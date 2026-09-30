Résultat du Loto : voici le tirage du mercredi 30 septembre 2026 [EN LIGNE]

Résultat du Loto : voici le tirage du mercredi 30 septembre 2026 [EN LIGNE]
La Rédaction

Le résultat du tirage du Loto du mercredi 30 septembre 2026 est tombé et les combinaisons gagnantes sont désormais connues.

Le résultat du tirage du Loto de ce mercredi 30 septembre 2026 est disponible ci-dessous. La Française des Jeux proposait ce soir une cagnotte de 3 millions à qui saurait décrocher la bonne combinaison. Des millions de Français étaient en lice pour ce rendez-vous hebdomadaire incontournable.

 

Le tirage du Loto de ce soir a livré son verdict, et les résultats sont désormais consultables dans le widget présent sur cette page. La FDJ a publié sans délai la combinaison gagnante, permettant à chaque participant de confronter ses numéros à ceux tirés ce mercredi soir.

Ce que le résultat du Loto révèle sur la mécanique des gains

Ce qui fait la singularité du Loto, c'est la diversité de ses paliers de gains, conçus pour récompenser bien au-delà du seul jackpot. Dès deux numéros corrects trouvés, un joueur entre dans le cercle des gagnants de ce tirage du Loto, même pour une somme symbolique. Cette graduation, du lot modeste jusqu'à la cagnotte principale, est au cœur du succès populaire du jeu depuis des décennies.

La participation au Loto s'articule autour d'une grille simple : cinq numéros à choisir entre 1 et 49, auxquels s'ajoute un numéro Chance de 1 à 10. Ce format identique semaine après semaine a su fidéliser aussi bien les habitués des bureaux de tabac que les joueurs connectés sur fdj.fr ou l'application mobile. La validation des grilles est possible jusqu'aux dernières minutes précédant le tirage du Loto, en point de vente agréé ou en ligne.

Le Tirage du Loto, bien plus qu'une affaire de chiffres

Au-delà de sa dimension mathématique, le Loto entretient depuis des décennies un lien émotionnel fort avec les Français. L'idée qu'une combinaison ordinaire puisse, en quelques secondes, bouleverser le cours d'une vie nourrit semaine après semaine un imaginaire collectif puissant. Cette charge symbolique dépasse largement la rationalité économique et explique la longévité remarquable du jeu dans le paysage culturel français.

La FDJ organise deux tirages du Loto chaque semaine, le mercredi et le samedi, offrant ainsi aux joueurs deux occasions distinctes de tenter leur chance. Cette régularité, associée à une accessibilité maximale que ce soit en grande surface, en tabac-presse ou en ligne, ancre le résultat du Loto dans le quotidien de millions de foyers français. Bonne chance à tous ceux qui ont participé à ce tirage.

Dernières mises à jour

- 23 millions d'euros : les plus gros gains du Loto en 2025

En 2025, le Loto a distribué des jackpots impressionnants. Le plus gros gain de l'année s'élève à 23 millions d'euros, remporté en Gironde le 29 septembre. Deux autres gains majeurs complètent ce podium : 20 millions d'euros décrochés en Bretagne le 15 novembre, et 19 millions d'euros gagnés en Occitanie le 26 février. Pour rappel, lorsque le jackpot n'est pas remporté, il repart à la hausse avec une augmentation d'un million d'euros à chaque tirage, avec un minimum garanti de 2 millions d'euros. La cagnotte moyenne remportée tourne autour de 5 millions d'euros.

- En 2025, le Loto bat des records de millionnaires

En 2025, la FDJ a créé un millionnaire tous les deux jours, portant le total annuel à 189 heureux gagnants. La grande majorité d'entre eux, soit 87,5 %, ont remporté entre 1 et 5 millions d'euros, principalement grâce au Loto et à l'Euromillions. Côté géographie, l'Île-de-France domine largement le classement régional avec 88 gagnants, devant Auvergne-Rhône-Alpes (40 gagnants) et le Grand Est (36 gagnants). Les joueurs en ligne sur FDJ.fr ne sont pas en reste : ils totalisent 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains de l'année.

- Le pack MultiChances du Loto : une option pour booster ses chances

Disponible uniquement sur le site FDJ ou son application mobile, le pack MultiChances se compose de 100 grilles simples et de 100 codes Loto. Chaque code permet de remporter 20 000 euros. Les joueurs peuvent acheter 1, 2, 5 ou 10 parts à 4,40 euros l'unité. En cas de victoire, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", précise la FDJ. Une formule pensée pour multiplier ses chances de gain sans passer par un point de vente physique.

LIRE PLUS