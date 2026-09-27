Grève du 29 septembre : colère des fonctionnaires, transports perturbés… À quoi faut-il s'attendre ?

Une grève massive dans la fonction publique et les transports est prévue mardi 29 septembre. Salaires, pouvoir d'achat…la mobilisation s'annonce importante partout en France.

Une journée de grandes manifestations s'annonce mardi 29 septembre sur l'ensemble du territoire français, portée par un mouvement social d'ampleur dans la fonction publique. Répondant à l'appel de l'intersyndicale, enseignants, soignants, agents des impôts, territoriaux et pompiers professionnels s'apprêtent à exprimer leur ras-le-bol à travers plus de 160 manifestations prévues partout en France. Cette mobilisation massive fait suite à la colère profonde des fonctionnaires face à la dégradation continue du pouvoir d'achat et aux arbitrages budgétaires du gouvernement.

Au cœur des revendications figurent les revalorisations salariales, dans un contexte marqué par le retour de l'inflation et le projet de budget 2027 qui prévoit le gel du point d'indice. Qualifiée de "scandale" par la CGT, cette mesure s'inscrit dans un plan d'économies drastique de 54 milliards d'euros. "S'il n'y a pas d'augmentation de la rémunération des agents, je dis au gouvernement : ça suffit ! On ne peut pas continuer après 2024, 2025, 2026 sans rien, ajouter 2027, ce n'est pas possible", a souligné sur BFMTV Luc Farré, secrétaire général de l'Unsa-Fonction publique, traduisant le sentiment d'asphyxie financière partagé par les millions d'agents publics.

Les transports publics perturbés

Parallèlement à la fronde des fonctionnaires, les usagers des transports en commun devront composer avec de fortes perturbations en raison d'appels à la grève à la RATP et à la SNCF. La CGT a incité les agents de la Régie autonome des transports parisiens à se mobiliser de manière illimitée dès le lundi 28 septembre pour exiger une hausse du pouvoir d'achat. Le syndicat réclame notamment une prime carburant de 600 euros pour tous les agents, une revalorisation de l'allocation complémentaire de déplacement pour les horaires décalés ainsi que la réouverture immédiate des négociations annuelles obligatoires.

Du côté de la SNCF, Sud Rail appelle également les cheminots à la grève à compter du lundi 28 septembre en soirée. Les rémunérations cristallisent pareillement la colère au sein de l'entreprise publique, où le syndicat exige la réouverture des négociations annuelles obligatoires sans attendre l'horizon 2027 et réclame une redistribution équitable des 1,2 milliard d'euros de bénéfices semestriels enregistrés par le groupe, augurant d'une semaine délicate pour la mobilité des usagers.