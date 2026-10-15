Lycées bloqués : réunion capitale et blocus inattendu, un tournant pour le mouvement ?

Le mouvement lycéen se poursuit ce jeudi 15 octobre, avec le blocage d'un nouvel établissement : l'école de commerce HEC. Une réunion est aussi prévue avec le ministre de l'Education nationale et les organisations lycéennes attendent des mesures concrètes

L'essentiel

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09:50 - Près de 940 policiers et gendarmes blessés, Alliance dénonce des agents "sacrifiés" "Mes collègues sont de la chair à canon", a dénoncé ce matin sur BFMTV Fabien Vanhmelryck, secrétaire d'Alliance Police nationale. Le syndicaliste estime que les policiers sont insuffisamment protégés face aux violences survenues en marge du mouvement lycéen. Selon le dernier bilan, 937 policiers et gendarmes ont été blessés depuis le début de la mobilisation, dont 40 lors de la seule journée de mardi. Alliance dénonce des "consignes floues" et des "injonctions contradictoires" de la hiérarchie, qui mettraient les agents en danger. Mouvement lycéen: Mes collègues sont de la chair à canon, estime Fabien Vanhemelryck, secrétaire général dAlliance police nationale https://t.co/QVKHWTdq6c — BFM (@BFMTV) October 15, 2026

09:46 - Des premières historiques pour les blocus lycéens Ce jeudi 15 octobre pourrait rester dans l'histoire de certains établissements du supérieur. Ce matin, HEC Paris a connu le premier blocage de son histoire après un appel global diffusé hier sur les groupes de l'école. Ce n'est pas le seul établissement bloqué pour la première fois puisque l'Ensatt, l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre de Lyon, connaît également aujourd'hui un blocus d'une nature inédite. Ces nouveautés, pour l'histoire et le mouvement, marquent l'ampleur des mobilisations lycéennes et étudiantes qui ne souhaitent pas faiblir.

09:30 - 37 établissements partiellement incendiés Le ministre de l'Éducation nationale, Edouard Geffray, doit se rendre dans l'académie de Bordeaux ce jeudi matin. Il va constater les dégradations dans le lycée Les Iris de Lormont puis va rencontrer les lycéens dans le lycée des Graves de Gradignan. Selon ce dernier, 37 établissements ont été partiellement incendiés, at-il avancé lors d'une audition au Sénat. Sur les 3700 lycées de France, un niveau n'a jamais été perturbé et un autre niveau a connu des perturbations très modérées sur un temps limité, selon le ministre. Les derniers niveaux ont connu une mobilisation importante.

09:27 - Gabriel Attal ouvre une plateforme pour discuter avec les jeunes Candidat à l'élection présidentielle, le candidat Renaissance a mis en avant aujourd'hui sur franceinfo son idée d'une plateforme "pour la jeunesse". Intitulée "pacte pour la jeunesse", cette plateforme aurait pour but de réunir des jeunes âgés de 16 et 25 ans, qui après inscription seraient tirés au sort au nombre de 150 pour le rencontrer. "Le but est de revenir sur les propositions, de faire des propositions, pour challenger ce que je propose" a-t-il détaillé.

09:21 - Bruno Retailleau accuse les "bourdieusiens" d'avoir détruit l'école Face à Marc-Olivier Fogiel, le responsable des Républicains vise les héritiers intellectuels de Pierre Bourdieu, qui a notamment montré comment l'école pouvait reproduire les inégalités sociales en favorisant les enfants des milieux aisés. Bruno Retailleau dénonce donc l'influence qu'il attribue à cette pensée sur le système éducatif français. Il regrette par ailleurs des "dérives qui ont déconstruit l'autorité" qui ne permettent pas de faire de la "transmission du savoir". #BlocusLycées : "Les bourdieusiens nous ont fichu l'école en l'air" @BrunoRetailleau face à @FogielMarcO dans #RTLMatin https://t.co/snAeWniyDN — RTL France (@RTLFrance) October 15, 2026

09:17 - Un syndicat de police porte plainte Le syndicat de police Alliance a annoncé ce mercredi soir déposer "une plainte contre l'Etat pour mise en danger de la vie d'autrui". Il dénonce "des injonctions contradictoires", des "consignes floues" et des "discours de façade" de la hiérarchie faite aux policiers dans le cadre du mouvement lycéen. "Sur le terrain, la réalité est tout autre : des policiers esseulés, trahis, abandonnés, exposés à la violence et livrés à la vindicte", a ajouté l'Alliance. Le syndicat relève "une dissonance" qui est "devenue insupportable" entre les déclarations de la hiérarchie et celles du ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.

09:08 - Un tournant pour le mouvement lycéen cette semaine ? La mobilisation lycéenne est en recul ces derniers jours. Mercredi, moins de 200 lycées ont été bloqués. Cette dernière pourrait se trouver dans un tournant. Ce jeudi, les organisations lycéennes attendent des mesures concrètes du gouvernement. De plus, les vacances scolaires vont débuter ce samedi, mais cette date est aussi celle de la mobilisation nationale des Gilets Jaunes que les syndicats lycéens et étudiants appellent à rejoindre. Alors le mouvement va-t-il connaitre une parenthèse, un recul ou au contraire une relance au vu de ces différents événements ?

09:05 - Une réunion capitale avec le ministre de l'Education nationale Le ministre de l'Éducation nationale Edouard Geffray reçoit ce jeudi après-midi, à 17h30, les représentants des organismes lycéens dans son ministère. Cela a lieu une semaine après la précédente que les syndicats avaient jugée insatisfaisante. Ils attendent des "mesures concrètes", notamment autour de "Parcoursup, le bâti scolaire, les emplois du temps", a rappelé à l'AFP Pierre Sourzat, représentant des Lycéens!, déplorant n'avoir eu que des "miettes" jusqu'à présent.

09:00 - Nouvelle journée de blocage dans les lycées : un nouvel arrivant inattendu Ce jeudi 15 octobre, des établissements scolaires et universités sont encore bloqués. La prestigieuse école de commerce HEC, située à Jouy-en-Josas dans les Yvelines est, pour la première fois, touchée. Des étudiants se sont mobilisés pour soutenir les lycéens. Ils ont réuni des poubelles, des palettes en bois et des barrières pour barricader l'entrée. Plusieurs pancartes et banderoles sont aussi brandies avec des messages comme "HECoutez les lycéens" ou "Privilégiés mais pas aveugles". Ce blocus est filtrant : les étudiants qui doivent passer des partiels peuvent entrer.

14/10/26 - 23:08 - Une manifestation lycéenne organisée ce jeudi à Grenoble FIN DU DIRECT - À Grenoble aussi les lycéens seront toujours sur le pont ce jeudi 15 octobre. Le site MesInfos relaie qu'une manifestation doit partir du lycée Pablo-Neruda, à Saint-Martin-d'Hères, vers 11 heures, direction l'anneau de vitesse du parc Paul-Mistral, à Grenoble. Une mobilisation qui pourrait par ailleurs entraîner quelques perturbations dans les transports en commun, avec des arrêts non desservis par le tramway C et plusieurs lignes de bus.