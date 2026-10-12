Blocus des lycées : ça continue ce lundi avant un "Acte 5" ce mardi, à quoi s'attendre ?

Le mouvement de blocus des lycées veut exprimer sa colère à l'occasion d'une nouvelle journée de mobilisation, programmée ce mardi 13 octobre.

L'essentiel

Un "acte V" de la mobilisation lycéenne est prévu demain, mardi 13 octobre, partout en France. Les organisations lycéennes et étudiantes appellent à de nouveaux blocages et manifestations avec le soutien de plusieurs syndicats de l'Éducation nationale, dont la CGT, la FSU ou encore FO. Les organisateurs visent encore de meilleurs moyens pour l'école et l'enseignement supérieur.

À Paris, aujourd'hui, une manifestation est annoncée à 14 heures, au départ de la place d'Italie. Cette cinquième journée nationale constituera un test important : après le recul des derniers rassemblements, elle permettra de mesurer si les lycéens parviennent à relancer la mobilisation avant les vacances de la Toussaint, qui commencent le 17 octobre.

Des blocages ont déjà repris ce matin à la veille de l'"acte V". À Paris, le lycée Hélène-Boucher est de nouveau bloqué, tandis que plusieurs actions touchent des établissements du supérieur, notamment l'Institut catholique et la Sorbonne. Des affrontements ont également été signalés près du lycée Daguin, à Mérignac en Gironde. Vendredi, le ministère de l'Éducation nationale recensait 141 lycées entièrement fermés, soit moins de 4 % des établissements.

Le gouvernement commence à déployer ses 3 024 professeurs remplaçants, a confirmé ce lundi la porte-parole de l'exécutif, Maud Bregeon. Édouard Geffray doit communiquer des chiffres plus précis dans la journée. Ce plan vise notamment 114 lycées particulièrement en difficulté, mais le SNES-FSU s'inquiète de voir des enseignants mobilisés dans d'autres disciplines que la leur.

Dimanche, Sébastien Lecornu a annoncé 76 500 contributions sur la plateforme Agora : 71 % évoquent des problèmes d'emplois du temps, 51 % l'état des bâtiments et 28,5 % les enseignants absents. Le Premier ministre promet de reprendre certaines propositions dans le budget 2027. Des organisations étudiantes jugent ces réponses insuffisantes, notamment sur Parcoursup.

La mobilisation de mardi devra faire mieux que l'"acte IV" pour retrouver son ampleur du 6 octobre. Jeudi dernier, 71 500 personnes avaient manifesté selon le ministère de l'Intérieur, contre 266 000 lors de l'"acte III". Le mouvement touche toujours l'enseignement supérieur, alors que les épreuves nationales de médecine commencent ce lundi dans 37 facultés, avec un risque de perturbations. Malgré le reflux des blocages, 54 % des Français déclarent soutenir le mouvement, selon un sondage Ipsos-BVA publié dimanche.

En direct

10:44 - Le prestigieux collège Stanislas bloqué à son tour C'est un nouveau symbole de l'extension du mouvement lycéen, le collège Stanislas, prestigieux établissement catholique du 6e arrondissement de Paris, fait l'objet d'un blocage ce lundi 12 octobre. Cette action, particulièrement inhabituelle dans cette institution réputée pour son excellence scolaire, intervient alors que plusieurs établissements privés parisiens, comme Saint-Michel de Picpus et Massillon, ont déjà rejoint la contestation. 10:36 - L'Union syndicale lycéenne défend une "massification" du mouvement L'Union syndicale lycéenne assure que la mobilisation continue de prendre de l'ampleur, malgré le recul constaté dans les derniers bilans officiels. Sur BFMTV, son président Ryad Rani s'est réjoui de la poursuite du mouvement, dénonçant les interventions policières, les fermetures administratives et la consultation lancée par le gouvernement, qu'il considère comme autant de tentatives de freiner la contestation. 10:25 - De nouvelles enquêtes confiées à l'IGPN Invitée sur le plateau de BFMTV, Laure Beccuau, procureure de la République de Paris, a annoncé que huit enquêtes ont été confiées à l'Inspection générale de la police nationale pour des faits de violences commises par des policiers à Paris. Après les annonces de vendredi, cela porte à 24 le nombre d'enquêtes ouvertes par l'IGPN dans le cadre de la mobilisation lycéenne. 10:19 - Sophie Binet rejette l'idée de lycéens "instrumentalisés" La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a défendu ce lundi sur LCI l'autonomie du mouvement lycéen, en réponse aux accusations d'instrumentalisation politique visant notamment La France insoumise. "Si les jeunes étaient dans la rue seulement parce qu'ils étaient instrumentalisés, la colère ne serait pas aussi forte", a-t-elle affirmé. Selon la syndicaliste, la mobilisation repose avant tout sur des difficultés concrètes, notamment la dégradation des conditions d'étude, le manque de moyens dans les établissements et les inquiétudes liées à Parcoursup. Elle dénonce un système qui conduirait les lycéens à "jouer leur avenir à la roulette russe". "Si les jeunes étaient dans la rue seulement parce qu'ils étaient instrumentalisés, la colère ne serait pas aussi forte" : @BinetSophieL'Interview d'@Acarrouer dans La Matinale LCI https://t.co/BmhFmBmgYL — LCI (@LCI) October 12, 2026 10:12 - Un policier blessé à la nuque à Marseille Un policier a été blessé à la nuque par un tir de mortier d'artifice ce lundi matin, aux abords du lycée Saint-Exupéry, dans le 15e arrondissement de Marseille, a annoncé la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. La victime a été prise en charge par les marins-pompiers et transportée à l'hôpital. L'auteur du tir n'a pas encore été identifié. Le préfet, Jacques Witkowski, et la préfète de police déléguée, Corinne Simon, ont condamné fermement cette agression et exprimé leur soutien au fonctionnaire blessé. Ce matin au lycée Saint Exupéry (15e arr. de Marseille), un policier a reçu un tir tendu de mortier dans la nuque. Il a été transporté à lhôpital par les marins pompiers. Lindividu auteur du tir na pas encore été identifié. Jacques Witkowski, @prefet13, et Corinne Simon, @prefpolice13, condamnent avec la plus grande fermeté toute forme dagression sur des personnes dépositaires de lautorité publique et apportent tout leur soutien à ce policier blessé ainsi quà lensemble des forces de lordre mobilisées depuis le début du mouvement. @Interieur_Gouv @NunezLaurent @PoliceNationale @PoliceNat13 — Préfète de police déléguée des Bouches-du-Rhône (@prefpolice13) October 12, 2026 10:06 - Les blocages gagnent de nouveaux établissements à Paris La mobilisation étudiante se poursuit ce lundi à la veille de l'"acte V". Plusieurs établissements parisiens sont concernés notamment le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP), où un blocus est signalé ce matin et présenté comme une première historique. Un autre rassemblement bloque actuellement le site universitaire des Saints-Pères, qui accueille notamment des formations de santé. Le mouvement étudiant cherche à maintenir la pression avant les manifestations prévues mardi.

Le mouvement dans les lycées de 2026 a débuté dès le 18 septembre, se structurant d'abord autour du lycée Saint-Exupéry de Créteil avant de s'étendre à toute la France. Les revendications portent sur le manque d'enseignants et de personnels, la dégradation des bâtiments scolaires, des effectifs de classe trop chargés et la pression liée à Parcoursup. Rejoints par des étudiants dans les universités, les lycéens réclament davantage de moyens humains et financiers pour l'Éducation nationale.