Des millions de Français, qu'ils aient misé en point de vente ou sur la plateforme en ligne de la FDJ, peuvent dès à présent vérifier leur grille.

 

Le tirage du Loto de ce samedi a souri à un heureux joueur qui repart avec l'intégralité du jackpot de 5 000 000 euros, grâce à la combinaison gagnante 4-7-14-18-20 et le numéro chance 1. Quatre joueurs de rang 2 ont également décroché 63 827 euros chacun, confirmant que ce résultat du Loto a généré de belles retombées à plusieurs niveaux. Le prochain tirage du Loto s'ouvrira sur une cagnotte de départ fixée à 2 millions.

Comment le résultat du Loto est établi et vérifié par les joueurs

Chaque tirage du Loto s'appuie sur un protocole certifié, placé sous le contrôle d'un huissier de justice chargé d'attester l'impartialité totale des opérations. Cette présence garantit qu'aucun numéro ne peut bénéficier d'un avantage quelconque, conférant au résultat du Loto une légitimité reconnue par l'ensemble des joueurs. Les participants ayant joué en ligne reçoivent une notification automatique sur leur espace personnel, tandis que ceux qui ont validé leur grille en bureau de tabac peuvent faire contrôler leur ticket dans l'un des 30 000 points de vente agréés ou directement sur le site de la FDJ.

Le tirage du Loto du samedi, incontournable rendez-vous de la semaine

Parmi les trois sessions hebdomadaires que propose le Loto — lundi, mercredi et samedi —, celle du week-end concentre traditionnellement la participation la plus élevée. Les joueurs disposent en effet de davantage de temps pour valider leurs grilles avant la clôture des mises à 20h15, ce qui amplifie naturellement l'engouement autour du résultat du Loto du samedi soir. C'est également ce tirage qui capte le plus fort intérêt médiatique de la semaine.

Le mécanisme du report constitue l'un des ressorts les plus puissants de l'attractivité du Loto au fil des sessions. Lorsqu'aucun joueur ne parvient à réunir les cinq bons numéros et le numéro chance, la cagnotte s'accumule et grossit jusqu'au tirage du Loto suivant, parfois jusqu'à des sommets qui dépassent toutes les prévisions. Ce soir, la mise n'a pas eu l'occasion de s'envoler : le jackpot a été remporté dès ce premier tirage à 5 millions.

Dernières mises à jour

- Comment récupérer ses gains au Loto en point de vente ?

Vous avez acheté votre billet du Loto chez un commerçant et vous avez gagné ? Les gains jusqu'à 30 000 euros peuvent être retirés directement en point de vente physique. Au-delà de ce montant, il faut passer par le service client, qui oriente vers le service Relations Gagnants pour un accompagnement dédié. À noter : le gagnant dispose de 60 jours pour récupérer ses gains. Par ailleurs, au Loto, il n'est pas nécessaire de trouver la combinaison complète pour être récompensé : cinq bons numéros sans le numéro Chance ou quatre bons numéros avec le numéro Chance permettent déjà de remporter des sommes significatives.

- 88 gagnants en Île-de-France : la région domine le Loto en 2025

L'Île-de-France s'impose comme la région la plus chanceuse au Loto en 2025, avec 88 gagnants au compteur. Elle devance Auvergne-Rhône-Alpes (40 gagnants) et le Grand Est (36 gagnants). Les joueurs en ligne sur FDJ.fr ne sont pas en reste : ils totalisent 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains de l'année. Côté statistiques, les numéros 22, 26 et 31 ont été les plus fréquemment tirés entre novembre 2019 et septembre 2022. Ces données restent toutefois purement historiques : le hasard demeure le seul maître du jeu à chaque tirage.

- Jouer au Loto en ligne : comment récupérer ses gains ?

Pour les joueurs qui participent au Loto via FDJ.fr ou l'application mobile, les gains sont automatiquement crédités sur le compte joueur. Si les coordonnées bancaires ont été renseignées, un virement automatique est possible pour des sommes allant jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce montant, il faut contacter le service des gagnants au 09 69 36 60 60 pour bénéficier d'un accompagnement sur mesure. Une grille simple du Loto coûte 2,20 euros lors des tirages classiques, avec un jackpot minimum garanti de 2 millions d'euros à la clé.

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