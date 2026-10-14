Crise au lycée : ça continue, un rendez important avec le ministre et un test arrivent

Le ministère de l'Eduction nationale a constaté le recul des blocages malgré la poursuite de la contestation. A l'approche des vacances, la crise des lycées est à un point de bascule.

L'essentiel

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09:29 - Les contributions des lycéens augmentent Plus de 90 000 contributions lycéennes ont été déposées sur Agora depuis la mise en place de la plateforme annonce le ministère de l'Éducation. "Par des lycéens ou groupes de lycéens pour dire leurs revendications" annonce Édouard Geffray qui précise également que Parcoursup ne représente "que" 20 % des doléances.

09:17 - Une réforme totale et immédiate n'est pas possible pour Édouard Geffray Interrogé sur BFMTV au sujet de la mobilisation étudiante, le ministre de l'Éducation nationale a affirmé qu'il est impossible de "réformer le bac à six mois de l'élection". "Je ne vais pas instruire une réforme maintenant, pour qu'elle soit détricotée dans quelques mois" a-t-il ajouté au sujet des rythmes scolaires, une des principales revendications lycéennes. "On ne va pas réformer le bac à 6 mois de lélection", affirme Édouard Geffray, ministre de lÉducation nationale https://t.co/gvzW0pTK3n — BFM (@BFMTV) October 14, 2026

09:13 - Plus d'un tiers des professeurs remplaçants sont en poste Promis la semaine dernière par Édouard Geffray, un tiers des 3 000 professeurs remplaçants devant prendre poste dans des zones jugées en situation critique ont été deployés. ""90 enseignants de disciplines rares" ont été embauchés depuis vendredi dernier ainsi que des "centaines de contractuels".

08:42 - Édouard Geffray annonce qu'"un peu moins de 200 lycées" sont "fermés" aujourd'hui "96% des lycées sont aujourd’hui en France ouverts. Il n'y a aucune perturbation repérée dans les trois quarts des départements", affirme le ministre de l'Education nationale sur BFMTV.

08:37 - Ce que l'on sait du policier mis en examen à Tours Le 30 septembre, un lycéen de 16 ans,a été éborgné après des incidents survenus lors du blocage d'un établissement à Tours. La famille avait porté plainte pour "violences par personne dépositaire de l'autorité publique". La procureure de Tours avait indiqué à la suite des examens médico-légaux, que les lésions à l’œil de l'adolescent étaient "compatibles avec l'impact d'une balle de défense de type LBD". Le parquet a annoncé par communiqué tard hier soir que le policier avait été mis en examen pour "violences aggravées" et placé sous contrôle judiciaire. Les actes d'enquête "mettent en évidence la concomitance du premier tir de LBD et la blessure occasionnée à l’œil" et "révèlent également des interrogations persistantes sur le respect des conditions imposées par la loi d'absolue nécessité et de stricte proportion pour faire usage de LBD", peut-on lire sur le communiqué.

08:29 - Pour LFI, les revendications des lycéens sont "raisonnables" Interrogée ce mercredi sur France 2, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée, Mathilde Panot, a considéré que la demande de 10 milliards supplémentaires pour le budget de l'Education nationale était "très raisonnable" : "Il y a à la fois la suppression de Parcoursup et de Mon Master, la rénovation des établissements dont on a vu l’état lamentable dans beaucoup d’endroits et surtout le fait d’avoir des moyens humains et des recrutements massifs pour les professeurs, les infirmières, les assistantes sociales, les assistantes d’élèves en situation de handicap", a-t-elle énuméré.