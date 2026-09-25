Grève du 29 septembre : SNCF, école, fonction publique... Quelles perturbations ?

Après l'appel de l'intersyndicale de la fonction publique à manifester, mardi 29 septembre, d'autres secteurs pourraient lui emboîter le pas.

Journée de manifestation d'ampleur en vue ! Les huit organisations syndicales représentatives de la fonction publique (CGT, FO, CFDT, Unsa, FSU, Solidaires, CFE-CGC et Fédération autonome) appellent à manifester mardi 29 septembre. À l'origine de la grogne générale ? L'annonce d'un nouveau gel du point d'indice des fonctionnaires dans le budget 2027, dont l'objectif est de réaliser deux milliards d'euros d'économies sur les quelque 54 milliards visés par Sébastien Lecornu, rappelle Le Parisien. D'autres revendications sont également sur la table, mais déjà, le mouvement s'annonce d'ampleur.

Plus de 155 manifestations sont ainsi annoncées dans le pays par la CGT qui parle d'une "journée noire". La CFDT a déposé un préavis qui couvre les trois versants de la fonction publique : territoriale, État, mais aussi hospitalière. Des professeurs des écoles, aux agents du service public en passant par les soignants et les pompiers, de nombreux professionnels seront en grève.

De France Travail à la RATP, en passant par la SNCF ?

Dans les écoles maternelles comme primaires, les grévistes doivent alerter les parents au moins 48 heures à l'avance. Conséquence, dès ce vendredi de nombreux maîtres et maîtresses d'école ont déjà informé les parents d'élèves de leur choix, puisqu'ils ne pourront pas le faire dimanche. Les mairies devraient toutefois mettre en place des services minimums d'accueil. À l'hôpital, en fonction de l'ampleur de la mobilisation, il n'est pas exclu que certains services non prioritaires tournent au ralenti. Enfin, dans les administrations, la journée de grève du mardi 29 septembre devrait aussi se ressentir, avec probablement des horaires réduits dans les mairies, administrations et autres centres de finances.

Chez France Travail aussi les agents devraient participer à la mobilisation. Les 10 syndicats appellent tous à faire grève, relaie L'Humanité, une première depuis 2018 ! Eux s'inquiètent de potentielles nouvelles coupures budgétaires alors que le chômage repart à la hausse. À Paris, la CGT invite les agents de la RATP à faire grève également. Un préavis de grève illimité, "qui débutera le 28 septembre à partir de 19 heures", a été déposé et couvre l'ensemble de l'entreprise, relaie Le Parisien. Du côté de la SNCF, le syndicat SUD-Rail appelle aussi à se mobiliser le 29 septembre. Mais comme le pointe BFM Business, pour le moment la CGT Cheminots n'en a pas fait de même, ce qui pourrait jouer en faveur des usagers puisque la mobilisation serait alors plutôt limitée. Mais à la SNCF, l'ampleur de la mobilisation n'est vraiment connue que la veille de la grève, sur le coup de 17h. Jusqu'à lundi donc, tout est encore possible.