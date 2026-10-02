Euromillions : résultat du tirage du vendredi 2 octobre 2026, les numéros qu'il fallait choisir [EN LIGNE]

Le résultat de l'Euromillions est tombé ce vendredi 2 octobre 2026 et le tirage s'est conclu sans grand gagnant, la cagnotte de 28 millions repart à la hausse.
Ce vendredi 2 octobre 2026, le tirage de l'Euromillions a rendu son verdict devant des millions de joueurs répartis dans neuf pays européens. La cagnotte du soir s'élevait à 28 millions, une mise en jeu susceptible de bouleverser définitivement la vie de son lauréat. Le résultat du tirage de l'Euromillions est disponible ci-dessous.
Pour ce tirage de l'Euromillions du vendredi 2 octobre 2026, le jackpot n'a pas trouvé preneur. La combinaison gagnante était composée des numéros 12, 31, 4, 44 et 7, accompagnés des étoiles 11 et 8. Sept joueurs ont néanmoins frôlé la victoire ultime en décrochant le rang 2, ayant validé cinq numéros corrects et une étoile.
Le résultat de l'Euromillions repart sans grand vainqueur, la cagnotte s'envole
Ce résultat de l'Euromillions s'inscrit dans la continuité du tirage précédent, celui du mardi 29 septembre 2026, qui s'était lui aussi conclu sans gagnant au rang 1. Cette succession de jackpots non remportés explique mécaniquement la progression de la cagnotte jusqu'au niveau observé ce vendredi. Chaque tirage de l'Euromillions sans vainqueur au sommet alimente le pot commun, propulsant les montants vers des sommets qui captent l'attention bien au-delà des joueurs habituels.
Participer au tirage de l'Euromillions en France ouvre automatiquement droit au My Million, une loterie nationale adossée au jeu européen. Ce code alphanumérique, formé de deux lettres et sept chiffres, désigne chaque semaine un gagnant assuré d'un million d'euros, indépendamment du résultat de l'Euromillions et des numéros cochés sur la grille. Aucune démarche supplémentaire n'est requise : l'accès à ce tirage secondaire est inclus sans frais dans chaque participation.
Qui domine vraiment le tirage de l'Euromillions depuis ses débuts
Depuis la création de l'Euromillions, certaines nations se sont imposées comme des terres de prédilection pour les jackpots. Le Royaume-Uni mène le classement historique avec 137 premiers rangs validés, talonné par la France et ses 134 victoires, puis l'Espagne avec 124. La corrélation entre la taille des populations et la fréquence des victoires au tirage de l'Euromillions n'a rien d'un hasard : un vivier de joueurs plus large génère mécaniquement davantage de grilles, et donc davantage de chances statistiques d'aligner la bonne combinaison.
Derrière ce trio de tête, le Portugal totalise 86 jackpots remportés et la Belgique 48, dans un classement du résultat de l'Euromillions qui se resserre à mesure que la démographie des pays participants diminue. La Suisse a décroché le gros lot à 26 reprises, l'Autriche et l'Irlande comptabilisent chacune 21 victoires, tandis que le Luxembourg, nation la moins peuplée du dispositif, ne figure qu'à quatre reprises dans le palmarès des grands vainqueurs de l'Euromillions.
Dernières mises à jour
- Comment participer au tirage de l'Euromillions
Chaque mardi et vendredi, les joueurs cochent cinq chiffres compris entre 1 et 50, ainsi que deux numéros étoile parmi les 12 proposés. Les grilles peuvent être validées dans un point de vente agréé par la FDJ — le plus souvent un bureau de tabac — ou en ligne via le site et l'application de la Française des jeux. Une règle à ne pas oublier : les grilles doivent impérativement être validées avant 20h15 le jour du tirage. Passé ce délai, la participation n'est plus possible pour le tirage en cours.
- Un scandale belge autour des profils gagnants de l'Euromillions
En Belgique, la Loterie nationale a été épinglée par le journal Sud Presse pour avoir fabriqué les profils des gagnants de l'Euromillions afin de les rendre moins identifiables. Un ancien responsable a témoigné avoir reçu l'ordre de composer ces faux profils : une gagnante âgée de Blankenberge avait ainsi été présentée comme "une famille avec deux enfants de Gand". Les directeurs de la loterie ont nié ces faits, malgré ce témoignage accablant.
22:00 - Une fraude à 35 millions secoue l'Euromillions
En juin 2007, un couple propriétaire d'un débit de tabac parisien et un complice ont été mis en examen pour escroquerie portant sur 35,565 millions. Le buraliste aurait subtilisé deux tickets gagnants à un joueur régulier en lui affirmant qu'il n'avait rien gagné, avant de les faire encaisser par un tiers. L'enquête judiciaire a été déclenchée par plusieurs signaux d'alerte : les mêmes numéros continuant d'être joués et un transfert bancaire suspect vers l'étranger. Un rappel que la vérification de ses gains reste essentielle.
- Jouer à l'Euromillions : une chance sur 139 838 160
Vous pensez que vos chances de décrocher le jackpot de l'Euromillions diminuent quand davantage de joueurs participent ? C'est une idée reçue. La probabilité de gain est uniquement déterminée par le nombre de combinaisons possibles que la grille permet de réaliser, soit 139 838 160. Qu'il y ait un ou quatre millions de joueurs, cette probabilité reste strictement identique pour chaque grille jouée. Autre conseil pour les novices : ne jetez pas votre ticket avant d'avoir vérifié le code MyMillion, composé de deux lettres et sept chiffres, imprimé dessus.
- Des gains intermédiaires significatifs pour des joueurs français
Décrocher le jackpot de l'Euromillions n'est pas la seule façon de repartir avec une somme conséquente. Le 27 mars, un joueur ayant validé sa grille en France avec cinq numéros et une étoile a remporté 353 647,20 euros. Le 3 avril, un autre Français ayant trouvé la même combinaison gagnante a empoché 236 718,40 euros. Ces gains intermédiaires rappellent que l'Euromillions propose treize rangs de gains différents, bien en deçà du jackpot, mais capables de transformer radicalement le quotidien de leurs heureux détenteurs.
- 250 millions d'euros : le record français à l'Euromillions
En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont remporté ensemble 250 millions d'euros, soit le jackpot maximal autorisé à l'Euromillions. Fait marquant : c'était "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant ce groupe, un joueur de Tahiti avait décroché 220 millions en 2021, un retraité du Sud de la France 200 millions en décembre 2020, et un couple alsacien 178 millions en novembre 2025. Des gains colossaux qui illustrent l'ampleur des sommes en jeu à chaque tirage du mardi et du vendredi.
- Redistribution, délai, My Million : ce que cache l'Euromillions
Sur une grille à 2,50 €, seulement 1,25 € est affecté aux lots : l'Euromillions affiche un taux de redistribution aux joueurs de 50 %, le plus faible des jeux de tirage de la FDJ. Le My Million présente quant à lui un taux encore inférieur, compris entre 25 et 50 %, qui diminue à mesure que le nombre de joueurs augmente. Ce tirage est exclusivement national : chaque mardi et vendredi, un code est tiré parmi les grilles validées en France, garantissant un nouveau millionnaire français à chaque tirage.
- Récupérer ses gains à l'Euromillions : ce qu'il faut savoir
Gagner à l'Euromillions, c'est bien. Récupérer ses gains, c'est mieux. Pour un gain allant jusqu'à 30 000 euros, les joueurs ayant acheté leur grille en point de vente doivent simplement retourner sur place avec leur reçu. Entre 30 000 et 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Au-delà de 500 000 euros, la FDJ propose un accompagnement spécifique via le numéro 09 69 36 60 60, pour guider les grands gagnants dans leurs démarches.
- Valider sa grille avant 20h15 : la règle d'or de l'Euromillions
Pour participer au tirage de l'Euromillions, les joueurs doivent impérativement valider leur grille avant 20h15 le jour du tirage, que ce soit en point de vente ou en ligne. Toute grille présentée après cette heure est considérée comme non valide pour le tirage en cours. Par ailleurs, chaque tirage Euromillions est accompagné d'un code My Million, généralement dévoilé aux alentours de 20h30-45, pendant ou peu après le journal de 20 heures de TF1. La combinaison gagnante est ensuite révélée dans la foulée, tandis que la répartition détaillée des gains est publiée plus tard dans la soirée par la Française des jeux.
21:18 - L'Euromillions, une idée née dans les années 1990
Le concept d'une loterie européenne a germé à la Française des Jeux dans les années 1990, sous la direction de Caroline de Fontenay. Avant de prendre le nom d'EuroMillions, le projet a successivement été baptisé "Europa Loto" puis "Méga Millions". C'est finalement le vendredi 13 février 2004 que le premier tirage a eu lieu, à l'initiative conjointe des loteries française, britannique et espagnole. Une date symbolique pour le lancement de ce qui allait devenir l'une des loteries les plus populaires du continent.
- Jouer à l'Euromillions en toute sécurité : les bons réflexes à adopter
Participer au tirage de l'Euromillions implique de prendre quelques précautions. La FDJ recommande de choisir des mots de passe complexes et différents pour chaque site, de ne jamais partager ses informations bancaires et de vérifier que l'adresse du site web commence par "https". L'utilisation d'un antivirus est également conseillée. Concernant les probabilités, les chances de décrocher le gros lot sont d'une sur 139 838 160, mais la probabilité de remporter un gain à partir de deux bons numéros est d'une sur treize. L'option "Étoile+", disponible en France, améliore ces chances à une sur quatre.
- Des tirages spéciaux du Loto en parallèle de l'Euromillions
En marge des tirages Euromillions, la FDJ organise régulièrement des tirages spéciaux du Loto à l'occasion de dates particulières, comme les vendredis 13 ou les fêtes de Pâques. Ces Super Lotos proposent des jackpots moins élevés — de l'ordre de 10 à 13 millions d'euros — mais offrent des probabilités de gain sensiblement meilleures. Lors du vendredi 13 mars 2026, un Super Loto de 13 millions d'euros a ainsi été proposé en parallèle de l'Euromillions, permettant aux joueurs de tenter leur chance sur deux fronts simultanément.
21:00 - Les numéros et étoiles qui sortent le plus à l'Euromillions
Certains numéros reviennent plus souvent que d'autres dans l'histoire de l'Euromillions. Selon les relevés de la FDJ au 22 avril 2026, les numéros 21, 42 et 35 figurent parmi les plus fréquemment tirés historiquement. Du côté des étoiles, le 3 et le 2 sont régulièrement au rendez-vous. Attention toutefois : chaque tirage est indépendant, et le hasard reste le seul maître. Les statistiques passées ne garantissent en rien les résultats futurs. S'appuyer sur ces chiffres ne constitue donc pas une stratégie fiable pour décrocher le jackpot.
- Comment récupérer ses gains à l'Euromillions
Les gagnants de l'Euromillions disposent de soixante jours pour se manifester auprès de la FDJ et réclamer leurs gains, ce délai courant "à compter de la date du dernier tirage ou évènement auquel le reçu a participé". Pour les joueurs en ligne, le gain est automatiquement crédité sur le compte joueur. En point de vente, les gains inférieurs à 30 000 euros se récupèrent directement sur place, ceux entre 30 000 et 500 000 euros nécessitent un centre de paiement FDJ, et au-delà de 500 000 euros, il faut contacter le service des grands vainqueurs, joignable au 09 69 36 60 60.
- Une tentative de fraude massive à l'Euromillions
En juin 2007, un couple propriétaire d'un débit de tabac parisien et un complice ont été mis en examen pour escroquerie portant sur 35,565 millions d'euros. Le buraliste aurait subtilisé par ruse deux tickets gagnants à un joueur régulier, en lui indiquant qu'il n'avait rien gagné, avant de les faire encaisser par un tiers. C'est une série de signaux d'alerte — les mêmes numéros continuant d'être joués et un transfert bancaire suspect vers l'étranger — qui a déclenché l'enquête judiciaire ayant conduit à leur mise en examen.
- Tout ce qu'il faut savoir sur le tirage de l'Euromillions
Chaque mardi et vendredi, le tirage de l'Euromillions est enregistré aux environs de 20h45, près de Paris, sous la surveillance d'un huissier de justice. Deux machines du fabricant français Ryo Catteau sont utilisées : une "Stresa" pour tirer les cinq numéros, et une "Pâquerette" pour les deux étoiles. La vidéo est ensuite transmise aux pays participants, qui la diffusent en différé. Côté jackpot, lorsqu'un gagnant est trouvé, la cagnotte repart à son montant minimal de 17 millions d'euros. Sans vainqueur, le gros lot augmente progressivement à chaque nouveau tirage. Les grilles doivent impérativement être validées avant 20h15.
- Qui remporte le plus souvent le jackpot de l'Euromillions ?
Depuis la création de l'Euromillions, le Royaume-Uni domine le classement des gagnants de premier rang avec 137 jackpots décrochés. La France suit de très près avec 134 gagnants, devant l'Espagne (124) et le Portugal (86). La Belgique totalise 48 lauréats, la Suisse 26, tandis que l'Autriche et l'Irlande comptent chacune 21 gagnants. Le Luxembourg ferme la marche avec seulement 4 jackpots remportés depuis ses débuts. Ces chiffres reflètent en partie le poids démographique de chaque pays parmi les quelque 214 millions d'habitants que comptent les neuf nations fondatrices de la loterie.
20:30 - Combien de chances de décrocher l'Euromillions ?
Avec une chance sur 139 838 160 de trouver la bonne combinaison, l'Euromillions est nettement plus difficile à remporter que le Loto, qui offre une probabilité d'une sur 19 068 840 — soit sept fois plus de chances. Cette différence s'explique notamment par les montants en jeu : l'Euromillions peut proposer jusqu'à 250 millions, contre des cagnottes plus modestes pour le Loto lors d'événements spéciaux. Sans grande surprise, les tirages du Loto trouvent ainsi plus régulièrement un vainqueur que ceux de l'Euromillions.
- Comment jouer à l'Euromillions ?
Pour tenter sa chance à l'Euromillions, il faut se rendre dans un point de vente agréé par la FDJ — bureau de tabac ou de presse — ou directement sur le site et l'application de la Française des jeux. Le principe est simple : cocher cinq chiffres compris entre 1 et 50, puis deux numéros étoile parmi les 12 disponibles. Les tirages ont lieu chaque mardi et chaque vendredi. Pour choisir sa combinaison, les joueurs peuvent miser sur des chiffres porte-bonheur, s'appuyer sur les statistiques ou laisser le hasard décider avec l'option "flash".
- 250 millions d'euros remportés : le record de l'Euromillions
En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont décroché ensemble la somme record de 250 millions d'euros, soit le plafond maximal autorisé par l'Euromillions. Selon les informations rapportées, c'était "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant eux, un joueur de Tahiti avait remporté 220 millions en 2021, un retraité du Sud de la France 200 millions en décembre 2020, et un couple alsacien 178 millions en novembre 2025. Pour tenter sa chance, il suffit d'avoir 18 ans minimum et de miser 2,50 euros par grille.
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