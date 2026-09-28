Loto : découvrez le résultat du tirage du lundi 28 septembre 2026

Le résultat du tirage du Loto du lundi 28 septembre 2026 sera dévoilé ce soir par la Française des Jeux. Une cagnotte de 2 millions d'euros est mise en jeu.

Le Loto de ce lundi 28 septembre 2026 propose un jackpot de 2 millions d'euros aux joueurs qui tenteront leur chance ce soir. Comme à chaque tirage, la Française des Jeux dévoilera la combinaison gagnante en direct, avec l'espoir pour un participant de repartir avec l'intégralité de la cagnotte. Le résultat du tirage du Loto de ce soir est à découvrir dès sa publication par la FDJ ci-dessous.

Pour tenter leur chance au Loto aujourd'hui, les joueurs disposent de quelques heures encore afin de valider leur grille et attendre le verdict du tirage. Le montant en jeu ce lundi correspond au jackpot minimum garanti par la Française des Jeux, soit 2 millions d'euros, une somme suffisante pour changer la vie du futur gagnant.

Quatre gagnants au dernier tirage du Loto

Le précédent tirage du Loto, organisé le samedi 26 septembre 2026, avait vu sortir la combinaison suivante : 14-18-20-4-7, accompagnée du numéro chance 1. Ce tirage avait été particulièrement favorable, puisqu'un joueur avait décroché le jackpot de 5 millions d'euros, rejoignant ainsi la famille des grands gagnants de la FDJ.

Ce même tirage avait également récompensé quatre chanceux au rang 2, chacun repartant avec un gain de 63 827 euros. Ces résultats laissent désormais place à un nouveau jackpot de 2 millions d'euros mis en jeu ce soir, avec la possibilité pour un nouveau gagnant d'inscrire son nom au palmarès du Loto.

Une grille à 2,20 euros pour tenter sa chance au Loto

Pour participer au tirage du Loto, la règle reste inchangée. Il faut sélectionner cinq numéros parmi les 49 proposés sur la grille, puis choisir un numéro Chance parmi les dix disponibles. Une grille simple coûte 2,20 euros et permet de viser un jackpot minimum de 2 millions d'euros, comme celui mis en jeu ce lundi.

Les joueurs peuvent valider leur grille chez l'un des commerçants partenaires de la Française des Jeux ou directement en ligne. La prise de jeu est possible jusqu'à 20h15 le jour du tirage, après quoi les enregistrements sont clôturés dans l'attente du résultat du Loto.

Les gains non réclamés du Loto reversés à l'État

Chaque année, plusieurs millions d'euros gagnés aux jeux de la Française des Jeux ne sont jamais récupérés par leurs bénéficiaires, souvent en raison d'un ticket égaré ou oublié. Les gagnants disposent d'un délai légal de 60 jours pour se manifester, faute de quoi leurs gains sont considérés comme "non réclamés".

Depuis l'entrée en vigueur de la loi Pacte, les gains intermédiaires non réclamés au Loto sont désormais reversés au Trésor public. Les jackpots, quant à eux, peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou utilisés dans le cadre d'opérations spéciales organisées par la FDJ pour offrir de nouvelles chances aux joueurs.

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