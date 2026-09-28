Grève du 29 septembre : école, transports, services publics... quelles perturbations attendues ?

Une grève de la fonction publique est annoncée pour ce mardi 29 septembre. Des manifestations auront lieu dans les villes et des perturbations dans les écoles ou encore les transports sont possibles.

Une journée de mobilisation est prévue ce mardi 29 septembre à travers la France. L'intersyndicale de la fonction publique a appelé enseignants, soignants, agents des impôts, policiers, agents France Travail ou encore pompiers à faire grève pour dénoncer la dégradation continue du pouvoir d'achat et les arbitrages budgétaires du gouvernement. Les revalorisations salariales sont au cœur de la mobilisation. Une mesure est également largement décriée : le gel du point d'indice des fonctionnaires prévu dans le budget 2027. Ce dernier sert de base au calcul des salaires des agents publics. Qualifiée de "scandale" par la CGT, cette mesure s'inscrit dans un plan d'économies drastique de 54 milliards d'euros. La manifestation tombe d'ailleurs deux jours avant la présentation du projet de loi finance 2027.

Ainsi, entre 150 et 170 manifestations sont attendues partout en France. A Paris, la manifestation doit s'élancer à 14 heures de la place de la République pour rejoindre celle de la Nation. Les pompiers auront leur propre cortège dans la capitale. "C'est vraiment une colère que nous tenons à exprimer, et la journée du 29 septembre sera une journée noire", a déclaré Natacha Pommet, secrétaire générale de la Fédération CGT des Services publics. Le nombre de manifestations correspond à la mobilisation d'ampleur des agents publics en décembre 2024 : lors de celle-ci près d'un enseignant sur trois était en grève.

Il faudra donc faire attention dans les écoles et se renseigner sur la présence des professeurs. Il existe toutefois un "service minimum d'accueil" dans le premier degré quand plus de 25% des enseignants ont déclaré leur intention de faire grève dans un établissement. A l'hôpital, certains services non prioritaires pourraient tourner au ralenti. Dans les mairies, agences France Travail et autres guichets, les horaires pourraient se retrouver réduits.

Quelques perturbations dans les transports

Parallèlement à la fronde des fonctionnaires, les usagers des transports en commun devront composer avec de possibles perturbations en raison d'appels à la grève à la RATP et à la SNCF. La CGT a incité les agents de la Régie autonome des transports parisiens à se mobiliser de manière illimitée dès le lundi 28 septembre pour exiger une hausse du pouvoir d'achat. Du côté de la SNCF, Sud Rail appelle également les cheminots à la grève.

Le trafic ne devrait finalement pas être trop perturbé. Les TGV et Intercités devraient circuler normalement et le trafic des TER est annoncé "quasi normal". La RATP a avancé que le trafic sera "normal" sur le réseau francilien métros et RER, selon un porte-parole de la RATP à l'AFP. Pour les Transiliens, la circulation pourrait connaitre quelques perturbations sur les lignes R et V, ainsi que les RER C, D et E. Les lignes D et V pourraient être davantage touchées que les autres. Les prévisions ligne par ligne seront détaillées ce lundi à partir de 17 heures.