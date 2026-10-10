Blocus des lycées : quelle suite pour le mouvement ? Un "acte V" annoncé
Le mouvement de blocus des lycées veut exprimer sa colère à l'occasion d'une nouvelle journée de mobilisation, prévue la semaine prochaine. 141 établissements sont restés fermés vendredi.
- La mobilisation lycéenne interroge à une semaine du début des vacances de la Toussaint. Les blocus des lycées sont en recul. 141 établissements sont restés fermés vendredi 9 octobre contre 157 la veille. Plus de 96% lycées étaient ouverts à travers le pays.
- Malgré les annonces d'Édouard Geffray pour remplacer les professeurs absents, une nouvelle journée de mobilisation massive doit avoir lieu la semaine prochaine. Cet "acte V" est prévu le mardi 13 octobre. Les organisations lycéennes, étudiantes et plusieurs syndicats enseignants appellent à poursuivre les blocages, la grève et les manifestations.
- Le bilan judiciaire évolue au fil des jours. Depuis le début du mouvement, 6 877 personnes ont été placées en garde à vue. Il s'agit dans 86% des cas de mineurs. 21 placements en détention provisoire ont été ordonnés, selon le ministère de la Justice. 24 enquêtes ont été ouvertes par l'IGPN.
- Le bilan humain continue de s'alourdir. Plus de 200 lycéens et plus de 800 policiers et gendarmes ont été blessés depuis le début de la mobilisation lycéenne. Le ministre Édouard Geffray a annoncé vendredi que plus de 100 membres du personnel de l'Éducation nationale ont été blessés.
11:17 - Le gouvernement plutôt optimiste face au mouvement ?
Avant l'"acte V", prévu mardi 13 octobre, et à une semaine des vacances de la Toussaint, l'exécutif voit un recul de la mobilisation lycéenne. "Nous observons une nette décélération du mouvement", assure le gouvernement auprès du Figaro, ce vendredi 9 octobre. Un peu moins de 150 lycées étaient fermés ce vendredi.
09/10/26 - 23:32 - Pas de "consigne particulière de retenue" lors des prochaines mobilisations, selon le préfet de police
FIN DU DIRECT - À l'occasion d'un point presse, le préfet de police de Paris, Patrice Faure, a déclaré qu’il n’y a "aucune consigne particulière de retenue" lors des prochaines mobilisations lycéennes, "car nous [les forces de l’ordre] respectons la loi et le cadre légal d’utilisation de la force", a-t-il assuré, insistant sur le fait que les policiers sont "formés" et qu'un "encadrement" s'assure que "la réponse soit proportionnée, prise avec discernement, et graduée". Le prochain rendez-vous est fixé à la date du mardi 13 octobre.
Le mouvement dans les lycées de 2026 a débuté dès le 18 septembre, se structurant d'abord autour du lycée Saint-Exupéry de Créteil avant de s'étendre à toute la France. Les revendications portent sur le manque d'enseignants et de personnels, la dégradation des bâtiments scolaires, des effectifs de classe trop chargés et la pression liée à Parcoursup. Rejoints par des étudiants dans les universités, les lycéens réclament davantage de moyens humains et financiers pour l'Éducation nationale.