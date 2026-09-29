Euromillions : le résultat du tirage du mardi 29 septembre 2026 dévoilé [EN DIRECT]

Le tirage Euromillions du mardi 29 septembre 2026 a eu lieu et le résultat tant attendu est désormais disponible en direct pour les millions de joueurs.

Ce mardi 29 septembre 2026, des millions de joueurs à travers l'Europe retiennent leur souffle avant le tirage de l'Euromillions, qui met en jeu une cagnotte de 17 millions. Une somme suffisante pour bouleverser une existence du tout au tout, qu'elle tombe en France ou dans l'un des autres pays participants. Les résultats sont à suivre en direct ci-dessous, dès leur publication officielle par la Française des Jeux.

Le précédent tirage de l'Euromillions, organisé vendredi dernier, avait réservé de belles surprises à trois chanceux. Ces joueurs ont décroché le rang 2 en alignant les cinq numéros gagnants accompagnés d'une seule des deux étoiles tirées, dont les numéros étaient 10 et 12. Les grands lauréats de l'Euromillions ayant remporté 500 000 euros ou plus peuvent contacter le 09 69 36 60 60 pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé mis en place par la FDJ.

Le tirage de l'Euromillions et ses millions supplémentaires garantis en France

À chaque tirage de l'Euromillions en France, une particularité nationale entre en jeu grâce au dispositif My Million. Introduit en février 2014, ce mécanisme garantit qu'un joueur français repart millionnaire à chaque échéance du jeu, indépendamment du résultat de l'Euromillions sur la scène européenne. Dès son lancement, cette innovation avait dopé les ventes de la FDJ de 13 %, témoignant d'un succès immédiat auprès du public.

Le fonctionnement du My Million repose sur un code à neuf caractères, composé de deux lettres et sept chiffres, automatiquement associé à chaque grille validée en France. Ce code est attribué aléatoirement et ne peut pas être choisi par le joueur. Il constitue ainsi une chance supplémentaire de rejoindre le cercle des millionnaires à chaque résultat de l'Euromillions, sans aucune démarche particulière à effectuer.

Résultat de l'Euromillions, ces semaines où la FDJ multiplie les millionnaires

Plusieurs fois par an, la FDJ organise des "semaines exceptionnelles My Million" qui décuplent le potentiel de gains autour du tirage de l'Euromillions. Durant ces périodes, entre cinq et dix codes gagnants sont tirés au lieu d'un seul, créant autant de nouveaux millionnaires en France en quelques jours. Ces opérations spéciales renforcent durablement l'engouement autour du jeu et renouvellent les espoirs des habitués.

Pour tenter sa chance à l'Euromillions ce soir, les règles sont simples : être âgé d'au moins 18 ans et miser 2,50 euros pour une grille simple. Ce ticket d'entrée accessible contraste avec l'ampleur des gains potentiels, ce qui explique en partie la mobilisation de millions de grilles à chaque échéance du tirage de l'Euromillions à travers le continent européen.

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