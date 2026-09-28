Tirage du Loto : tous les résultats du lundi 28 septembre 2026 [EN LIGNE]

Tirage du Loto : tous les résultats du lundi 28 septembre 2026 [EN LIGNE]
La Rédaction

Le résultat du tirage du Loto de ce lundi 28 septembre 2026 est tombé et le jackpot de 2 millions repart à la hausse pour mercredi.

Ce lundi 28 septembre 2026, la Française des Jeux a dévoilé le résultat du tirage du Loto, que vous pouvez retrouver ci-dessous. La cagnotte du soir s'élevait à 2 millions, attirant une foule de joueurs dans les bureaux de tabac, sur fdj.fr et via l'application mobile. Le suspense est désormais levé pour tous ceux qui ont tenté leur chance ce soir.

 

Le résultat du Loto de ce lundi est sans appel : la combinaison gagnante est le 2-30-36-44-48, assortie du numéro chance 5. Le jackpot de 2 000 000 euros n'a trouvé preneur chez aucun joueur à l'issue de ce tirage du Loto. La cagnotte est donc portée à 3 millions pour le prochain rendez-vous, fixé au mercredi 30 septembre 2026.

Résultat du Loto sans grand gagnant, qui peut tout de même repartir avec un gain ?

Si le jackpot est passé entre toutes les mains ce soir, le Loto prévoit une cascade de rangs de gains qui permet à de nombreux participants de repartir récompensés. Aligner quatre numéros sur cinq, avec ou sans le numéro chance, ouvre droit à des dotations intermédiaires non négligeables. Cette architecture de récompenses étagées est l'un des ressorts essentiels de l'attractivité du tirage du Loto, bien au-delà de la seule course au jackpot.

Le protocole encadrant chaque tirage du Loto est placé sous la supervision directe de la FDJ, qui garantit un processus entièrement aléatoire. Aucun facteur extérieur ne peut influer sur la combinaison tirée, qu'il s'agisse de la régularité d'un joueur ou du mode de participation choisi. C'est cette imperméabilité à toute forme d'influence qui fonde la confiance des millions de joueurs dans le résultat du Loto.

Le Tirage du Loto s'emballe, cap sur les 3 millions

Avec trois rendez-vous hebdomadaires — le lundi, le mercredi et le samedi — le Loto entretient une cadence soutenue qui permet aux cagnottes de gonfler rapidement en l'absence de grand gagnant. Ce cycle relance mécaniquement l'intérêt à chaque nouveau tirage, en faisant monter la pression autour d'un jackpot en hausse constante. La mécanique est rodée : plus les tirages s'enchaînent sans vainqueur, plus la tension monte.

Pour s'assurer de ne manquer aucun gain, les joueurs ayant enregistré leur grille en ligne sont automatiquement notifiés en cas de succès, quel que soit le rang. Ceux qui ont misé en point de vente peuvent vérifier leur ticket sur fdj.fr, l'application mobile ou directement en bureau partenaire. Dans tous les cas, il est conseillé de conserver précieusement son ticket jusqu'à validation complète du résultat du Loto.

Dernières mises à jour

- Des millions d'euros de gains du Loto chaque année jamais réclamés

Chaque année, plusieurs millions d'euros de gains au Loto ne sont jamais récupérés par leurs gagnants, souvent à cause d'un ticket perdu ou oublié. Passé un délai légal de 60 jours, ces gains deviennent officiellement "non réclamés". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public, tandis que les jackpots peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou opérations spéciales. Le record absolu du Loto reste à ce jour le jackpot de 30 millions d'euros, remporté à Orgères le 4 décembre 2021.

- Le pack MultiChances du Loto, une version élargie pour encore plus de chances

Pour les joueurs souhaitant aller encore plus loin, le pack MultiChances existe en version élargie. Composé de 600 parts et autant de codes Loto, il est proposé à 6,60 euros la part. Dans sa version standard, il comprend 100 grilles simples et 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros, avec des parts à 4,40 euros. Cette option est exclusivement disponible sur le site FDJ ou son application. En cas de gain, le joueur remporte "une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", précise la FDJ.

- Le Loto a souri à la Gironde, la Bretagne et l'Occitanie en 2025

En 2025, trois joueurs ont décroché des gains exceptionnels au Loto. Le plus gros jackpot de l'année, soit 23 millions d'euros, a été remporté en Gironde le 29 septembre. La Bretagne suit avec 20 millions d'euros gagnés le 15 novembre, tandis que l'Occitanie a vu un joueur empocher 19 millions d'euros le 26 février. À chaque tirage, dix codes Loto sont également tirés au sort, permettant à dix participants de remporter chacun 20 000 euros, indépendamment de la combinaison gagnante.

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