Tirage du Loto : tous les résultats du lundi 28 septembre 2026 [EN LIGNE]

Le résultat du tirage du Loto de ce lundi 28 septembre 2026 est tombé et le jackpot de 2 millions repart à la hausse pour mercredi.

Ce lundi 28 septembre 2026, la Française des Jeux a dévoilé le résultat du tirage du Loto, que vous pouvez retrouver ci-dessous. La cagnotte du soir s'élevait à 2 millions, attirant une foule de joueurs dans les bureaux de tabac, sur fdj.fr et via l'application mobile. Le suspense est désormais levé pour tous ceux qui ont tenté leur chance ce soir.

Le résultat du Loto de ce lundi est sans appel : la combinaison gagnante est le 2-30-36-44-48, assortie du numéro chance 5. Le jackpot de 2 000 000 euros n'a trouvé preneur chez aucun joueur à l'issue de ce tirage du Loto. La cagnotte est donc portée à 3 millions pour le prochain rendez-vous, fixé au mercredi 30 septembre 2026.

Résultat du Loto sans grand gagnant, qui peut tout de même repartir avec un gain ?

Si le jackpot est passé entre toutes les mains ce soir, le Loto prévoit une cascade de rangs de gains qui permet à de nombreux participants de repartir récompensés. Aligner quatre numéros sur cinq, avec ou sans le numéro chance, ouvre droit à des dotations intermédiaires non négligeables. Cette architecture de récompenses étagées est l'un des ressorts essentiels de l'attractivité du tirage du Loto, bien au-delà de la seule course au jackpot.

Le protocole encadrant chaque tirage du Loto est placé sous la supervision directe de la FDJ, qui garantit un processus entièrement aléatoire. Aucun facteur extérieur ne peut influer sur la combinaison tirée, qu'il s'agisse de la régularité d'un joueur ou du mode de participation choisi. C'est cette imperméabilité à toute forme d'influence qui fonde la confiance des millions de joueurs dans le résultat du Loto.

Le Tirage du Loto s'emballe, cap sur les 3 millions

Avec trois rendez-vous hebdomadaires — le lundi, le mercredi et le samedi — le Loto entretient une cadence soutenue qui permet aux cagnottes de gonfler rapidement en l'absence de grand gagnant. Ce cycle relance mécaniquement l'intérêt à chaque nouveau tirage, en faisant monter la pression autour d'un jackpot en hausse constante. La mécanique est rodée : plus les tirages s'enchaînent sans vainqueur, plus la tension monte.

Pour s'assurer de ne manquer aucun gain, les joueurs ayant enregistré leur grille en ligne sont automatiquement notifiés en cas de succès, quel que soit le rang. Ceux qui ont misé en point de vente peuvent vérifier leur ticket sur fdj.fr, l'application mobile ou directement en bureau partenaire. Dans tous les cas, il est conseillé de conserver précieusement son ticket jusqu'à validation complète du résultat du Loto.

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