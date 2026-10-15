Lycées bloqués : réunion capitale et blocus inattendu, un tournant pour le mouvement ?
Le mouvement lycéen se poursuit ce jeudi 15 octobre, avec le blocage d'un nouvel établissement : l'école de commerce HEC. Une réunion est aussi prévue avec le ministre de l'Education nationale et les organisations lycéennes attendent des mesures concrètes
- Les blocages continuent ce jeudi 15 octobre. Le mouvement est toutefois en recul ces derniers jours. Un peu moins de 200 lycées étaient fermés. Ce jeudi, un blocus inédit est en cours devant la prestigieuse école de commerce HEC, située à Jouy-en-Josas dans les Yvelines. Ils ont barricadé, pour la première fois, l'entrée de l'établissement.
- Une rencontre importante est prévue ce jour avec le gouvernement. Les représentants des organisations lycéennes doivent être reçus cet après-midi par le ministre de l'Education nationale Édouard Geffray pour la troisième fois afin de discuter de leurs revendications. Pierre Sourzat, président de l'organisation Les Lycéens !, a déclaré à l'AFP vouloir des mesures concrètes sur "Parcoursup, le bâti scolaire, les emplois du temps", estimant que les jeunes n'avaient obtenu jusqu'ici que "des miettes".
- Le gouvernement précise ses réponses, notamment sur les professeurs absents. Selon Édouard Geffray, environ 35% des 3 024 enseignants remplaçants promis ont été affectés. Le ministre a également annoncé avoir autorisé 920 recrutements supplémentaires pour renforcer les remplacements. Il promet aussi des améliorations du dispositif d'admission Parcoursup, mais exclut une suppression de la plateforme. De plus, il a également écarté une réforme immédiate du baccalauréat à six mois de l'élection présidentielle.
- Si "l'acte V" de mardi a montré un net recul de la mobilisation, les syndicats lycéens et étudiants appellent désormais à rejoindre les rassemblements Gilets Jaunes de ce samedi 17 octobre. Entre ce rendez-vous avec le ministre, les mobilisations possibles de ce week-end et l'arrivée des vacances scolaires, le mouvement lycéen pourrait s'approcher d'un tournant.
- La question des violences policières reste au cœur des tensions. Selon le ministre de l'Intérieur, 36 enquêtes de l'IGPN ont désormais été ouvertes depuis le début de la mobilisation lycéenne, dont quatre concernent des blessures mutilantes. 7950 personnes ont aussi été placées en garde à vue depuis le début du mouvement, dont 85% de mineurs. En parallèle, le syndicat de police Alliance veut déposer "une plainte contre l’État pour mise en danger de la vie d’autrui", dénonçant les "injonctions contradictoires" faites aux policiers, "exposés à la violence et livrés à la vindicte".
09:50 - Près de 940 policiers et gendarmes blessés, Alliance dénonce des agents "sacrifiés"
"Mes collègues sont de la chair à canon", a dénoncé ce matin sur BFMTV Fabien Vanhmelryck, secrétaire d'Alliance Police nationale. Le syndicaliste estime que les policiers sont insuffisamment protégés face aux violences survenues en marge du mouvement lycéen. Selon le dernier bilan, 937 policiers et gendarmes ont été blessés depuis le début de la mobilisation, dont 40 lors de la seule journée de mardi. Alliance dénonce des "consignes floues" et des "injonctions contradictoires" de la hiérarchie, qui mettraient les agents en danger.
Mouvement lycéen: Mes collègues sont de la chair à canon, estime Fabien Vanhemelryck, secrétaire général dAlliance police nationale https://t.co/QVKHWTdq6c— BFM (@BFMTV) October 15, 2026
09:46 - Des premières historiques pour les blocus lycéens
Ce jeudi 15 octobre pourrait rester dans l'histoire de certains établissements du supérieur. Ce matin, HEC Paris a connu le premier blocage de son histoire après un appel global diffusé hier sur les groupes de l'école. Ce n'est pas le seul établissement bloqué pour la première fois puisque l'Ensatt, l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre de Lyon, connaît également aujourd'hui un blocus d'une nature inédite. Ces nouveautés, pour l'histoire et le mouvement, marquent l'ampleur des mobilisations lycéennes et étudiantes qui ne souhaitent pas faiblir.
09:30 - 37 établissements partiellement incendiés
Le ministre de l'Éducation nationale, Edouard Geffray, doit se rendre dans l'académie de Bordeaux ce jeudi matin. Il va constater les dégradations dans le lycée Les Iris de Lormont puis va rencontrer les lycéens dans le lycée des Graves de Gradignan. Selon ce dernier, 37 établissements ont été partiellement incendiés, at-il avancé lors d'une audition au Sénat. Sur les 3700 lycées de France, un niveau n'a jamais été perturbé et un autre niveau a connu des perturbations très modérées sur un temps limité, selon le ministre. Les derniers niveaux ont connu une mobilisation importante.
09:27 - Gabriel Attal ouvre une plateforme pour discuter avec les jeunes
Candidat à l'élection présidentielle, le candidat Renaissance a mis en avant aujourd'hui sur franceinfo son idée d'une plateforme "pour la jeunesse". Intitulée "pacte pour la jeunesse", cette plateforme aurait pour but de réunir des jeunes âgés de 16 et 25 ans, qui après inscription seraient tirés au sort au nombre de 150 pour le rencontrer. "Le but est de revenir sur les propositions, de faire des propositions, pour challenger ce que je propose" a-t-il détaillé.
09:21 - Bruno Retailleau accuse les "bourdieusiens" d'avoir détruit l'école
Face à Marc-Olivier Fogiel, le responsable des Républicains vise les héritiers intellectuels de Pierre Bourdieu, qui a notamment montré comment l'école pouvait reproduire les inégalités sociales en favorisant les enfants des milieux aisés. Bruno Retailleau dénonce donc l'influence qu'il attribue à cette pensée sur le système éducatif français. Il regrette par ailleurs des "dérives qui ont déconstruit l'autorité" qui ne permettent pas de faire de la "transmission du savoir".
#BlocusLycées : "Les bourdieusiens nous ont fichu l'école en l'air" @BrunoRetailleau face à @FogielMarcO dans #RTLMatin https://t.co/snAeWniyDN— RTL France (@RTLFrance) October 15, 2026
09:17 - Un syndicat de police porte plainte
Le syndicat de police Alliance a annoncé ce mercredi soir déposer "une plainte contre l'Etat pour mise en danger de la vie d'autrui". Il dénonce "des injonctions contradictoires", des "consignes floues" et des "discours de façade" de la hiérarchie faite aux policiers dans le cadre du mouvement lycéen. "Sur le terrain, la réalité est tout autre : des policiers esseulés, trahis, abandonnés, exposés à la violence et livrés à la vindicte", a ajouté l'Alliance. Le syndicat relève "une dissonance" qui est "devenue insupportable" entre les déclarations de la hiérarchie et celles du ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.
09:08 - Un tournant pour le mouvement lycéen cette semaine ?
La mobilisation lycéenne est en recul ces derniers jours. Mercredi, moins de 200 lycées ont été bloqués. Cette dernière pourrait se trouver dans un tournant. Ce jeudi, les organisations lycéennes attendent des mesures concrètes du gouvernement. De plus, les vacances scolaires vont débuter ce samedi, mais cette date est aussi celle de la mobilisation nationale des Gilets Jaunes que les syndicats lycéens et étudiants appellent à rejoindre. Alors le mouvement va-t-il connaitre une parenthèse, un recul ou au contraire une relance au vu de ces différents événements ?
09:05 - Une réunion capitale avec le ministre de l'Education nationale
Le ministre de l'Éducation nationale Edouard Geffray reçoit ce jeudi après-midi, à 17h30, les représentants des organismes lycéens dans son ministère. Cela a lieu une semaine après la précédente que les syndicats avaient jugée insatisfaisante. Ils attendent des "mesures concrètes", notamment autour de "Parcoursup, le bâti scolaire, les emplois du temps", a rappelé à l'AFP Pierre Sourzat, représentant des Lycéens!, déplorant n'avoir eu que des "miettes" jusqu'à présent.
09:00 - Nouvelle journée de blocage dans les lycées : un nouvel arrivant inattendu
Ce jeudi 15 octobre, des établissements scolaires et universités sont encore bloqués. La prestigieuse école de commerce HEC, située à Jouy-en-Josas dans les Yvelines est, pour la première fois, touchée. Des étudiants se sont mobilisés pour soutenir les lycéens. Ils ont réuni des poubelles, des palettes en bois et des barrières pour barricader l'entrée. Plusieurs pancartes et banderoles sont aussi brandies avec des messages comme "HECoutez les lycéens" ou "Privilégiés mais pas aveugles". Ce blocus est filtrant : les étudiants qui doivent passer des partiels peuvent entrer.
14/10/26 - 23:08 - Une manifestation lycéenne organisée ce jeudi à Grenoble
FIN DU DIRECT - À Grenoble aussi les lycéens seront toujours sur le pont ce jeudi 15 octobre. Le site MesInfos relaie qu'une manifestation doit partir du lycée Pablo-Neruda, à Saint-Martin-d'Hères, vers 11 heures, direction l'anneau de vitesse du parc Paul-Mistral, à Grenoble. Une mobilisation qui pourrait par ailleurs entraîner quelques perturbations dans les transports en commun, avec des arrêts non desservis par le tramway C et plusieurs lignes de bus.
14/10/26 - 22:09 - Deux rassemblements annoncés ce jeudi à Lyon
Ce jeudi 15 octobre à Lyon, la mobilisation des lycéens sera toujours d'actualité, tout comme la colère des étudiants. Comme le relaie LyonMag, une manifestation étudiante doit partir de Debourg en direction des Berges du Rhône, sur les coups de 10 heures. Une autre manifestation, cette fois-ci organisée par des lycéens, se tiendra également l'après-midi, à partir de 15 heures, sur la place des Terreaux.
Le mouvement dans les lycées de 2026 a débuté dès le 18 septembre, se structurant d'abord autour du lycée Saint-Exupéry de Créteil avant de s'étendre à toute la France. Les revendications portent sur le manque d'enseignants et de personnels, la dégradation des bâtiments scolaires, des effectifs de classe trop chargés et la pression liée à Parcoursup. Rejoints par des étudiants dans les universités, les lycéens réclament davantage de moyens humains et financiers pour l'Éducation nationale.