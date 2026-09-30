Vigilances pluie et inondation : alerte rouge dans le sud, des cumuls dangereux dans deux départements

Un épisode cévenol s'est déclenché cette nuit, avec des pluies battantes. Ce mercredi 30 septembre, Météo-France a placé plusieurs départements en vigilance rouge pour des risques d'inondation.

Alerte dans le sud de la France. Météo-France a émis une vigilance rouge pluie-inondation pour le Gard et l'est de l'Hérault ce mercredi 30 septembre. Un épisode méditerranéen exceptionnel menace le Languedoc de cumuls diluviens et d'inondations éclair. Les prévisionnistes redoutent des orages stationnaires d'une intensité rare, susceptibles de déverser l'équivalent de plusieurs mois de précipitations en seulement quelques heures sur le bas Languedoc et les reliefs des Cévennes.

En parallèle, une large frange du Sud-Est reste sous haute surveillance : l'ouest de l'Hérault, les Bouches-du-Rhône, la Lozère et l'Ardèche sont maintenus en vigilance orange pour orages et pluies intenses. Les modèles météorologiques anticipent des valeurs impressionnantes :

Cumuls globaux : de 150 à 250 mm généralisés, avec des pointes locales pouvant atteindre 300 à 400 mm sur les reliefs cévenols.

Intensités des précipitations : des lames d'eau de 50 à 80 mm en une heure, voire 100 mm localement sous les cellules orageuses les plus virulentes.

Cours d'eau sous tension : les services de Vigicrues surveillent étroitement le Gardon d'Alès, le Gardon d'Anduze et la Cèze amont.

Météo-France prévoit ce mercredi 30 septembre des "orages et forts cumuls de pluie d’abord sur les Cévennes puis s’étendant aux plaines, permettant de parler d’épisode méditerranéen remarquable, voire exceptionnel sur Gard et Hérault".

Les débits horaires très violents risquent de provoquer un ruissellement urbain massif et des inondations soudaines dans les plaines. La température encore élevée de la mer Méditerranée injecte une quantité massive d'humidité et d'énergie dans l'atmosphère, alimentant ces orages stationnaires.

Pluie et inondations : des vigilances rouges et un épisode cévenol à risque

La Chaine météo met en garde contre "de forts ruissellements et des inondations rapides, notamment vers Montpellier, Nîmes, puis possiblement Avignon et Marseille jeudi". Cet épisode d'une force remarquable devrait conserver toute son intensité jusqu'en fin de soirée ce mercredi. Le front pluvio-orageux se décale progressivement vers l'est au cours de la nuit, permettant une baisse progressive des précipitations à partir de jeudi matin, bien que les cours d'eau mettront plusieurs heures à amorcer leur décrue. Dans les secteurs concernés, il faut être prudent sur les routes et éviter les points bas et passages submersibles.

Cette période représente le premier épisode cévenol de la saison. Il se caractérise par une importante quantité de pluie qui tombe en peu de temps. Un nuage orageux a alors tendance à se figer sur une montagne, faisant stagner les précipitations.

Dernières mises à jour

08:33 - Déjà des chiffres très inquiétants sur les cumuls de pluie dans le sud de la France La Chaîne Météo indique qu'à 8h, les cumuls de pluie des dernières 24h atteignent : 175 mm à Moulès-et-Baucels (34)

163 mm à Colognac (30)

158 mm au Vigan (30)

148 mm à St-Hippolyte-du-Fort (30)

134 mm à Montdardier (30)

97 mm au Mont-Aigoual (30) 08:31 - Des transports publics suspendus à cause de la situation météo et des pluies Face à la gravité de la menace météorologique, la préfecture du Gard a pris un arrêté d'urgence ordonnant la suspension des transports scolaires du département pour la journée du mercredi 30 septembre. Les autorités visent à éviter tout risque d'accident sur le réseau routier, rapidement impraticable sous l'effet des ruissellements urbains. La préfecture de l'Hérault a également annoncé la suspension des transports scolaires dans huit des 14 secteurs du département (N°1 Montpellier Nord Ouest ; N°2 Montpellier – Mauguio ; N°3 Lunellois ; N°4 Collège de Sommières ; N°5 Ganges ; N°6 Sète ; N°8 Clermont-l’Hérault ; N°9 Lodève). Les parents d'élèves ont été invités à conserver leurs enfants à domicile. Dans l'Hérault voisin, des restrictions d'accueil similaires s'appliquent dans le secteur Est. Cette carte affiche les vigilances Météo France pour le lendemain et se met à jour automatiquement après chaque nouveau bulletin de vigilances. 08:14 - Vigilance rouge dans le Gard et l"Hérault : des recommandations à suivre impérativement Face à ce danger d'intensité exceptionnelle, les préfectures du Gard et de l'Hérault indiquent les règles de prudence : Reportez tous vos déplacements : ne prenez sous aucun prétexte la voiture et ne vous engagez jamais sur une voie submergée ou un pont submersible.

Mettez-vous en sécurité : restez à l'intérieur des bâtiments, de préférence à l'étage, et éloignez-vous des cours d'eau et des points bas.

Coupez les réseaux : coupez le gaz, l'électricité et le chauffage si la montée des eaux menace votre logement.

Restez informés : suivez l'évolution de la situation sur le site de Météo-France et écoutez les consignes transmises par les autorités locales. 29/09/26 - 23:39 - Le retour de la pluie, "une excellente nouvelle" Si dans les territoires placés en vigilance orange pluie et orages les averses pourraient avoir des conséquences non négligeables, dans le reste du pays, la formation de cellules orageuses pluvieuses est "plutôt une excellente nouvelle", relève sur X Vigiprevention_meteo. "Ces précipitations pourraient apporter de bons cumuls de pluie sur des sols encore très secs, sans pour autant atteindre des valeurs excessives avec 5-30 mm prévus", détaille-t-il. Sinon, hormis lépisode cévenol-méditerranéen. Le pays va progressivement basculer dans un flux de sud-ouest, tandis quun front froid tentera de progresser sur le pays dans une masse dair encore relativement douce. Cette configuration pourrait favoriser le développement de pic.twitter.com/XbKk50n1mG — vigiprevention_meteo (@VigipreventionM) September 29, 2026 29/09/26 - 21:32 - Une alerte rouge envisagée ? Dans son dernier bulletin, Météo-France n'écarte pas la possibilité que les cumuls de pluie puissent occasionner un passage en niveau de vigilance rouge sur les Cévennes dans le cas où l'épisode pluvieux s'avère plus intense ou durable qu'envisagé à ce stade. Par ailleurs, dans les plaines des départements côtiers méditerranéens déjà placés en vigilance orange, il est aussi envisageable que les cumuls de pluie nécessitent également un passage en alerte rouge en cas d'orages moins mobiles que prévu.

Le premier épisode cévenol de la saison s'annonce violent. Des pluies battantes sont attendues ainsi que d'importants orages. Débordements, crues et inondations sont craintes.