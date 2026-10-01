Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 1er octobre 2026 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Le tirage EuroDreams du jour a-t-il fait un grand vainqueur ? Tous les résultats sont à présent connus.

20 000 euros par mois pendant trente ans, tel est le jackpot qui était proposé ce jeudi 1er octobre par la Française des jeux dans le cadre du tirage EuroDreams. Les résultats sont à présent connus, tout comme le détail de la répartition des gains. Malheureusement, il n'y a pas eu de rentier ce soir. Ni au rang un, ni au rang deux. En revanche, sur les 96 grilles qui ont coché cinq des bons chiffres, 19 avaient été validées en France. Chacune permet à son propriétaire de repartir avec 559,90 euros. Retrouvez sans plus attendre le résultat EuroDreams de ce jeudi 1er octobre 2026 :

Tirage du jeudi 01 octobre 2026 6 - 9 - 12 - 21 - 36 - 37 3

Comment récupérer ses gains après une victoire au tirage EuroDreams ?

Trouver le résultat EuroDreams est loin d'être une mince affaire. Et pourtant, cela finit parfois par arriver. Mais alors, comment récupérer ses gains ? Tout dépend de plusieurs éléments. Tout d'abord, le processus pour récupérer ses gains en cas de victoire au tirage EuroDreams varie en fonction de la manière dont on a joué : chez un détaillant ou sur le site ou l'application FDJ ? Chez un détaillant, il suffit de se rendre en point de vente pour récupérer ses gains s'ils sont inférieurs à 300 euros. En revanche, pour ceux qui empochent la rente de "20 000 euros par mois pendant 30 ans et/ou la rente de 2 000 euros par mois pendant 5 ans", il faut appeler le 09 69 36 60 60 (appel non surtaxé) afin d'être mis en relation avec le service "Accompagnement et Expérience Gagnants".

Pour les joueurs qui ont tenté leur chance sur le site ou l'application de la Française des jeux, pour les gagnants des rangs un et deux, donc des rentes, la méthode est la même que pour les joueurs qui ont participé au tirage EuroDreams dans un point de vente : il faut appeler le 09 69 36 60 60. Quant aux autres, les "gains sont automatiquement ajoutés au solde [du] compte joueur FDJ" gagnant. À noter toutefois que lors de l'inscription, il a été demandé aux joueurs "de fixer un seuil de reversement automatique de [ce] solde vers [leur] compte bancaire, ce seuil est compris entre 0 et 150 000 euros".