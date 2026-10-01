Inondations : les pluies se décalent, des débordements encore possibles

Après les inondations de ce mercredi 30 septembre provoquées par des pluies diluviennes dans l'Hérault et le Gard, les vigilances ont été rétrogradées au niveau jaune ce jeudi 1er octobre. Les réactions des cours d'eau et les conséquences des fortes précipitations restent à surveiller.

L'ESSENTIEL

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09:15 - Encore quelques orages ce jeudi Quelques coups de tonnerre peuvent encore être entendus ce jeudi, notamment vers les Bouches-du-Rhône et le Var. Ils seront toutefois bien moins intenses et plus ponctuels. Ils pourraient s'étaler jusqu'en Corse dans l'après-midi. Le nord-est peut aussi être touché par les éclairs. "Une seconde perturbation pluvieuse concerne au petit matin les régions allant du Sud-Ouest au Centre-Est et au Grand Est. Celle-ci progresse lentement vers l'est donnant lieu l'après-midi à des pluies temporairement modérées, avec quelques coups de tonnerre possibles, sur une frange est du pays. L'amélioration globale est attendue en soirée.

09:06 - L'épisode se calme ce jeudi, mais quelques pluies persistent La phase la plus active de l'épisode méditerranéen est terminée. "Les pluies orageuses ont essentiellement stationné en mer durant la nuit et n'ont que débordé de manière très modérée sur le département des Bouches-du-Rhône, apportant tout au plus 10 à 20 mm. Sur les départements du Gard et de l'Hérault, l'activité a également été très limitée", précise Météo-France. Une nette accalmie alors se dessine ce jeudi matin. "L'épisode méditerranéen a perdu en intensité. Il termine sa route, se poursuivant tout de même encore en matinée, avec les résidus de précipitations qui se décalent vers l'ouest PACA", ajoute l'organisme. La perturbation progresse, en effet, vers l'est. La basse vallée du Rhône et la Provence connaissent encore des pluies : elles peuvent encore atteindre l'équivalent d'un mois de pluie, selon La Chaine météo.

09:01 - Quel bilan de l'épisode méditerranéen ? L'épisode méditerranéen a commencé dans la nuit de mardi à mercredi. De l'air chaud et humide venant de la Méditerranée a heurté les reliefs cévenols. Cela a provoqué la formation d'orages et fait tomber des pluies diluviennes. Les cumuls ont dépassé localement les 300 mm, avec 340 mm à Saint-Hippolyte-du-Fort et 305 mm à Colognac dans le Gard. Dans l’Hérault, on a relevé 269 mm à Prades-le-Lez et 261 mm à Moulès-et-Baucels. A Montpellier, il est tombé entre 200 et 250 mm de précipitations durant l'épisode. Ces chiffres sont équivalents à deux à trois mois de pluie en 24 heures. Des cours d'eau ont débordé comme le Lez qui a atteint son pic de crue en fin d'après-midi. De l'eau a pénétré certaines habitations ou voitures et des écoles, ponts submersibles et routes ont dû être fermés. Si les secours ont dû intervenir, aucun bilan grave n'est recensé : une adolescente de 16 ans a toutefois été légèrement blessée par la foudre à Saint-Aunès, dans l’Hérault.

30/09/26 - 23:47 - Deux à trois mois de pluie FIN DU DIRECT - Sur X, La Chaîne Météo rapporte que ces 24 dernières heures, les pluies les plus spectaculaires sont principalement tombées sur le Gard, l'Hérault et les Bouches-du-Rhône. Localement, ce sont 300 mm de pluie qui se sont abattus, soit deux à trois mois de pluie. Depuis mardi soir, les #pluies les plus importantes se concentrent sur le Gard, l'Hérault et l'ouest des Bouches-du-Rhône, avec localement 300 mm, soit l'équivalent de 2 à 3 mois de pluie. Après une accalmie, de nouvelles pluies sont attendues cette nuit en Languedoc. pic.twitter.com/gBvh7cwaAH — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) September 30, 2026

30/09/26 - 23:10 - Des cumuls de pluie impressionnants enregistrés Selon Météo-France, il est tombé 335 mm à Saint-Hippolyte-du-Fort, 299 mm à Colognac, 268 mm à Prades-le-Lez, dont 136 mm en trois heures, 258 mm à Générargues, 258 mm à Moulès-et-Baucels ou encore 219 mm à Saint-Martin-de-Londres.

30/09/26 - 22:21 - Météo-France lève sa vigilance rouge Dans son dernier bulletin, Météo-France a levé la vigilance rouge dans l'Hérault comme dans le Gard. Trois départements du Sud-Est restent tout de même en vigilance orange ce mercredi soir et jeudi pour pluie-inondation jusqu'à midi : le Gard, l'Hérault et les Bouches-du-Rhône. Les deux premiers départements sont également en alerte orange pour crues.