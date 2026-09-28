Vol Starship en direct vidéo : la mégafusée est dans l'espace, et maintenant ?

Starship a décollé ce lundi 28 septembre du Texas pour tenter son premier véritable vol orbital. SpaceX veut aussi larguer 26 satellites Starlink et tester sa mégafusée pendant près de dix heures.

Cette fois, SpaceX veut aller jusqu'au bout de son plan de vol. La mégafusée de SpaceX a officiellement décollé vers 14h49, heure de Paris, depuis Starbase, dans le sud du Texas, pour son 14e vol d'essai. C'est la première mission au cours de laquelle l'entreprise d'Elon Musk cherche réellement à placer le vaisseau en orbite autour de la Terre. Les treize vols précédents avaient volontairement suivi des trajectoires suborbitales.

Le symbole est fort : le tir intervient exactement 18 ans après la première mise en orbite réussie de Falcon 1, le 28 septembre 2008. Mais SpaceX ne cherche pas seulement un anniversaire réussi. Ce 14e vol doit montrer que sa fusée de 124 mètres peut enfin remplir la mission pour laquelle elle a été développée : placer de lourdes charges en orbite, puis revenir dans l'atmosphère de manière contrôlée.

Le programme est donc nettement plus ambitieux que les précédents. Starship doit atteindre l'orbite, libérer près de 26 satellites Starlink V3, effectuer six rotations autour de la Terre et revenir près de dix heures après son décollage. Une réussite ferait entrer le programme dans une nouvelle phase. Un échec fournirait, comme lors des essais précédents, de nouvelles données à SpaceX mais repousserait la démonstration des capacités de l'entreprise.

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Ces satellites représentent eux-mêmes un enjeu majeur pour SpaceX. Ils appartiennent à la nouvelle génération de la constellation Starlink et sont nettement plus imposants que les satellites actuellement lancés par Falcon 9. SpaceX affirme que chacun de ces satellites peut apporter jusqu'à 1 térabit par seconde de capacité supplémentaire à son réseau. Les 26 satellites doivent être placés sur une orbite à environ 275 kilomètres d'altitude avant de rejoindre progressivement leur altitude définitive.

Après ces nombreuses manœuvres, Starship doit rester dans l'espace pendant près de neuf heures, effectuer environ six rotations autour de la Terre et rallumer brièvement un moteur pour quitter son orbite. Sa rentrée doit se terminer par un amerrissage contrôlé dans le Pacifique, au large de l'Amérique du Sud, environ dix heures après le décollage.

Pourquoi ce vol de Starship peut changer la donne pour SpaceX ?

Pour SpaceX, l'objectif numéro un est simple : prouver que Starship peut enfin devenir un lanceur orbital opérationnel. Depuis plusieurs années, l'entreprise fait progresser la fusée essai après essai, parfois au prix d'explosions spectaculaires. Le treizième vol, réalisé en juillet, avait encore suivi une trajectoire suborbitale avant un amerrissage dans l'océan Indien.

La mise en orbite des satellites Starlink V3 changerait à elle seule la nature du programme. Jusqu'à présent, Starship était avant tout une fusée expérimentale. En transportant de véritables satellites destinés à entrer en service, elle commencerait à remplir une mission commerciale concrète.

Mais la partie la plus délicate arrive au retour. Starship doit traverser l'atmosphère à très grande vitesse, avec des températures extrêmes. Son ventre est recouvert de milliers de tuiles constituant son bouclier thermique, l'un des points les plus complexes du programme. SpaceX a même placé des caméras supplémentaires sur trois des satellites Starlink transportés lundi. Leur mission : filmer le bouclier thermique depuis l'espace afin d'observer son état et le comportement des tuiles. Ces données doivent aider l'entreprise à progresser vers son objectif ultime : faire revenir Starship, le récupérer, puis le réutiliser rapidement.

La réussite de ce vol pourrait ouvrir une nouvelle étape dès le prochain essai. SpaceX indique qu'en fonction des résultats, elle pourrait tenter lors du 15e vol de rattraper pour la première fois l'étage supérieur Starship avec les bras mécaniques de sa tour.

Le vol de ce lundi ne constitue donc pas un test direct de l'alunisseur lunaire. Mais il doit valider plusieurs briques fondamentales du système Starship : atteindre durablement l'orbite, rallumer ses moteurs dans l'espace, transporter une charge importante et survivre à une rentrée orbitale. La NASA poursuit parallèlement ses essais avec SpaceX sur la version destinée au programme lunaire.

Avant de parler de Lune ou de Mars, SpaceX doit donc réussir une étape beaucoup urgente : mettre Starship en orbite autour de la Terre. Le premier moment de vérité intervient ce lundi à partir de 14h15. Le suivant, plus discret mais sans doute plus important, arrive environ 25 minutes après le décollage, lorsque SpaceX doit décider d'allumer ou non le moteur chargé de faire entrer sa mégafusée en orbite.

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