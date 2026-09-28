Tirage du Loto : tous les résultats du lundi 28 septembre 2026 [EN LIGNE]

Le résultat du tirage du Loto de ce lundi 28 septembre 2026 est tombé et le jackpot de 2 millions repart à la hausse pour mercredi.
Ce lundi 28 septembre 2026, la Française des Jeux a dévoilé le résultat du tirage du Loto, que vous pouvez retrouver ci-dessous. La cagnotte du soir s'élevait à 2 millions, attirant une foule de joueurs dans les bureaux de tabac, sur fdj.fr et via l'application mobile. Le suspense est désormais levé pour tous ceux qui ont tenté leur chance ce soir.
Le résultat du Loto de ce lundi est sans appel : la combinaison gagnante est le 2-30-36-44-48, assortie du numéro chance 5. Le jackpot de 2 000 000 euros n'a trouvé preneur chez aucun joueur à l'issue de ce tirage du Loto. La cagnotte est donc portée à 3 millions pour le prochain rendez-vous, fixé au mercredi 30 septembre 2026.
Résultat du Loto sans grand gagnant, qui peut tout de même repartir avec un gain ?
Si le jackpot est passé entre toutes les mains ce soir, le Loto prévoit une cascade de rangs de gains qui permet à de nombreux participants de repartir récompensés. Aligner quatre numéros sur cinq, avec ou sans le numéro chance, ouvre droit à des dotations intermédiaires non négligeables. Cette architecture de récompenses étagées est l'un des ressorts essentiels de l'attractivité du tirage du Loto, bien au-delà de la seule course au jackpot.
Le protocole encadrant chaque tirage du Loto est placé sous la supervision directe de la FDJ, qui garantit un processus entièrement aléatoire. Aucun facteur extérieur ne peut influer sur la combinaison tirée, qu'il s'agisse de la régularité d'un joueur ou du mode de participation choisi. C'est cette imperméabilité à toute forme d'influence qui fonde la confiance des millions de joueurs dans le résultat du Loto.
Le Tirage du Loto s'emballe, cap sur les 3 millions
Avec trois rendez-vous hebdomadaires — le lundi, le mercredi et le samedi — le Loto entretient une cadence soutenue qui permet aux cagnottes de gonfler rapidement en l'absence de grand gagnant. Ce cycle relance mécaniquement l'intérêt à chaque nouveau tirage, en faisant monter la pression autour d'un jackpot en hausse constante. La mécanique est rodée : plus les tirages s'enchaînent sans vainqueur, plus la tension monte.
Pour s'assurer de ne manquer aucun gain, les joueurs ayant enregistré leur grille en ligne sont automatiquement notifiés en cas de succès, quel que soit le rang. Ceux qui ont misé en point de vente peuvent vérifier leur ticket sur fdj.fr, l'application mobile ou directement en bureau partenaire. Dans tous les cas, il est conseillé de conserver précieusement son ticket jusqu'à validation complète du résultat du Loto.
Dernières mises à jour
- Des millions d'euros de gains du Loto chaque année jamais réclamés
Chaque année, plusieurs millions d'euros de gains au Loto ne sont jamais récupérés par leurs gagnants, souvent à cause d'un ticket perdu ou oublié. Passé un délai légal de 60 jours, ces gains deviennent officiellement "non réclamés". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public, tandis que les jackpots peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou opérations spéciales. Le record absolu du Loto reste à ce jour le jackpot de 30 millions d'euros, remporté à Orgères le 4 décembre 2021.
- Le pack MultiChances du Loto, une version élargie pour encore plus de chances
Pour les joueurs souhaitant aller encore plus loin, le pack MultiChances existe en version élargie. Composé de 600 parts et autant de codes Loto, il est proposé à 6,60 euros la part. Dans sa version standard, il comprend 100 grilles simples et 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros, avec des parts à 4,40 euros. Cette option est exclusivement disponible sur le site FDJ ou son application. En cas de gain, le joueur remporte "une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", précise la FDJ.
- Le Loto a souri à la Gironde, la Bretagne et l'Occitanie en 2025
En 2025, trois joueurs ont décroché des gains exceptionnels au Loto. Le plus gros jackpot de l'année, soit 23 millions d'euros, a été remporté en Gironde le 29 septembre. La Bretagne suit avec 20 millions d'euros gagnés le 15 novembre, tandis que l'Occitanie a vu un joueur empocher 19 millions d'euros le 26 février. À chaque tirage, dix codes Loto sont également tirés au sort, permettant à dix participants de remporter chacun 20 000 euros, indépendamment de la combinaison gagnante.
- Le pack MultiChances du Loto pour multiplier ses chances
Pour les joueurs souhaitant maximiser leurs chances au Loto, le pack MultiChances représente une option intéressante. Constitué de 600 parts et autant de codes Loto, il est proposé au prix de 6,60 euros la part. En misant sur ce pack, un joueur augmente ses probabilités de sortir gagnant, mais devra en contrepartie partager ses gains avec les autres détenteurs de parts. Rappel important : le Loto comporte des risques d'addiction et reste strictement réservé aux personnes majeures. En cas de difficulté, un service d'aide est joignable au 09 74 75 13 13.
- Comment récupérer ses gains au Loto en ligne ?
Pour les joueurs ayant participé au Loto via FDJ.fr ou l'application mobile, les gains sont automatiquement crédités sur le compte joueur. Si les coordonnées bancaires ont été renseignées, un virement automatique est possible pour des sommes allant jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce montant, il faut contacter le service des gagnants au 09 69 36 60 60 pour bénéficier d'un accompagnement sur mesure. Lorsque plusieurs joueurs trouvent la combinaison gagnante lors d'un même tirage, le jackpot est partagé entre eux.
- Quels sont les numéros les moins tirés au Loto ?
Depuis le 4 février 2020, cinq numéros sortent moins souvent que les autres au Loto, selon les statistiques officielles de la FDJ. Le 43 est le grand absent avec seulement 8,08 % de sorties et 90 apparitions au total, sa dernière remontant au 21 septembre 2026. Le 33 suit avec 8,35 % de sorties (93 fois), puis le 14 et le 1, chacun sortis 97 fois, et enfin le 11, apparu 102 fois. Une précision essentielle : ces données sont des statistiques, pas des probabilités de tirage. Chaque combinaison conserve exactement les mêmes chances d'être tirée.
- Six Super Loto et deux Grands Loto au programme en 2026
En 2026, la Française des Jeux a planifié un calendrier chargé pour le Loto. Six Super Loto sont au programme, dont trois associés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Ces tirages spéciaux proposent un jackpot minimum de 13 millions d'euros. Deux Grands Loto sont également prévus, l'un en été et l'autre à Noël, avec des jackpots minimums fixés à 20 millions d'euros. Des montants qui restent toutefois loin du record absolu : 30 millions d'euros remportés à Orgères le 4 décembre 2021.
- Le Loto s'engage pour la biodiversité
Chaque année, le Loto se mobilise au-delà des jackpots. L'offre Loto Mission Nature, lancée en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB), est "destinée à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu". En 2026, cette initiative en est à sa quatrième édition, lancée à l'occasion de la Fête de la Nature. Depuis 2023, 64 projets répartis sur l'ensemble du territoire français ont déjà bénéficié du soutien financier de la FDJ. Jouer responsable : le jeu est interdit aux moins de 18 ans. En cas de difficulté, le 09 74 75 13 13 est disponible.
- Plus de 1,5 million de gagnants au Loto en 2026
En 2026, ce sont 1 516 316 joueurs qui ont remporté un gain au Loto. Entre le jackpot, les gains intermédiaires et les simples remboursements, le tirage a fait de nombreux heureux. Chaque semaine, des millions de Français tentent leur chance en espérant décrocher le gros lot. Le record absolu reste un jackpot de 30 millions d'euros remporté à Orgères le 4 décembre 2021. Le deuxième plus grand jackpot a quant à lui été remporté le 11 septembre 2021 par un joueur ayant tenté sa chance sur Internet.
- Qui gagne le plus au Loto en France ?
L'Île-de-France s'impose comme la région la plus chanceuse au Loto, avec 88 gagnants recensés, devant Auvergne-Rhône-Alpes (40 gagnants) et le Grand Est (36 gagnants). À noter que les joueurs en ligne sur FDJ.fr ne sont pas en reste : ils totalisent 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains de l'année 2025. Une donnée qui illustre le poids croissant du jeu dématérialisé. Par ailleurs, au Loto, décrocher un gain ne nécessite pas obligatoirement de trouver la combinaison complète : cinq bons numéros sans le numéro Chance ou quatre bons numéros avec le numéro Chance permettent déjà de remporter des sommes significatives.
- Le Loto : une histoire qui remonte au XVIe siècle
Avant de tenter votre chance ce soir, un peu d'histoire. Héritier de la Loterie nationale née en 1933, le Loto puise en réalité ses origines au XVIe siècle en Italie. Officialisé sous sa forme moderne par le gouvernement Chirac, son premier tirage s'est tenu en 1976. Depuis, des millions de Français ont vu leur quotidien chamboulé en devenant millionnaires. Le plus chanceux d'entre eux a décroché 30 millions d'euros à Orgères le 4 décembre 2021, un record absolu dans l'histoire du Loto français.
- Quels sont les numéros qui sortent le plus au Loto ?
Depuis le 4 février 2020, cinq numéros dominent les statistiques officielles de la FDJ. Le 31 arrive en tête avec 11,94% de sorties, soit 133 tirages au total, et est apparu pour la dernière fois le 16 septembre 2026. Il devance le 30, sorti 132 fois (11,85%), ainsi que le 5, le 15 et le 24, chacun sorti 125 fois avec un taux identique de 11,22%. Une précision importante : il s'agit de statistiques historiques, et non de probabilités permettant d'anticiper les prochains tirages.
- En 2025, le Loto bat des records de millionnaires
En 2025, la FDJ a créé un millionnaire tous les deux jours, portant le total annuel à 189 gagnants. Une large majorité d'entre eux, soit 87,5 %, ont remporté entre 1 et 5 millions d'euros. Ces gains ont été réalisés principalement grâce au Loto, mais aussi via l'Euromillions. Pour les joueurs en ligne, les gains sont directement crédités sur le compte FDJ. Lorsque les coordonnées bancaires sont renseignées, un virement automatique est possible pour des sommes allant jusqu'à 500 000 euros. Au-delà, il faut contacter le service dédié de la FDJ.
- Le Loto met en garde contre les risques d'addiction
Jouer au Loto peut comporter des risques, notamment celui de l'addiction. Pour cette raison, les jeux d'argent sont strictement réservés aux personnes majeures : il est formellement interdit de jouer avant 18 ans. En cas d'endettement, d'isolement ou de dépenses excessives liées au jeu, un service d'aide dédié est disponible au 09 74 75 13 13. Un numéro à conserver précieusement pour toute personne qui estimerait que sa pratique du jeu commence à poser problème.
- Comment récupérer ses gains au Loto ?
Vous avez décroché un gain au Loto ? Les démarches varient selon le montant remporté. Pour les sommes inférieures à 30 000 euros, les joueurs ayant acheté leur grille chez un commerçant partenaire peuvent retirer leurs gains directement sur place. Au-delà de ce plafond et jusqu'à 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Pour les gains supérieurs à 500 000 euros, le service Relations Gagnants propose un accompagnement personnalisé. Rappel important : le jeu est interdit aux moins de 18 ans. En cas de difficulté, le 09 74 75 13 13 reste disponible.
- Le Loto s'engage pour la biodiversité avec Mission Nature
Depuis 2023, le Loto Mission Nature soutient des projets dédiés à la préservation et la restauration de la biodiversité. En 2026, cette offre en est à sa quatrième édition, lancée en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB) à l'occasion de la Fête de la Nature. 64 projets ont déjà bénéficié d'un soutien financier de la FDJ sur l'ensemble du territoire. L'objectif affiché est également de "sensibiliser le grand public" à cet enjeu environnemental. Une dimension solidaire qui s'ajoute aux tirages classiques du Loto.
- Le Loto programme six Super Loto et deux Grands Loto en 2026
En 2026, les amateurs du Loto auront rendez-vous avec plusieurs tirages spéciaux. Au programme : six Super Loto, dont trois organisés les vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto sont également prévus, l'un en été, l'autre à Noël, avec des jackpots minimums garantis à 20 millions d'euros. Pour les tirages spéciaux, la Française des Jeux s'engage à proposer au minimum 13 millions d'euros. Un calendrier qui offre aux joueurs de nombreuses occasions de tenter leur chance tout au long de l'année.
- Le pack MultiChances du Loto : plus de chances, mais des gains partagés
Pour maximiser leurs chances au Loto, les joueurs peuvent miser sur le pack MultiChances, composé de 600 parts et autant de codes Loto. Chaque part est proposée à 6,60 euros. Ce système offre davantage de probabilités de remporter un gain, mais en contrepartie, les joueurs doivent partager leurs gains entre les détenteurs de parts. Une option qui séduit ceux qui préfèrent multiplier leurs chances plutôt que de viser seul le jackpot, même si cela implique de diviser les sommes remportées.
- Le Loto : des gains records en 2025
Le Loto a encore réservé de belles surprises en 2025. Le plus gros jackpot de l'année, soit 23 millions d'euros, a été remporté en Gironde le 29 septembre. Un joueur breton a ensuite décroché 20 millions d'euros le 15 novembre, tandis qu'un chanceux d'Occitanie repartait avec 19 millions d'euros dès le 26 février. Pour tenter sa chance, une grille classique de cinq chiffres et un numéro Chance est vendue 4,40 euros, et 6 euros pour un Super Loto. Des mises modestes au regard des sommes en jeu.
- 30 millions d'euros : le record absolu du Loto
Le plus gros jackpot de l'histoire du Loto a été remporté à Orgères le 4 décembre 2021, avec une somme de 30 millions d'euros. Le deuxième plus grand gain a été décroché le 11 septembre 2021 par un joueur ayant tenté sa chance sur Internet. Le top 5 des plus grands jackpots comprend également 25 millions gagnés à Paris le 5 décembre 2022, 24 millions à Sarcelles le 6 juin 2011 et 23 millions remportés par un couple de Libourne le 19 mai 2014. Des records qui font rêver, alors que les chances de décrocher le jackpot restent d'environ une sur 19 millions.
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