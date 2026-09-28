Greg Guilotin reconnait des violences conjugales : son ex-compagne a donné des détails aux enquêteurs

L'humoriste Greg Guillotin a été placé en garde à vue. Il fait s'expliquer sur des faits de violence sur son ex-compagne.

Le vidéaste et humoriste Greg Guillotin, connu pour ses vidéos humoristiques sur Internet, a été placé en garde à vue ce lundi 28 septembre 2026. Cette mesure judiciaire fait suite à une plainte déposée par son ancienne compagne pour des faits de violences conjugales. Entendu par les forces de l'ordre, le créateur de contenus a reconnu une partie des agissements qui lui sont reprochés.

Devant les policiers chargés de l'enquête, l'ancienne compagne de l'humoriste a décrit une relation toxique marquée par des tensions fréquentes. Selon ses déclarations consignées dans le dossier, les faits se seraient produits sur plusieurs mois, durant leur vie commune ainsi qu'après leur rupture.

Greg Guillotin avait publié un message, début septembre, exprimant des remords sur les violences dont il s'est rendu coupable. "Pendant des années, j'ai fait rire des millions de gens. Chez moi, à plusieurs reprises, j'ai aussi été violent avec la personne qui partageait ma vie. Les deux sont vrais. Les deux ont été moi. Je ne veux plus jamais être le second", a-t-il écrit, avant d'ajouter qu'il voyait un psychologue spécialisé dans les conflits de couples et les violences conjugales : "On y apprend à regarder ce qu'on a fait sans détourner les yeux, et à faire le travail nécessaire pour que cela ne se reproduise jamais. J'y vais encore aujourd'hui. J'irai aussi longtemps qu'il le faudra", a-t-il écrit.

Devant les enquêteurs, comme le rapporte Le Parisien, la plaignante a dénoncé des violences psychologiques continues, caractérisées par des insultes régulières, un contrôle excessif et des humiliations. Elle a également fait état de violences physiques lors de disputes au domicile, mentionnant des bousculades, des empoignades fermes et des jets d'objets. Ces agissements auraient entraîné chez elle un état de stress important et une dégradation de sa santé au quotidien. Elle dit notamment avoir re_u un coup de pied en décembre 2022 lors d'un séjour aux Maldives, puis une gifle et plusieurs coups de pied pendant un voyage au Maroc en 2023. La plaignante assure aussi avoir reçu un coup de poing à un œil en 2024.

Convoqué par les services de police, Greg Guillotin a été entendu sous le régime de la garde à vue. D'après des sources proches de l'enquête, Greg Guillotin a admis la réalité de disputes verbales très violentes et a reconnu avoir eu des gestes physiques inappropriés.

Le parquet a ordonné la poursuite des investigations pour établir la fréquence et la gravité exacte des faits. Des expertises médicales et psychologiques ont été demandées afin d'évaluer le préjudice subi par la plaignante. À ce stade de la procédure, Greg Guillotin demeure présumé innocent.