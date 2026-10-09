Blocus des lycées : des annonces jugées insuffisantes, une accalmie avant une nouvelle mobilisation massive

Le mouvement de blocus des lycées est toujours en cours ce vendredi, même le nombre d'établissements visés diminue. L'intersyndicale de l'Education veut concentrer les efforts sur une nouvelle mobilisation massive prévue la semaine prochaine.

L'essentiel

Si le mouvement lycéen se poursuit ce vendredi, la prochaine grande mobilisation est prévue le mardi 13 octobre par l'intersyndicale de l'Education nationale. Une autre date est avancée au retour des vacances de la Toussaint, celle du jeudi 5 octobre. Hier, 71 500 manifestants sont descendus dans les rues de France, tandis que 55 000 personnes menaient des blocages devant les lycées et universités.

Les blocus des lycées continuent mais sont moins nombreux depuis la grande mobilisation de mardi. Hier , 375 lycées ont été perturbés, dont 224 totalement fermés, mais 96 % des établissements ont été ouverts totalement ou partiellement en France selon le ministère de l'Education.

En direct

09:39 - Une nouvelle enquête de l'IGPN ouverte Après le rassemblement place de la Bastille hier, une enquête de l'IGPN a été ouverte à l'encontre d'un policier. Ce dernier, aurait donné un coup de genou au visage d'un manifestant comme le montre une vidéo tournée pendant la manifestation. Au total, 19 enquêtes ont été ouvertes ces dernières semaines en lien avec les rassemblements des lycéens.

09:26 - Les représentants lycéens divisés sur la suppression de Parcoursup La suppression de Parcoursup, l'une des principales revendications du mouvement lycéen, ne fait pas l'unanimité parmi les représentants. Sur BFMTV, Louis Letoublon, de l'organisation Les Lycéens !, a défendu son abandon, dénonçant la pression permanente des notes et le risque d'orientation vers des formations non désirées. À l'inverse, Nathanaël Combary, de Renouveau lycéen, privilégie une réforme du dispositif, qu'il considère comme "la moins pire des solutions". Il propose notamment de retirer le lycée d'origine des dossiers pour limiter les inégalités de traitement. Parcoursup: "un stress permanent" qui est "inacceptable", estime Louis Letoublon, vice-président de l'organisation "Les Lycéens !" https://t.co/2niB9CEA5o — BFM (@BFMTV) October 9, 2026

09:14 - Victor Wembanyama soutien le mouvement des lycéens En pleine préparation de sa saison, le basketteur français Victor Wembanyama n'a pas caché son avis et son soutien envers le mouvement des lycéens en France. "J'étais lycéen il n'y a pas si longtemps. J'ai eu la chance de m'extraire. Je suis content que les jeunes en général se fassent entendre et je les soutiens. Et j'espère que les gens tout là-haut en feront de même" a prononcé la star des Spurs lors d'une conférence de presse. Victor Wembanyama s'exprime sur les manifestations lycéennes en France : Je suis content que les lycéens et les jeunes en général se fassent entendre. Parce que moi, je les entends et je les soutiens, et j'espère que les gens qui sont tout là-haut en feront de même . https://t.co/PtAfpcnlpu — Maxime Aubin (@MaximeAubin1) October 9, 2026

09:04 - Renouveau lycéen et Les Lycéens! appellent à poursuivre la mobilisation Les syndicats Renouveau lycéen et Les Lycéens! appellent à poursuivre la mobilisations ce vendredi matin sur BFMTV. "Il nous faut un rapport de force sur le gouvernement", estime Louis Letoublon, vice-président de l'organisation Les Lycéens! Ce dernier réclame l'ouverture de places dans les facultés, la suppression de Parcoursup ou encore un travail sur les rythmes scolaires, parmi d'autres revendications. Nathanaël Combary, président du conseil d'administration de Renouveau lycéen, demande, lui, des "résultats concrets" sur le bâti scolaire.

08:45 - Une lycée bloqué pour sa réouverture après une semaine de cours à distance à Marseille Si la mobilisation des lycéens est moins importante, elle perdure tout de même et pas qu'à Paris. A Marseille, des élèves du lycée Saint-Exupéry ont bloqué leur établissement ce matin alors qu'il devait rouvrir après une semaine de cours à distance. Des élèves sont mobilisés et des professeurs et des syndicalistes de la CGT sont aussi présents "pour [les] protéger", a expliqué un enseignant à BFM Marseille.

08:37 - Un rendez-vous entre le ministre de l'Education et les syndicats d'enseignants cet après-midi Les principaux syndicats lycéens et étudiants ont été reçus par le ministre de l'Education nationale hier et ce vendredi ce sont les syndicats d'enseignants qui sont conviés à une rencontre en visioconférence avec Edouard Geffray. Le rendez-vous est prévu cet après-midi, à 16h30, selon les informations de BFMTV.

08:26 - Le ministre de l'Education attendu dans un lycée du Val-de-Marne ce vendredi Le ministre de l’Éducation nationale, Edouard Geffray, se déplace dans un lycée ce vendredi pour rencontrer des élèves devant lui faire part de leurs difficultés et pour s'entretenir avec le personnel. Initialement attendu au lycée Pauline Roland à Chevilly-Larue dans le Val-de-Marne, le ministre se rendra au lycée polyvalent de Cachan, dans le même département, indique Le Parisien. L'établissement est l'un des plus touchés par les dégâts causés en marge de la mobilisation lycéenne.

08:17 - La mobilisations lycéenne diminue, le nombre de lycées bloqués aussi La mobilisation lycéenne a atteint son plus haut niveau mardi pour l'"acte III" du mouvement avec 266 000 à 450 000 personnes mobilisées et 891 à 2 000 établissements perturbés selon les chiffres des autorités et des syndicats. Depuis la mobilisation recule. Ce vendredi, le ministère de l'Education estime que 141 établissements devraient être fermés et que 96 % des lycées seront ouverts au moins partiellement.

08:08 - Les lycées parisiens Hélène Boucher et Maurice Ravel encore bloqués par les élèves Le lycée Hélène-Boucher, situé dans le 20e arrondissement de Paris, est à nouveau bloqué par les élèves ce vendredi matin. Même chose pour le lycée voisin Maurice-Ravel. Les établissements parisiens sont parmi les plus mobilisés de la capitale depuis le début du mouvement. Plusieurs élèves mobilisés utilisent des poubelles, des vélos et autres encombrants pour bloquer les grilles des lycées.

08:00 - L'université d'Assas brièvement bloquée par des étudiants ce matin Une centaine d'étudiants ont bloqué la faculté de droit de Paris-Panthéon-Assas dans le 6e arrondissement de Paris ce vendredi matin. Des barrières, des poubelles et des vélos ont été utilisés pour barricader les grilles de l'établissement. L'établissement réputé plutôt conservateur prend rarement part aux blocages, mais a été gagné par la mobilisation lycéenne et étudiante hier pour la première fois. Les étudiants mobilisés étaient réunis calmement, mais les CRS sont intervenus pour tenter les déloger avec force avant de finalement disperser la foule en utilisant des gaz lacryogènes, rapporte BFM. L'intervention a eu lieu pour "permettre" à l'université de rouvrir et de reprendre les cours ajoute la chaîne.

08/10/26 - 23:49 - Sciences Po toujours fermé vendredi et samedi FIN DU DIRECT - Dans un mail envoyé aux étudiants, la direction de Sciences Po annonce que le campus parisien restera fermé vendredi, mais aussi samedi. "Cette décision, prise à regret, est la seule qui permette, dans les circonstances actuelles, d’assurer la sécurité des étudiants et des personnels ainsi que la continuité pédagogique", indique la direction, dont BFMTV se fait le relais.

08/10/26 - 23:17 - Le mouvement lycéen français s'étend en Europe Parti de France, le mouvement lycéen trouve désormais des échos dans d'autres pays. À Liège, en Belgique, la ville a même décidé d'interdire les rassemblements de plus de trois personnes afin de limiter de potentielles nouvelles violences. En Italie et en Allemagne aussi des lycéens commencent à se mobiliser, relaie RTL. Les images du mouvement lycéen français auraient donné des idées aux lycéens européens qui auraient alors décidé de se mobiliser à leur tour.

08/10/26 - 22:44 - 13 octobre, puis 5 novembre : deux nouvelles dates dans les tuyaux Alors que le blocage des lycées doit se poursuivre vendredi, deux nouvelles dates sont évoquées pour des manifestations souhaitées d'ampleur. L'intersyndicale de l'éducation a ainsi annoncé une nouvelle date de mobilisation : le mardi 13 octobre. Mais une autre journée de mobilisation est déjà prévue au retour des vacances de la Toussaint : le jeudi 5 novembre.

08/10/26 - 22:19 - "Que n’a-t-il fait ces derniers mois pour découvrir soudainement 3 000 postes de professeurs non affectés ?" Le député insoumis Paul Vannier a également réagi aux annonces d'Édouard Geffray ce jeudi. "J’ai écouté le ministre sur TF1. Que n’a-t-il fait ces derniers mois pour découvrir soudainement 3 000 postes de professeurs prétendument non affectés ?" s'est-il interrogé. Avant de s'étonner : "Surtout, il est frappant de l’entendre constater la nécessité de recrutements urgents après avoir supprimé 10 000 postes d’enseignants en 10 ans. D’acter les impasses du 'pacte', dénoncé et rejeté par les professeurs et leurs organisations syndicales depuis le 1er jour. D’appeler à une augmentation du budget de l’Éducation après s’être gargarisé de moyens prétendument en hausse et suffisants." Et Paul Vannier d'acter : "Le discours de ce soir est donc un réquisitoire hypocrite contre 10 années de macronisme éducatif."