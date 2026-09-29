Vigilances orages et pluie : des alertes oranges déclenchées, un épisode cévenol qui peut faire des dégâts

Un épisode cévenol va se déclencher dans la nuit de ce mardi 29 septembre avec des pluies battantes et des orages violents. Météo-France a placé plusieurs départements en vigilance orange.

La météo s'agite en France. Après un beau week-end et un pic de chaleur ce mardi 29 septembre, le temps se gâte. Une profonde dépression sur l'Atlantique Nord pilote un front froid. Un air très humide remonte aussi près de la Méditerranée. Des premières pluies tombent ce mardi dans le sud-est, mais l'épisode sera surtout marqué mercredi et jeudi.

Ce mardi, 5 départements sont placés en vigilance jaune orages : la Lozère, le Gard, l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Les trois premiers sont aussi en alerte jaune pluie-inondation. Ce soir, les pluies devraient, en effet, se renforcer dans ces départements avec localement entre 20 et 40 mm. L'Hérault et le Gard sont, par ailleurs, placés en vigilance orange pour crues : "une réaction franche et marquée est attendue dès la fin de nuit de mardi à mercredi, générant des débordements pouvant être dommageables", est-il précisé.

Mercredi, la situation devient plus critique avec des fortes pluies et des risques de ruissellement en plaine. "Les pluies orageuses qui se mettent en place sur les Cévennes ce mardi, se renforcent significativement durant la nuit de mardi à mercredi et s'étendent à partir de mercredi matin à la plaine de l'Hérault et du Gard", prévient Météo-France. Sur les Cévennes, le cumul pendant l'épisode est attendu autour de 200/250 mm, voire plus localement. En plaine, il est estimé entre 50 à 80 mm, voire 100 localement.

L'après-midi et en soirée, des orages violents sont attendus dans le Languedoc, les Cévennes et la basse vallée du Rhône. Météo-France a alors placé quatre départements en vigilance orange pour orages et pluie-inondation à partir de minuit et pour toute la journée pour l'Hérault et le Gard et jusqu'à 14 heures pour la Lozère et l'Ardèche.

Des vigilances rouges possibles et un épisode cévenol à risque

Le niveau de vigilance pourrait s'aggraver : "sur les Cévennes, si l'épisode pluvieux balisé en vigilance orange est plus intense et/ou plus durable qu'envisagé, les cumuls pourraient occasionner un passage en niveau de vigilance rouge. Dans les plaines des départements côtiers méditerranéens en vigilance orange, si les orages deviennent moins mobiles, les cumuls pourraient nécessiter un passage en vigilance rouge, avec peu de préavis", prévient Météo-France qui n'exclut pas non plus un passage en vigilance orange des Bouches-du-Rhône. En parallèle, une perturbation pluvieuse touche aussi le nord-ouest de la France. Une quarantaine de départements devraient être placés en vigilance jaune orages.

La Chaine météo met en garde contre "de forts ruissellements et des inondations rapides, notamment vers Montpellier, Nîmes, puis possiblement Avignon et Marseille jeudi". Jeudi, les pluies vont, en effet, se décaler encore vers la basse vallée du Rhône et la Provence. Dans les secteurs concernés, il faut être prudent sur les routes et éviter les points bas et passages submersibles.

Cette période représente le premier épisode cévenol de la saison. Il se caractérise par une importante quantité de pluie qui tombe en peu de temps. Un nuage orageux a alors tendance à se figer sur une montagne, faisant stagner les précipitations.

Dernières mises à jour

17:30 - Les précipitations augmentent dans la nuit La situation va devenir plus critique dans la nuit. Les vigilances oranges sont d'ailleurs activées dès minuit. Les pluies deviennent durables sur les Cévennes. 30 à 60 mm supplémentaires sont attendus sur les reliefs. Des orages éclatent aussi sur l'Hérault et le Gard et peuvent provoquer les premiers ruissellements. "Des remontées pluvio-orageuses s'organisent sur les Cévennes. Les averses se renforcent significativement en seconde partie de nuit de mardi à mercredi associées à des orages intenses avec des forts cumuls de pluie en peu de temps", précise Météo-France. 16:50 - Les prévisions s'aggravent Dans son bulletin de 16 heures, Météo-France a ajouté l'Ardèche en vigilance orange pour la journée de demain. Elle a également prévenu qu'une bascule en vigilance rouge est possible. "L'épisode cévenol se renforce sur le Languedoc et perdure toute la journée, avec des pluies orageuses conséquentes surtout sur le relief, un débordement en plaine languedocienne et des orages devraient se produire, donnant temporairement de forts cumuls de précipitations en peu de temps, permettant alors de parler d'épisode méditerranéen", précise l'organisme. Cette carte affiche les vigilances Météo France pour le lendemain et se met à jour automatiquement après chaque nouveau bulletin de vigilances. 16:45 - Les premières pluies sont déjà tombées Les premières pluies, pouvant tourner à l'orage, sont tombées en Languedoc-Roussillon. D'un autre côté, elles se renforcent dans les Cévennes. Dans l'Hérault, il est déjà tombé plus de 23 mm localement.

Le premier épisode cévenol de la saison s'annonce violent. Des pluies battantes sont attendues ainsi que d'importants orages. Débordements, crues et inondations sont craintes.