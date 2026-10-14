Crise au lycée : ça continue, un rendez important avec le ministre et un test arrivent
Le ministère de l'Eduction nationale a constaté le recul des blocages malgré la poursuite de la contestation. A l'approche des vacances, la crise des lycées est à un point de bascule.
- Les syndicats et porte-parole des étudiants et des lycées ont proclamé leur envie de rejoindre la mobilisation des Gilets jaunes ce samedi 17 octobre pour poursuivre la contestation malgré les vacances scolaires. De son côté, la CGT appelle à une grande journée de mobilisation le 5 novembre.
- Ce mercredi, des initiatives locales sont encore prises pour manifester devant les lycées et les universités. Mais le mouvement reprendra plus fortement ce samedi, premier jour des vacances. Édouard Geffray a estimé qu'"un peu moins de 200 lycées" sont "fermés" ce mercredi et que 96% des lycées font cours comme d'habitude.
- Les représentants des mouvements lycéens seront reçus par le ministre de l’Éducation ce jeudi 15 octobre 2026.
- Le policier soupçonné du tir de LBD qui a éborgné un lycéen à Tours, a été mis en examen
- La mobilisation lycéenne a vécu son "acte V" ce mardi 13 octobre. De nombreux rassemblements ont eu lieu à Paris, Marseille, Nantes ou encore Nice avec le soutien de plusieurs syndicats de l'Éducation nationale, dont la CGT, la FSU ou encore FO. Les blocages ont pourtant freiné mardi : 214 lycées étaient fermés aujourd'hui contre 224 jeudi dernier lors de l'"acte IV". Pour les universités, le ministère a annoncé 35% de fermeture contre 90% pour les syndicats. Mardi en fin de journée, l'intersyndicale de la jeunesse a établi à 480 000 le nombre de manifestants dans toute la France, mais les autorités tablent plutôt sur 161 500 manifestants.
09:29 - Les contributions des lycéens augmentent
Plus de 90 000 contributions lycéennes ont été déposées sur Agora depuis la mise en place de la plateforme annonce le ministère de l'Éducation. "Par des lycéens ou groupes de lycéens pour dire leurs revendications" annonce Édouard Geffray qui précise également que Parcoursup ne représente "que" 20 % des doléances.
09:17 - Une réforme totale et immédiate n'est pas possible pour Édouard Geffray
Interrogé sur BFMTV au sujet de la mobilisation étudiante, le ministre de l'Éducation nationale a affirmé qu'il est impossible de "réformer le bac à six mois de l'élection". "Je ne vais pas instruire une réforme maintenant, pour qu'elle soit détricotée dans quelques mois" a-t-il ajouté au sujet des rythmes scolaires, une des principales revendications lycéennes.
"On ne va pas réformer le bac à 6 mois de lélection", affirme Édouard Geffray, ministre de lÉducation nationale https://t.co/gvzW0pTK3n— BFM (@BFMTV) October 14, 2026
09:13 - Plus d'un tiers des professeurs remplaçants sont en poste
Promis la semaine dernière par Édouard Geffray, un tiers des 3 000 professeurs remplaçants devant prendre poste dans des zones jugées en situation critique ont été deployés. ""90 enseignants de disciplines rares" ont été embauchés depuis vendredi dernier ainsi que des "centaines de contractuels".
08:42 - Édouard Geffray annonce qu'"un peu moins de 200 lycées" sont "fermés" aujourd'hui
"96% des lycées sont aujourd’hui en France ouverts. Il n'y a aucune perturbation repérée dans les trois quarts des départements", affirme le ministre de l'Education nationale sur BFMTV.
08:37 - Ce que l'on sait du policier mis en examen à Tours
Le 30 septembre, un lycéen de 16 ans,a été éborgné après des incidents survenus lors du blocage d'un établissement à Tours. La famille avait porté plainte pour "violences par personne dépositaire de l'autorité publique". La procureure de Tours avait indiqué à la suite des examens médico-légaux, que les lésions à l’œil de l'adolescent étaient "compatibles avec l'impact d'une balle de défense de type LBD". Le parquet a annoncé par communiqué tard hier soir que le policier avait été mis en examen pour "violences aggravées" et placé sous contrôle judiciaire. Les actes d'enquête "mettent en évidence la concomitance du premier tir de LBD et la blessure occasionnée à l’œil" et "révèlent également des interrogations persistantes sur le respect des conditions imposées par la loi d'absolue nécessité et de stricte proportion pour faire usage de LBD", peut-on lire sur le communiqué.
08:29 - Pour LFI, les revendications des lycéens sont "raisonnables"
Interrogée ce mercredi sur France 2, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée, Mathilde Panot, a considéré que la demande de 10 milliards supplémentaires pour le budget de l'Education nationale était "très raisonnable" : "Il y a à la fois la suppression de Parcoursup et de Mon Master, la rénovation des établissements dont on a vu l’état lamentable dans beaucoup d’endroits et surtout le fait d’avoir des moyens humains et des recrutements massifs pour les professeurs, les infirmières, les assistantes sociales, les assistantes d’élèves en situation de handicap", a-t-elle énuméré.
13/10/26 - 22:17 - Quelle est la date de la prochaine mobilisation lycéenne ?
FIN DU DIRECT - Si certains lycées ou universités pourront faire l'objet de nouveaux blocages dès demain, les syndicats et porte-parole des étudiants et des lycées ont fait connaître leur volonté de se joindre à la mobilisation des Gilets jaunes, samedi 17 octobre, ce qui leur permettrait de rester mobilisés alors que l'arrivée des vacances scolaires de la Toussaint laisse redouter une chute drastique de la participation. Au-delà du 17 octobre, la CGT a d'ores et déjà annoncé une grande journée de mobilisation prévue le jeudi 5 novembre, au retour des vacances scolaires.
Le mouvement dans les lycées de 2026 a débuté dès le 18 septembre, se structurant d'abord autour du lycée Saint-Exupéry de Créteil avant de s'étendre à toute la France. Les revendications portent sur le manque d'enseignants et de personnels, la dégradation des bâtiments scolaires, des effectifs de classe trop chargés et la pression liée à Parcoursup. Rejoints par des étudiants dans les universités, les lycéens réclament davantage de moyens humains et financiers pour l'Éducation nationale.