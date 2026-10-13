Blocus des lycées : un nouvel élan pour pour l'"acte V" ce mardi ? Plusieurs manifestations à Paris et en France
Le mouvement de blocus des lycées continue ce mardi 13 octobre et les syndicats lycéens, étudiants et enseignants appellent à une forte journée de mobilisation pour l'"acte V". Des blocages mais aussi des manifestations sont prévus partout en France.
- La mobilisation lycéenne vit son "acte V" ce mardi 13 octobre. Les organisations lycéennes et étudiantes appellent à de nouveaux blocages et à des manifestations avec le soutien de plusieurs syndicats de l'Éducation nationale, dont la CGT, la FSU ou encore FO. Les organisateurs visent encore de meilleurs moyens pour l'école et l'enseignement supérieur.
- L'"acte V" du mouvement lycéen indiquera si la mobilisation est toujours aussi forte, notamment à l'approche des vacances de la Toussaint qui débute le 17 octobre, après l'affaiblissement des derniers rassemblements. Plusieurs établissements étaient de nouveau bloqués ce mardi matin à Paris comme le lycée Hélène-Boucher ou la faculté d'Assas.
- À la veille de l'"acte V" du blocus des lycées, Emmanuel Macron a demandé à ce que la mobilisation se déroule "dans le calme, dans l'ordre et dans le respect à la fois des personnes et des biens". Les précédentes journées de mobilisation avaient été marquées par des affrontements entre jeunes et policiers, attisés par des groupes de blacks blocs. Ce mardi, les syndicats lycéens appellent à distinguer les casseurs violentes des blocages pacifistes.
- Le mouvement lycéen a fait descendre 71 500 personnes dans les rues pour l'"acte IV" du jeudi 8 octobre et 266 000 personnes pour l'"acte III" du mardi 6 octobre selon le ministère de l'Intérieur. La mobilisation de la semaine dernière avait été doublé d'une grève dans l'Education nationale.
10:38 - Assas en direction de la Sorbonne
Après l'annonce de la fermeture de leur faculté, les étudiants d'Assas se sont mis en route vers la Sorbonne, où un grand rassemblement est prévu en début d'après-midi. Avec ce déplacement, ils comptent récupérer petit à petit des manifestants afin de constituer un groupe qui s'intégrera au cortège final qui se dirigera vers l'hôtel de ville.
10:30 - Les manifestants prêt à reprendre le mouvement après les vacances
Les vacances de la Toussaint, qui débutent samedi, ne devraient pas marquer la fin du mouvement. "La majorité des gens sont prêts à recommencer après les vacances" assure à l'AFP Simon, 16 ans, élève au lycée Saint-Charles de Marseille. D'autres souhaitent profiter de cette pause pour récupérer après trois semaines de mobilisation. Mais à Montpellier, Enki, lycéen à Joffre, prévient "on ne lâchera pas tant qu'on aura pas d'annonces".
10:20 - L'"acte V" se met en marche
Plusieurs rassemblements et cortèges sont prévus aujourd'hui en France et commencent déjà leur mise en marche. Certains se sont élancés dès 10 heures dont celui de Nantes, parti du Miroir d'eau, ou encore à Reims où le cortège s'est élancé du boulevard de la Paix. Place Guichard à Lyon, plusieurs syndicalistes de la CGT, des jeunes et des professeurs vont s'élancer prochainement avec pour certains la volonté de "remettre à plat le lycée Blanquer".
10:05 - "Les forces de l'ordre sont censés protéger les jeunes" Greta Thunberg au chevet des lycéens
Présente au lycée Paul Éluard à Saint-Denis, Greta Thunberg évoque la situation des lycéens en France et juge que la réponse policière reste "extrêmement violente" face à des jeunes qui ne demandent que le "strict minimum". Elle rejoint également les revendications lycéennes sur le manque de moyens et juge que cela "montre aux jeunes qu'ils ne sont pas une priorité dans leur société".
09:59 - Des blocages qui varient selon les zones géographiques
Alors que les organisations avaient appelé à un "acte V", le nombre d'établissements bloqués se retrouve à un niveau plus faible que les jours précédents. À Paris, on peut notamment cité comme blocage la faculté Paris-Panthéon-Assas, la faculté de médecine ou encore le lycée Hélène-Boucher. Pour Rennes, selon le rectorat, six lycées vont rester fermés. Enfin, dans le Rhône, on dénombre sept établissements perturbés dont plusieurs universités et grandes écoles selon la préfecture.
09:36 - David Lisnard propose de "libérer l'éducation"
David Lisnard, candidat à l'élection présidentielle sous les couleurs de Nouvelle Énergie, défend une transformation profonde du système scolaire. Interrogé sur BFMTV, le maire de Cannes appelle à "libéraliser l'éducation". Une orientation déjà détaillée dans son programme : il souhaite notamment supprimer la carte scolaire, permettre aux familles de choisir librement leur établissement et donner aux chefs d'établissement davantage d'autonomie.
09:32 - Greta Thunberg présente aux côtés des lycéens
Selon les informations de l'Agence France-Presse, Greta Thunberg, connue pour son engagement écologique, se trouverait actuellement devant le lycée Paul-Éluard à Saint-Denis. "Je suis extrêmement fière des étudiants français" peut-on entendre devant le lycée venant de la militante.
Greta Thunberg est présente ce mardi 13 octobre au lycée Paul-Éluard à Saint-Denis (93) en soutien aux lycéens. https://t.co/6zT1ZkjJx6— L'Humanité (@humanite_fr) October 13, 2026
09:27 - Tensions devant l'université Assas
Des affrontements ont éclaté ce matin devant l'université Paris-Panthéon-Assas, dans le 6e arrondissement de Paris alors qu'un blocage de la faculté avait été mis en place très tôt dans la matinée. Selon les premiers signalements, un étudiant aurait été blessé après des tirs de projectiles sans pour autant que l'on connaisse les circonstances et la gravité de ses blessures.
Tensions et affrontements devant la faculté d'Assas: un étudiant blessé ce matin après des tirs de projectiles https://t.co/JlkSj7Fva8— BFM (@BFMTV) October 13, 2026
09:20 - Le préfet du Var se "prévient de tout débordement"
Alors que la mobilisation lycéenne continue en France, le préfet du Var a choisi d'interdire, aujourd'hui, et ce jusqu'à 20h, "l'achat, vente et l'utilisation d'artifices et vente au détail et transport de carburant et produits combustibles ou corrosifs". Au sein de son arrêté le préfet justifie cela par le fait qu'il souhaite éviter "tout débordement sur la voie publique" en y ajoutant l'interdiction de "dissimulation du visage aux abords des établissements scolaires".
09:15 - Yaël Braun-Pivet juge "une ânerie" de supprimer Parcoursup
Alors que les lycéens se mobilisent ce mardi 13 octobre pour l'"acte V" de leur mouvement, la présidente de l'Assemblée nationale, a pris position sur l'une des principales revendications du mouvement. Invitée de la matinale de LCI, elle a rejeté les appels à la suppression de Parcousup en estimant que "la suppression de Parcoursup, c'est une ânerie. En revanche, il faut continuer à travailler dessus".
"Certains réclament la suppression de Parcoursup, je pense que c'est une ânerie. En revanche, il faut continuer à travailler" dessus : @YaelBRAUNPIVETL'Interview d'@Acarrouer dans La Matinale LCI https://t.co/Dw8Ei09JuO— LCI (@LCI) October 13, 2026
09:01 - Edouard Geffray déroule ses mesures pour répondre aux revendications sur l'absence de profs
Édouard Geffray a répondu à certaines revendications des étudiants sur France Inter, notamment sur le manque de professeurs. Il a rappelé l'arrivée de 3 000 professeurs remplaçants dans les lycées les plus en difficultés et a indiqué que cela "fait un an que [le ministère] y travaille". "Depuis vendredi, 35% des remplaçants disponibles ont déjà été affectés", a insisté le ministre de l'Éducation nationale. En plus des remplaçants, le ministre a fait savoir que "quasiment un millier de personnes" sont en train d'être recrutées et qu'une "centaine" de personnes ont déjà été embauchées.
Quant aux précédentes annonces et craintes sur des suppressions de postes de professeurs, Edouard Geffray a assuré qu'il "n'y aurait pas de postes supprimés au lycée" où il y a encore un "pic démographique". Il a en revanche indiqué que des suppressions seraient à prévoir à l'école où on va compter 110 000 élèves en moins.
08:53 - Avec 86 000 contributions sur la plateforme du gouvernement, la "démocratie lycéenne" s'est exprimée
Le ministre de l'Éducation nationale Édouard Geffray s'est félicité du succès de la plateforme de consultation Agora ouverte aux lycéens pour qu'ils puissent déposer et faire connaître leurs revendications. Il a dénombré "86 000 contributions" au micro de France Inter. "Ce n'est pas neutre. En termes d'expérience démocratique, c'est par exemple plus que le nombre de personnes qui ont voté pour Raphaël Glucksmann à la primaire. C'est quand même pas mal", a-t-il ajouté soulignant que la "démocratie lycéenne" s'est exprimée".
08:46 - Des tensions vites calmées en marge du blocage d'Assas
Le blocage de la faculté d'Assas a été marqué par des brefs affrontements entre les étudiants mobilisés et un groupe de personnes vêtues de noir et masquées qui leur ont jeté des projectiles, dont des bouteilles en verre, rapporte BFMTV. Les tensions sont retombées rapidement avec l'intervention des forces de l'ordre qui ont usé de gaz lacrymogène pour éloigner les deux groupes. Les étudiants se sont ensuite de nouveau rassemblés devant l'entrée d'Assas et ont ramassés les débris de verre.
08:40 - Deux manifestations prévues à Paris ce mardi
Les blocages des lycées et universités doivent se doubler de manifestations pour l'"acte V" de la mobilisation ce mardi. A Paris, ce ne sont pas une mais deux manifestations qui sont prévues. L'une partira à 14 heures de la place d'Italie pour rejoindre les Invalides. L'autre cortège, baptisé "Marchons vers Matignon", partira de l'Hôtel de Ville après un vote de l'assemblée générale interfacs d'Ile-de-France en direction de Matignon. Cette seconde manifestation parisienne est soutenue par Solidaires, FSE, Le Poing Levé, NPA Jeunes.
08:33 - Plusieurs blocages en cours devant des lycées et des facultés à Paris
A Paris, plusieurs établissements bloqués depuis plusieurs jours sont à nouveau ciblés par des actions. C'est le cas du lycée Turgot dans le IIIe arrondissement ou du lycée Hélène Boucher dans le XXe arrondissement qui est bloqué quotidiennement depuis plus d'une semaine par des élèves avec le soutien de professeurs, des syndicats et de parents d'élèves. Du côté des facultés, celle d'Assas dans le VIe arrondissement a été bloquée par des étudiants ayant dressé un mur de poubelles et de vélos devant l'entrée. Sciences Po Paris devrait également être bloqué après un vote de l'assemblée générale mené hier.
Le mouvement dans les lycées de 2026 a débuté dès le 18 septembre, se structurant d'abord autour du lycée Saint-Exupéry de Créteil avant de s'étendre à toute la France. Les revendications portent sur le manque d'enseignants et de personnels, la dégradation des bâtiments scolaires, des effectifs de classe trop chargés et la pression liée à Parcoursup. Rejoints par des étudiants dans les universités, les lycéens réclament davantage de moyens humains et financiers pour l'Éducation nationale.