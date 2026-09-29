Manifestations du 29 septembre : Paris, régions... Où ont lieu les mobilisations ce mardi ?

Plus de 170 mobilisations ont été annoncées en France ce mardi 29 septembre. À Paris comme dans les grandes villes, les agents publics se mobilisent pour demander des hausses de salaires et plus de moyens.

Des cortèges vont déambuler partout en France ce mardi 29 septembre. Les huit organisations de la fonction publique (CGT, FO, CFDT, UNSA, FSU, Solidaires, CFE-CGC et FA-FP) ont appelé ensemble les agents de l'État, des collectivités et des hôpitaux à faire grève et à manifester. Plus de 170 rassemblements et manifestations ont été annoncés à l'échelle nationale, selon Le Monde.

La mobilisation porte notamment sur les rémunérations et les syndicats ont demandé une hausse générale des salaires, une revalorisation du point d'indice et son indexation sur l'inflation ainsi que davantage de moyens pour les services publics. Ils ont également réclamé le maintien intégral de la rémunération lors des congés maladie ordinaires.

Enseignants, soignants, agents territoriaux ou encore pompiers ont figuré parmi les principales professions appelées à participer. Des organisations étudiantes se sont également jointes au mouvement, notamment contre la précarité étudiante et plusieurs mesures budgétaires redoutées dans l'enseignement supérieur. Des blocages de lycées ont aussi été annoncés dans plusieurs villes.

Manifestations du 29 septembre à Paris : le cortège part de République

À Paris, le principal cortège a pour heure de départ 14h place de la République. Le cortège devra rejoindre la place de la Nation en passant par les boulevards du Temple, des Filles-du-Calvaire et Beaumarchais, puis par Bastille. La CGT indique que le rendez-vous de son cortège est fixé boulevard du Temple.

Un deuxième cortège concerne les pompiers. Ceux-ci ont pour point de départ la place d'Italie avant de rejoindre la manifestation principale à Bastille. Plusieurs rassemblements plus locaux ont également lieu en Île-de-France avant le départ parisien, notamment dans les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne.

Le passage de la manifestation entraîne également des perturbations dans les transports parisiens. Plusieurs stations situées autour du parcours doivent être fermées à la demande de la préfecture de police au cours de l'après-midi.

Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux.. où se trouvent les manifestations en régions ?

Les rassemblements commencent parfois dès la matinée. Au total ce sont 170 mobilisations qui sont prévues avec des heures et des points de rassemblement différents.

Les rassemblements de la matinée :

À Marseille, le rendez-vous est fixé à 10h30 aux Réformés, en haut de la Canebière.

À Lyon, le cortège a prévu un départ à 10h30 de la Manufacture des Tabacs.

À Nantes, les manifestants se sont retrouvés dès 10 heures au Miroir d'eau.

À Rennes, le cortège prendra place à 11 heures place du Général-de-Gaulle.

Les rassemblements de l'après-midi :

À Toulouse, la mobilisation est prévue à 14 heures depuis Saint-Cyprien.

À Bordeaux, le rendez-vous est donné à 12h30 place de la République.

À Lille, le rassemblement prend place à 14h30 porte de Paris.

À Strasbourg et Metz, les manifestants se retrouvent à 14 heures place Kléber pour Strasbourg et place Dombasle pour Metz.

D'autres cortèges ont été organisés à Grenoble dès 10 heures ce matin, ou encore à Montpellier, Nice, Rouen ou Brest. La CGT tient une carte nationale actualisée des points de mobilisation et précise que certains horaires peuvent encore évoluer localement.

Cette journée de mobilisation intervient à deux jours de la présentation annoncée du projet de budget pour 2027, l'un des éléments sur lesquels les syndicats veulent peser. Les premiers grands cortèges débutent dès la matinée en régions, avant celui de Paris à 14 heures.