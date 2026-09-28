Décollage de Starship : suivez en direct le vol orbital de SpaceX

Thomas Amiot

Décollage de Starship : suivez en direct le vol orbital de SpaceX SpaceX tente ce lundi 28 septembre son premier véritable vol orbital. SpaceX veut aussi larguer 26 satellites Starlink et tester sa mégafusée. Suivez le décollage en direct.

Cette fois, SpaceX veut aller jusqu'au bout de son plan de vol. Après treize vols d'essai maintenus volontairement sur des trajectoires suborbitales, Starship doit tenter ce lundi 28 septembre de se placer réellement en orbite autour de la Terre. Le décollage de Starship est organisé depuis Starbase, la base de l'entreprise d'Elon Musk dans le sud du Texas. 

Le symbole est fort : le tir intervient exactement 18 ans après la première mise en orbite réussie de Falcon 1, le 28 septembre 2008. Mais SpaceX ne cherche pas seulement un anniversaire réussi. Ce 14e vol doit montrer que sa fusée de 124 mètres peut enfin remplir la mission pour laquelle elle a été développée : placer de lourdes charges en orbite, puis revenir dans l'atmosphère de manière contrôlée. 

Le programme est donc nettement plus ambitieux que les précédents. Starship doit atteindre l'orbite, libérer près de 26 satellites Starlink V3, effectuer six rotations autour de la Terre et revenir près de dix heures après son décollage. Une réussite ferait entrer le programme dans une nouvelle phase. Un échec fournirait, comme lors des essais précédents, de nouvelles données à SpaceX mais repousserait la démonstration des capacités de l'entreprise. 

À quelle heure et où suivre le décollage de Starship en direct ? 

Le créneau de lancement de la fusée s'ouvre à 14h15, heure de Paris, ce lundi 28 septembre. SpaceX dispose de 75 minutes pour procéder au décollage. La FAA, l'administration fédérale de l'aviation américaine, a également prévu une fenêtre de secours mardi 29 septembre en cas de report. Comme toujours dans le spatial, un problème technique ou une mauvaise condition météorologique peut entraîner une modification de dernière minute. 

En ce qui concerne le décollage, il sera possible de le suivre sur le site officiel de SpaceX ou bien via son compte X. Spaceflight Now assure également un direct consacré à la mission avec des spécialistes du secteur. 

Pour SpaceX, l'objectif numéro un est simple : prouver que Starship peut enfin devenir un lanceur orbital opérationnel. Depuis plusieurs années, l'entreprise fait progresser la fusée essai après essai, parfois au prix d'explosions spectaculaires. Le treizième vol, réalisé en juillet, avait encore suivi une trajectoire suborbitale avant un amerrissage dans l'océan Indien. 

La mise en orbite des satellites Starlink V3 changerait à elle seule la nature du programme. Jusqu'à présent, Starship était avant tout une fusée expérimentale. En transportant de véritables satellites destinés à entrer en service, elle commencerait à remplir une mission commerciale concrète. 

Mais la partie la plus délicate arrive au retour. Starship doit traverser l'atmosphère à très grande vitesse, avec des températures extrêmes. Son ventre est recouvert de milliers de tuiles constituant son bouclier thermique, l'un des points les plus complexes du programme. SpaceX a même placé des caméras supplémentaires sur trois des satellites Starlink transportés lundi. Leur mission : filmer le bouclier thermique depuis l'espace afin d'observer son état et le comportement des tuiles. Ces données doivent aider l'entreprise à progresser vers son objectif ultime : faire revenir Starship, le récupérer, puis le réutiliser rapidement. 

La réussite de ce vol pourrait ouvrir une nouvelle étape dès le prochain essai. SpaceX indique qu'en fonction des résultats, elle pourrait tenter lors du 15e vol de rattraper pour la première fois l'étage supérieur Starship avec les bras mécaniques de sa tour. 

Le vol de ce lundi ne constitue donc pas un test direct de l'alunisseur lunaire. Mais il doit valider plusieurs briques fondamentales du système Starship : atteindre durablement l'orbite, rallumer ses moteurs dans l'espace, transporter une charge importante et survivre à une rentrée orbitale. La NASA poursuit parallèlement ses essais avec SpaceX sur la version destinée au programme lunaire. 

Avant de parler de Lune ou de Mars, SpaceX doit donc réussir une étape beaucoup urgente : mettre Starship en orbite autour de la Terre. Le premier moment de vérité intervient ce lundi à partir de 14h15. Le suivant, plus discret mais sans doute plus important, arrive environ 25 minutes après le décollage, lorsque SpaceX doit décider d'allumer ou non le moteur chargé de faire entrer sa mégafusée en orbite. 