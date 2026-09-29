Grève dans les transports : RER, métro, trafic aérien... Le détail des perturbations

La grève de la fonction publique ce mardi 29 septembre impacte la circulation de certaines lignes de trains ainsi que le programme de vols de la journée. On fait le point.

Les organisations syndicales de la fonction publique ont appelé à la grève ce mardi 29 septembre. La CGT a recensé plus de 150 manifestations dans le pays, espérant une "journée noire" avec la mobilisation des enseignants, des soignants, des pompiers ou encore des agents administratifs. Des perturbations touchent aussi les transports en commun, et particulièrement certaines lignes franciliennes.

Le RER D est particulièrement affecté. Sur les branches, entre Creil et Corbeil-Essonnes, entre Melun et Goussainville et entre Juvisy et Malesherbes, il n'y a qu'un train sur deux en circulation. Entre Corbeil-Essonnes et Juvisy et entre Melun et Corbeil-Essonnes, c'est encore plus compliqué avec 1 train sur 3. Quelques ralentissements concernent aussi le RER C et le RER E avec 3 trains sur 4. Côté transiliens, la circulation de la ligne R se limite aux heures de pointe avec 1 train sur trois de 4h45 à 11h00 puis de 16h00 à 21h00 entre Paris Gare de Lyon et Montargis, de 5h40 à 8h45 puis de 16h30 à 23h00 entre Paris Gare de Lyon et Montereau, de 6h00 à 9h30 puis de 16h30 à 20h00 entre Melun et Montereau via Héricy. La ligne V ne compte, pour sa part, que 2 trains sur 3 roulant ce mardi, "avec une fréquence moyenne d'un train toutes les 30mn".

Côté métro, plusieurs stations sont fermées à partir de 12 heures à la demande de la préfecture de police en raison de la manifestation prévue cet après-midi à Paris. Il s'agit de Reuilly-Diderot et Bastille sur la ligne 1, Temple sur la ligne 3, Bréguet-Sabin et Bastille sur la ligne 5 et Filles du Calvaire, Saint-Sébastien - Froissart, Chemin Vert, Bastille et Reuilly-Diderot sur la ligne 8.

Le trafic aérien réduit à cause de la grève

La SNCF a fait savoir que le trafic sera normal sur les lignes TGV et Intercités et presque "normal sur les TER". Plus précisément, la circulation est "légèrement perturbée" sur certaines lignes TER d'Auvergne-Rhône-Alpes et "perturbée" sur certaines lignes des Pays de la Loire et sur le "territoire Nord-Pas-de-Calais". Les trains Nomad connaissent quelques difficultés sur les lignes Paris-Granville, Caen-Alençon-Le Mans-Tours et Caen-Granville-Rennes. De même, les trains liO sont touchés sur les lignes Toulouse-Latour de Carol, Brive-Rodez, Toulouse-Mazamet, Toulouse-Rodez et Toulouse-Clermont.

Le trafic aérien tourne aussi au ralenti. Le programme de vols a été réduit sur les aéroports de Paris - Charles-de-Gaulle (-5% entre 7 heures et 20 heures) et Marseille-Provence (-25% entre 16 heures et minuit) ce mardi 29 septembre. Les aéroports de Nantes-Atlantique, Strasbourg-Entzheim, Limoges, Tarbes-Lourdes-Pyrénées et Pau-Pyrénées peuvent également connaitre quelques perturbations. Il est donc conseillé de s'informer auprès des compagnies aériennes.