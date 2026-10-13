Blocus des lycées : un nouvel élan pour pour l'"acte V" ce mardi ? Plusieurs manifestations à Paris et en France

Le mouvement de blocus des lycées continue ce mardi 13 octobre et les syndicats lycéens, étudiants et enseignants appellent à une forte journée de mobilisation pour l'"acte V". Des blocages mais aussi des manifestations sont prévus partout en France.

L'essentiel

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10:38 - Assas en direction de la Sorbonne Après l'annonce de la fermeture de leur faculté, les étudiants d'Assas se sont mis en route vers la Sorbonne, où un grand rassemblement est prévu en début d'après-midi. Avec ce déplacement, ils comptent récupérer petit à petit des manifestants afin de constituer un groupe qui s'intégrera au cortège final qui se dirigera vers l'hôtel de ville.

10:30 - Les manifestants prêt à reprendre le mouvement après les vacances Les vacances de la Toussaint, qui débutent samedi, ne devraient pas marquer la fin du mouvement. "La majorité des gens sont prêts à recommencer après les vacances" assure à l'AFP Simon, 16 ans, élève au lycée Saint-Charles de Marseille. D'autres souhaitent profiter de cette pause pour récupérer après trois semaines de mobilisation. Mais à Montpellier, Enki, lycéen à Joffre, prévient "on ne lâchera pas tant qu'on aura pas d'annonces".

10:20 - L'"acte V" se met en marche Plusieurs rassemblements et cortèges sont prévus aujourd'hui en France et commencent déjà leur mise en marche. Certains se sont élancés dès 10 heures dont celui de Nantes, parti du Miroir d'eau, ou encore à Reims où le cortège s'est élancé du boulevard de la Paix. Place Guichard à Lyon, plusieurs syndicalistes de la CGT, des jeunes et des professeurs vont s'élancer prochainement avec pour certains la volonté de "remettre à plat le lycée Blanquer".

10:05 - "Les forces de l'ordre sont censés protéger les jeunes" Greta Thunberg au chevet des lycéens Présente au lycée Paul Éluard à Saint-Denis, Greta Thunberg évoque la situation des lycéens en France et juge que la réponse policière reste "extrêmement violente" face à des jeunes qui ne demandent que le "strict minimum". Elle rejoint également les revendications lycéennes sur le manque de moyens et juge que cela "montre aux jeunes qu'ils ne sont pas une priorité dans leur société".

09:59 - Des blocages qui varient selon les zones géographiques Alors que les organisations avaient appelé à un "acte V", le nombre d'établissements bloqués se retrouve à un niveau plus faible que les jours précédents. À Paris, on peut notamment cité comme blocage la faculté Paris-Panthéon-Assas, la faculté de médecine ou encore le lycée Hélène-Boucher. Pour Rennes, selon le rectorat, six lycées vont rester fermés. Enfin, dans le Rhône, on dénombre sept établissements perturbés dont plusieurs universités et grandes écoles selon la préfecture.

09:36 - David Lisnard propose de "libérer l'éducation" David Lisnard, candidat à l'élection présidentielle sous les couleurs de Nouvelle Énergie, défend une transformation profonde du système scolaire. Interrogé sur BFMTV, le maire de Cannes appelle à "libéraliser l'éducation". Une orientation déjà détaillée dans son programme : il souhaite notamment supprimer la carte scolaire, permettre aux familles de choisir librement leur établissement et donner aux chefs d'établissement davantage d'autonomie.

09:32 - Greta Thunberg présente aux côtés des lycéens Selon les informations de l'Agence France-Presse, Greta Thunberg, connue pour son engagement écologique, se trouverait actuellement devant le lycée Paul-Éluard à Saint-Denis. "Je suis extrêmement fière des étudiants français" peut-on entendre devant le lycée venant de la militante. Greta Thunberg est présente ce mardi 13 octobre au lycée Paul-Éluard à Saint-Denis (93) en soutien aux lycéens. https://t.co/6zT1ZkjJx6 — L'Humanité (@humanite_fr) October 13, 2026

09:27 - Tensions devant l'université Assas Des affrontements ont éclaté ce matin devant l'université Paris-Panthéon-Assas, dans le 6e arrondissement de Paris alors qu'un blocage de la faculté avait été mis en place très tôt dans la matinée. Selon les premiers signalements, un étudiant aurait été blessé après des tirs de projectiles sans pour autant que l'on connaisse les circonstances et la gravité de ses blessures. Tensions et affrontements devant la faculté d'Assas: un étudiant blessé ce matin après des tirs de projectiles https://t.co/JlkSj7Fva8 — BFM (@BFMTV) October 13, 2026

09:20 - Le préfet du Var se "prévient de tout débordement" Alors que la mobilisation lycéenne continue en France, le préfet du Var a choisi d'interdire, aujourd'hui, et ce jusqu'à 20h, "l'achat, vente et l'utilisation d'artifices et vente au détail et transport de carburant et produits combustibles ou corrosifs". Au sein de son arrêté le préfet justifie cela par le fait qu'il souhaite éviter "tout débordement sur la voie publique" en y ajoutant l'interdiction de "dissimulation du visage aux abords des établissements scolaires".

09:15 - Yaël Braun-Pivet juge "une ânerie" de supprimer Parcoursup Alors que les lycéens se mobilisent ce mardi 13 octobre pour l'"acte V" de leur mouvement, la présidente de l'Assemblée nationale, a pris position sur l'une des principales revendications du mouvement. Invitée de la matinale de LCI, elle a rejeté les appels à la suppression de Parcousup en estimant que "la suppression de Parcoursup, c'est une ânerie. En revanche, il faut continuer à travailler dessus". "Certains réclament la suppression de Parcoursup, je pense que c'est une ânerie. En revanche, il faut continuer à travailler" dessus : @YaelBRAUNPIVETL'Interview d'@Acarrouer dans La Matinale LCI https://t.co/Dw8Ei09JuO — LCI (@LCI) October 13, 2026

09:01 - Edouard Geffray déroule ses mesures pour répondre aux revendications sur l'absence de profs Édouard Geffray a répondu à certaines revendications des étudiants sur France Inter, notamment sur le manque de professeurs. Il a rappelé l'arrivée de 3 000 professeurs remplaçants dans les lycées les plus en difficultés et a indiqué que cela "fait un an que [le ministère] y travaille". "Depuis vendredi, 35% des remplaçants disponibles ont déjà été affectés", a insisté le ministre de l'Éducation nationale. En plus des remplaçants, le ministre a fait savoir que "quasiment un millier de personnes" sont en train d'être recrutées et qu'une "centaine" de personnes ont déjà été embauchées. Quant aux précédentes annonces et craintes sur des suppressions de postes de professeurs, Edouard Geffray a assuré qu'il "n'y aurait pas de postes supprimés au lycée" où il y a encore un "pic démographique". Il a en revanche indiqué que des suppressions seraient à prévoir à l'école où on va compter 110 000 élèves en moins.

08:53 - Avec 86 000 contributions sur la plateforme du gouvernement, la "démocratie lycéenne" s'est exprimée Le ministre de l'Éducation nationale Édouard Geffray s'est félicité du succès de la plateforme de consultation Agora ouverte aux lycéens pour qu'ils puissent déposer et faire connaître leurs revendications. Il a dénombré "86 000 contributions" au micro de France Inter. "Ce n'est pas neutre. En termes d'expérience démocratique, c'est par exemple plus que le nombre de personnes qui ont voté pour Raphaël Glucksmann à la primaire. C'est quand même pas mal", a-t-il ajouté soulignant que la "démocratie lycéenne" s'est exprimée".

08:46 - Des tensions vites calmées en marge du blocage d'Assas Le blocage de la faculté d'Assas a été marqué par des brefs affrontements entre les étudiants mobilisés et un groupe de personnes vêtues de noir et masquées qui leur ont jeté des projectiles, dont des bouteilles en verre, rapporte BFMTV. Les tensions sont retombées rapidement avec l'intervention des forces de l'ordre qui ont usé de gaz lacrymogène pour éloigner les deux groupes. Les étudiants se sont ensuite de nouveau rassemblés devant l'entrée d'Assas et ont ramassés les débris de verre.



08:40 - Deux manifestations prévues à Paris ce mardi Les blocages des lycées et universités doivent se doubler de manifestations pour l'"acte V" de la mobilisation ce mardi. A Paris, ce ne sont pas une mais deux manifestations qui sont prévues. L'une partira à 14 heures de la place d'Italie pour rejoindre les Invalides. L'autre cortège, baptisé "Marchons vers Matignon", partira de l'Hôtel de Ville après un vote de l'assemblée générale interfacs d'Ile-de-France en direction de Matignon. Cette seconde manifestation parisienne est soutenue par Solidaires, FSE, Le Poing Levé, NPA Jeunes.