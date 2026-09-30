Résultat du Loto : voici le tirage du mercredi 30 septembre 2026 [EN LIGNE]

Le résultat du tirage du Loto du mercredi 30 septembre 2026 est tombé et les combinaisons gagnantes sont désormais connues.
Le résultat du tirage du Loto de ce mercredi 30 septembre 2026 est disponible ci-dessous. La Française des Jeux proposait ce soir une cagnotte de 3 millions à qui saurait décrocher la bonne combinaison. Des millions de Français étaient en lice pour ce rendez-vous hebdomadaire incontournable.
Le tirage du Loto de ce soir a livré son verdict, et les résultats sont désormais consultables dans le widget présent sur cette page. La FDJ a publié sans délai la combinaison gagnante, permettant à chaque participant de confronter ses numéros à ceux tirés ce mercredi soir.
Ce que le résultat du Loto révèle sur la mécanique des gains
Ce qui fait la singularité du Loto, c'est la diversité de ses paliers de gains, conçus pour récompenser bien au-delà du seul jackpot. Dès deux numéros corrects trouvés, un joueur entre dans le cercle des gagnants de ce tirage du Loto, même pour une somme symbolique. Cette graduation, du lot modeste jusqu'à la cagnotte principale, est au cœur du succès populaire du jeu depuis des décennies.
La participation au Loto s'articule autour d'une grille simple : cinq numéros à choisir entre 1 et 49, auxquels s'ajoute un numéro Chance de 1 à 10. Ce format identique semaine après semaine a su fidéliser aussi bien les habitués des bureaux de tabac que les joueurs connectés sur fdj.fr ou l'application mobile. La validation des grilles est possible jusqu'aux dernières minutes précédant le tirage du Loto, en point de vente agréé ou en ligne.
Le Tirage du Loto, bien plus qu'une affaire de chiffres
Au-delà de sa dimension mathématique, le Loto entretient depuis des décennies un lien émotionnel fort avec les Français. L'idée qu'une combinaison ordinaire puisse, en quelques secondes, bouleverser le cours d'une vie nourrit semaine après semaine un imaginaire collectif puissant. Cette charge symbolique dépasse largement la rationalité économique et explique la longévité remarquable du jeu dans le paysage culturel français.
La FDJ organise deux tirages du Loto chaque semaine, le mercredi et le samedi, offrant ainsi aux joueurs deux occasions distinctes de tenter leur chance. Cette régularité, associée à une accessibilité maximale que ce soit en grande surface, en tabac-presse ou en ligne, ancre le résultat du Loto dans le quotidien de millions de foyers français. Bonne chance à tous ceux qui ont participé à ce tirage.
Dernières mises à jour
- 23 millions d'euros : les plus gros gains du Loto en 2025
En 2025, le Loto a distribué des jackpots impressionnants. Le plus gros gain de l'année s'élève à 23 millions d'euros, remporté en Gironde le 29 septembre. Deux autres gains majeurs complètent ce podium : 20 millions d'euros décrochés en Bretagne le 15 novembre, et 19 millions d'euros gagnés en Occitanie le 26 février. Pour rappel, lorsque le jackpot n'est pas remporté, il repart à la hausse avec une augmentation d'un million d'euros à chaque tirage, avec un minimum garanti de 2 millions d'euros. La cagnotte moyenne remportée tourne autour de 5 millions d'euros.
- En 2025, le Loto bat des records de millionnaires
En 2025, la FDJ a créé un millionnaire tous les deux jours, portant le total annuel à 189 heureux gagnants. La grande majorité d'entre eux, soit 87,5 %, ont remporté entre 1 et 5 millions d'euros, principalement grâce au Loto et à l'Euromillions. Côté géographie, l'Île-de-France domine largement le classement régional avec 88 gagnants, devant Auvergne-Rhône-Alpes (40 gagnants) et le Grand Est (36 gagnants). Les joueurs en ligne sur FDJ.fr ne sont pas en reste : ils totalisent 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains de l'année.
- Le pack MultiChances du Loto : une option pour booster ses chances
Disponible uniquement sur le site FDJ ou son application mobile, le pack MultiChances se compose de 100 grilles simples et de 100 codes Loto. Chaque code permet de remporter 20 000 euros. Les joueurs peuvent acheter 1, 2, 5 ou 10 parts à 4,40 euros l'unité. En cas de victoire, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", précise la FDJ. Une formule pensée pour multiplier ses chances de gain sans passer par un point de vente physique.
- Récupérer ses gains du Loto en point de vente : ce qu'il faut savoir
Vous avez joué au Loto chez un commerçant partenaire et décroché un gain ? Pour des montants inférieurs à 30 000 euros, il est possible de retirer directement ses gains en point de vente. Entre 30 000 et 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Au-delà de ce seuil, le service Relations Gagnants prend le relais et propose un accompagnement dédié. Une procédure structurée selon les montants, pensée pour accompagner chaque gagnant dans les meilleures conditions.
- Quels sont les numéros les plus tirés au Loto ?
Depuis le 4 février 2020, cinq numéros se distinguent dans les statistiques officielles de la FDJ. Le 30 et le 31 arrivent en tête avec 11,93% de sorties chacun, soit 133 tirages au total. Le 30 est d'ailleurs apparu pour la dernière fois le 28 septembre 2026. Derrière eux, le 5, le 15 et le 24 affichent chacun 11,21% de sorties, correspondant à 125 apparitions. Une précision importante : il s'agit uniquement de statistiques, et non de probabilités de tirages au Loto. Les chances de remporter le jackpot restent d'environ une sur 19 millions.
- Comment récupérer ses gains après un tirage du Loto en ligne
Pour les joueurs ayant participé au Loto via FDJ.fr ou l'application mobile, les gains sont automatiquement crédités sur le compte joueur. Si les coordonnées bancaires ont été renseignées, un virement automatique est possible pour des sommes allant jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce montant, il est nécessaire de contacter le service des gagnants au 09 69 36 60 60, qui propose un accompagnement sur mesure. Une procédure pensée pour simplifier au maximum la récupération des gains, quel que soit le montant remporté.
- Comment fonctionne la cagnotte du Loto ?
Au Loto, le jackpot démarre à un minimum de 2 millions d'euros. Lorsqu'aucun joueur ne trouve la bonne combinaison, la cagnotte repart pour un nouveau tirage, augmentée d'un million d'euros supplémentaire. En moyenne, le jackpot remporté s'établit autour de 5 millions d'euros. Plusieurs joueurs peuvent se partager le jackpot s'ils trouvent la même combinaison gagnante le même soir. Et pour remporter un gain, inutile de tout trouver : cinq bons numéros sans le numéro Chance ou quatre bons numéros avec le numéro Chance suffisent déjà à décrocher des sommes significatives.
- 30 millions d'euros : le record absolu du Loto
Le plus gros jackpot jamais remporté au Loto en France s'élève à 30 millions d'euros. C'est un joueur d'Orgères qui a décroché cette somme record le 4 décembre 2021. Le deuxième plus grand jackpot a été gagné le 11 septembre 2021 par un joueur ayant tenté sa chance sur Internet. Le top 5 comprend également 25 millions d'euros gagnés à Paris le 5 décembre 2022, 24 millions à Sarcelles le 6 juin 2011, et 23 millions remportés par un couple de Libourne le 19 mai 2014.
- Les codes Loto du tirage : 10 gagnants à 20 000 euros
À chaque tirage du Loto, dix codes sont tirés au sort parmi l'ensemble des participants. Chacun des dix heureux élus remporte 20 000 euros, et ce indépendamment de la combinaison cochée sur leur grille. Lors des Super Loto, ce nombre monte exceptionnellement à 50 codes gagnants, chacun rapportant la même somme. Pour les joueurs ayant misé en ligne, les gains sont directement crédités sur leur compte FDJ. Si les coordonnées bancaires sont renseignées, un virement automatique peut être effectué pour des montants allant jusqu'à 500 000 euros.
- Comment récupérer ses gains au Loto ?
Gagner au Loto, c'est bien. Toucher ses gains, c'est mieux. Pour les montants inférieurs à 30 000 euros, les joueurs ayant acheté leur grille chez un commerçant partenaire peuvent retirer leurs gains directement sur place. Au-delà de ce plafond et jusqu'à 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Pour les gains supérieurs à 500 000 euros, un accompagnement dédié est proposé par le service Relations Gagnants. Rappel important : le Loto est strictement réservé aux majeurs. En cas de difficultés liées au jeu, un service d'aide est joignable au 09 74 75 13 13.
- Le numéro Chance le plus tiré au Loto, c'est le 9
Au Loto, chaque tirage comprend un numéro Chance, et selon les statistiques de la Française des Jeux, certains reviennent plus souvent que d'autres. Le 9 est le grand favori avec 117 sorties. Il devance le 2 (110 sorties), le 4 (109), le 10 (107) et le 7 (106). En bas du classement, le 3 et le 5 affichent chacun 96 sorties. Une précision importante : ces données sont des statistiques historiques, et non des indicateurs de probabilité pour les prochains tirages.
- Le Loto Mission Nature, au service de la biodiversité
Depuis 2023, le Loto propose une offre dédiée à l'environnement : le Loto Mission Nature. Lancé en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB), il est "destiné à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu". En 2026, c'est la quatrième édition, organisée à l'occasion de la Fête de la Nature. Depuis ses débuts, 64 projets répartis sur l'ensemble du territoire ont déjà bénéficié du soutien financier de la FDJ.
- Les numéros fétiches du Loto et les grands rendez-vous de 2026
Depuis le 4 février 2020, les cinq numéros les plus souvent tirés au Loto sont le 30 et le 31, sortis chacun 133 fois, ainsi que le 5, le 15 et le 24, apparus chacun 125 fois. Rappel important : il s'agit de statistiques, non de probabilités. En 2026, six Super Loto sont programmés, dont trois liés aux vendredis 13, avec des jackpots minimums de 13 millions d'euros. Deux Grands Loto sont également au calendrier, en été et à Noël, avec des cagnottes minimales de 20 millions d'euros chacun.
- Le jackpot du Loto : comment fonctionne la cagnotte ?
Au Loto, le jackpot démarre à un minimum de 2 millions d'euros. Lorsqu'il n'est pas remporté lors d'un tirage, il est automatiquement remis en jeu et augmente d'un million d'euros à chaque nouveau tirage. En moyenne, la cagnotte remportée tourne autour de 5 millions d'euros. Par ailleurs, à chaque tirage, dix codes sont tirés au sort parmi les participants : chacun des dix gagnants reçoit 20 000 euros, indépendamment de la combinaison cochée sur leur grille. Lors des Super Loto, ce nombre grimpe exceptionnellement à 50 codes gagnants.
- Les plus gros jackpots jamais remportés au Loto
Le record absolu du Loto français reste le jackpot de 30 millions d'euros, décroché à Orgères le 4 décembre 2021. Quelques mois plus tôt, le 11 septembre de la même année, un joueur en ligne avait remporté 26 millions d'euros. En décembre 2022, c'est à Paris qu'un heureux gagnant a empoché 25 millions d'euros, s'inscrivant ainsi à la troisième place du palmarès historique. Trois jackpots XXL qui illustrent la capacité du Loto à distribuer des gains capables de transformer radicalement une vie.
- Comment récupérer ses gains au Loto ?
Vous venez de gagner au Loto ? Encore faut-il savoir où encaisser vos gains. Pour des montants inférieurs à 30 000 euros, les joueurs ayant acheté leur grille chez un commerçant partenaire peuvent y retirer directement leurs gains. Au-delà de ce seuil et jusqu'à 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Pour les jackpots encore plus importants, un service dédié baptisé "Relations Gagnants" propose un accompagnement personnalisé aux heureux élus. Des démarches à bien connaître avant de jouer.
- Les plus gros gains du Loto en 2025 : le palmarès
En 2025, le Loto a souri à plusieurs heureux gagnants à travers la France. Le plus gros jackpot de l'année s'élève à 23 millions d'euros, remporté en Gironde le 29 septembre. En deuxième position, un joueur breton a décroché 20 millions d'euros le 15 novembre. Le podium se complète avec 19 millions d'euros gagnés en Occitanie le 26 février. Des gains qui rappellent que le Loto, malgré des jackpots inférieurs à ceux de l'Euromillions, reste capable de changer radicalement la vie de ses gagnants.
- Qui sont les régions qui gagnent le plus au Loto ?
Au Loto, tous les territoires ne se valent pas. L'Île-de-France domine largement le classement régional avec 88 gagnants recensés, devant Auvergne-Rhône-Alpes (40 gagnants) et le Grand Est (36 gagnants). Les joueurs en ligne sur FDJ.fr ne sont pas en reste : ils totalisent 81 gagnants, soit 17,9 % des gains de l'année 2025. À chaque tirage du Loto, dix codes sont également tirés au sort, permettant à dix participants de remporter chacun 20 000 euros, indépendamment de la combinaison gagnante.
- Vos chances de gagner au Loto : les chiffres qui font réfléchir
Décrocher le jackpot du Loto relève du quasi-miracle. Un joueur ne disposant que d'une grille classique a exactement une chance sur 19 068 840 de trouver la bonne combinaison. Pour comparaison, il est statistiquement plus probable de naître avec un sixième doigt (une chance sur 20 000), d'être touché par un astéroïde (une sur 720 000) ou d'avoir un enfant astronaute (une sur 12 millions). Pourtant, chaque tirage, des millions de Français tentent leur chance en cochant cinq numéros parmi 49 et un numéro Chance parmi 10.
- Que deviennent les gains non réclamés au Loto ?
Chaque année, des millions d'euros de gains au Loto ne sont jamais récupérés par leurs gagnants, souvent à cause d'un ticket perdu ou oublié. Passé un délai légal de 60 jours, ces sommes deviennent "non réclamées". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public, tandis que les jackpots peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou opérations spéciales. Une réalité qui rappelle l'importance de vérifier ses tickets après chaque tirage du Loto.
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