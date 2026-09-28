Décollage de Starship : suivez en direct le vol orbital de SpaceX

SpaceX tente ce lundi 28 septembre son premier véritable vol orbital. SpaceX veut aussi larguer 26 satellites Starlink et tester sa mégafusée. Suivez le décollage en direct.

Cette fois, SpaceX veut aller jusqu'au bout de son plan de vol. Après treize vols d'essai maintenus volontairement sur des trajectoires suborbitales, Starship doit tenter ce lundi 28 septembre de se placer réellement en orbite autour de la Terre. Le décollage de Starship est organisé depuis Starbase, la base de l'entreprise d'Elon Musk dans le sud du Texas.

Le symbole est fort : le tir intervient exactement 18 ans après la première mise en orbite réussie de Falcon 1, le 28 septembre 2008. Mais SpaceX ne cherche pas seulement un anniversaire réussi. Ce 14e vol doit montrer que sa fusée de 124 mètres peut enfin remplir la mission pour laquelle elle a été développée : placer de lourdes charges en orbite, puis revenir dans l'atmosphère de manière contrôlée.

Le programme est donc nettement plus ambitieux que les précédents. Starship doit atteindre l'orbite, libérer près de 26 satellites Starlink V3, effectuer six rotations autour de la Terre et revenir près de dix heures après son décollage. Une réussite ferait entrer le programme dans une nouvelle phase. Un échec fournirait, comme lors des essais précédents, de nouvelles données à SpaceX mais repousserait la démonstration des capacités de l'entreprise.

À quelle heure et où suivre le décollage de Starship en direct ?

Le créneau de lancement de la fusée s'ouvre à 14h15, heure de Paris, ce lundi 28 septembre. SpaceX dispose de 75 minutes pour procéder au décollage. La FAA, l'administration fédérale de l'aviation américaine, a également prévu une fenêtre de secours mardi 29 septembre en cas de report. Comme toujours dans le spatial, un problème technique ou une mauvaise condition météorologique peut entraîner une modification de dernière minute.

En ce qui concerne le décollage, il sera possible de le suivre sur le site officiel de SpaceX ou bien via son compte X. Spaceflight Now assure également un direct consacré à la mission avec des spécialistes du secteur.

Starship’s 14th flight is set to launch on Monday, Sept 28. The 75-minute launch window opens at 7:15 a.m. CT. Live coverage of the mission starts ~35 minutes before launch → https://t.co/uQKQvgaTmJ — SpaceX (@SpaceX) September 27, 2026

Les premières minutes du processus auront le même schéma que les précédents essais. Le gigantesque booster Super Heavy, équipé de 33 moteurs Raptor, doit arracher l'ensemble du sol avant de se séparer de Starship. Mais cette fois, SpaceX ne tente pas de récupérer le booster avec les bras de sa tour de lancement, car il sera sacrifié à l'issue de son vol.

Le véritable tournant arrive environ 25 minutes après le décollage. Si tous les paramètres sont satisfaisants, Starship doit rallumer l'un de ses moteurs pour circulariser sa trajectoire. C'est cette manœuvre qui doit lui permettre d'atteindre l'orbite pour la première fois.

SpaceX peut toutefois décider de ne pas effectuer cet allumage si une anomalie apparaît pendant la montée. Starship resterait alors sur une trajectoire suborbitale, comparable à celle des précédents essais. Autrement dit, le succès du décollage ne suffit pas : l'un des moments les plus importants du vol se joue près d'une demi-heure plus tard.

En cas de mise en orbite réussie, Starship commence, environ 34 minutes après son départ, à déployer 26 satellites Starlink V3. Ils doivent être libérés progressivement pendant une trentaine de minutes. Ce serait la première charge utile opérationnelle placée en orbite par Starship.

Ces satellites représentent eux-mêmes un enjeu majeur pour SpaceX. Ils appartiennent à la nouvelle génération de la constellation Starlink et sont nettement plus imposants que les satellites actuellement lancés par Falcon 9. SpaceX affirme que chacun de ces satellites peut apporter jusqu'à 1 térabit par seconde de capacité supplémentaire à son réseau. Les 26 satellites doivent être placés sur une orbite à environ 275 kilomètres d'altitude avant de rejoindre progressivement leur altitude définitive.

Après ces nombreuses manœuvres, Starship doit rester dans l'espace pendant près de neuf heures, effectuer environ six rotations autour de la Terre et rallumer brièvement un moteur pour quitter son orbite. Sa rentrée doit se terminer par un amerrissage contrôlé dans le Pacifique, au large de l'Amérique du Sud, environ dix heures après le décollage.

Pourquoi ce vol de Starship peut changer la donne pour SpaceX ?

Pour SpaceX, l'objectif numéro un est simple : prouver que Starship peut enfin devenir un lanceur orbital opérationnel. Depuis plusieurs années, l'entreprise fait progresser la fusée essai après essai, parfois au prix d'explosions spectaculaires. Le treizième vol, réalisé en juillet, avait encore suivi une trajectoire suborbitale avant un amerrissage dans l'océan Indien.

La mise en orbite des satellites Starlink V3 changerait à elle seule la nature du programme. Jusqu'à présent, Starship était avant tout une fusée expérimentale. En transportant de véritables satellites destinés à entrer en service, elle commencerait à remplir une mission commerciale concrète.

Mais la partie la plus délicate arrive au retour. Starship doit traverser l'atmosphère à très grande vitesse, avec des températures extrêmes. Son ventre est recouvert de milliers de tuiles constituant son bouclier thermique, l'un des points les plus complexes du programme. SpaceX a même placé des caméras supplémentaires sur trois des satellites Starlink transportés lundi. Leur mission : filmer le bouclier thermique depuis l'espace afin d'observer son état et le comportement des tuiles. Ces données doivent aider l'entreprise à progresser vers son objectif ultime : faire revenir Starship, le récupérer, puis le réutiliser rapidement.

La réussite de ce vol pourrait ouvrir une nouvelle étape dès le prochain essai. SpaceX indique qu'en fonction des résultats, elle pourrait tenter lors du 15e vol de rattraper pour la première fois l'étage supérieur Starship avec les bras mécaniques de sa tour.

Le vol de ce lundi ne constitue donc pas un test direct de l'alunisseur lunaire. Mais il doit valider plusieurs briques fondamentales du système Starship : atteindre durablement l'orbite, rallumer ses moteurs dans l'espace, transporter une charge importante et survivre à une rentrée orbitale. La NASA poursuit parallèlement ses essais avec SpaceX sur la version destinée au programme lunaire.

Avant de parler de Lune ou de Mars, SpaceX doit donc réussir une étape beaucoup urgente : mettre Starship en orbite autour de la Terre. Le premier moment de vérité intervient ce lundi à partir de 14h15. Le suivant, plus discret mais sans doute plus important, arrive environ 25 minutes après le décollage, lorsque SpaceX doit décider d'allumer ou non le moteur chargé de faire entrer sa mégafusée en orbite.