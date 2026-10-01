Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 1er octobre 2026, 20 000 euros par mois pendant 30 ans

EURODREAMS. Le tirage EuroDreams du jour fera-t-il un grand vainqueur ? Les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour tenter de parier sur les bons résultats.

20 000 euros par mois pendant trente ans, tel est le jackpot proposé ce jeudi 1er octobre par la Française des jeux dans le cadre du tirage EuroDreams. Un montant qui ne varie pas d'un tirage à l'autre, et ce, combien même personne ne trouverait le résultat EuroDreams pendant 10 tirages consécutifs. Les participants peuvent tenter leur chance jusqu'à 20h15. Comptez 2,50 euros pour une grille cochée d'une combinaison classique, soit six chiffres compris entre 1 et 40 et un numéro Dream parmi les cinq possibles. À noter toutefois que pour augmenter ses chances, il est possible de cocher davantage de numéros.

En cochant les cinq numéros Dream et les six numéros classiques à côté, la grille vous sera vendue 12,50 euros. En revanche, si vous cochez un septième numéro et un seul numéro Dream, elle atteint déjà les 17,50 euros. Au maximum, il est possible de cocher 10 chiffres parmi les 40 et avec un seul numéro Dream. La grille coûte alors… 525 euros. Si on préfère cocher les cinq numéros Dream en priorité, on ne peut alors cocher que huit numéros parmi les 40. La grille est vendue 350 euros. Quoi qu'il en soit les résultats EuroDreams sont dévoilés ci-dessous dès qu'ils sont connus :

Comment récupérer ses gains après une victoire au tirage EuroDreams ?

Trouver le résultat EuroDreams est loin d'être une mince affaire. Et pourtant, cela finit parfois par arriver. Mais alors, comment récupérer ses gains ? Tout dépend de plusieurs éléments. Tout d'abord, le processus pour récupérer ses gains en cas de victoire au tirage EuroDreams varie en fonction de la manière dont on a joué : chez un détaillant ou sur le site ou l'application FDJ ? Chez un détaillant, il suffit de se rendre en point de vente pour récupérer ses gains s'ils sont inférieurs à 300 euros. En revanche, pour ceux qui empochent la rente de "20 000 euros par mois pendant 30 ans et/ou la rente de 2 000 euros par mois pendant 5 ans", il faut appeler le 09 69 36 60 60 (appel non surtaxé) afin d'être mis en relation avec le service "Accompagnement et Expérience Gagnants".