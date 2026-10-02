Euromillions : résultat du tirage du vendredi 2 octobre 2026, les numéros qu'il fallait choisir [EN LIGNE]

Le résultat de l'Euromillions est tombé ce vendredi 2 octobre 2026 et le tirage s'est conclu sans grand gagnant, la cagnotte de 28 millions repart à la hausse.

Ce vendredi 2 octobre 2026, le tirage de l'Euromillions a rendu son verdict devant des millions de joueurs répartis dans neuf pays européens. La cagnotte du soir s'élevait à 28 millions, une mise en jeu susceptible de bouleverser définitivement la vie de son lauréat. Le résultat du tirage de l'Euromillions est disponible ci-dessous.

Pour ce tirage de l'Euromillions du vendredi 2 octobre 2026, le jackpot n'a pas trouvé preneur. La combinaison gagnante était composée des numéros 12, 31, 4, 44 et 7, accompagnés des étoiles 11 et 8. Sept joueurs ont néanmoins frôlé la victoire ultime en décrochant le rang 2, ayant validé cinq numéros corrects et une étoile.

Le résultat de l'Euromillions repart sans grand vainqueur, la cagnotte s'envole

Ce résultat de l'Euromillions s'inscrit dans la continuité du tirage précédent, celui du mardi 29 septembre 2026, qui s'était lui aussi conclu sans gagnant au rang 1. Cette succession de jackpots non remportés explique mécaniquement la progression de la cagnotte jusqu'au niveau observé ce vendredi. Chaque tirage de l'Euromillions sans vainqueur au sommet alimente le pot commun, propulsant les montants vers des sommets qui captent l'attention bien au-delà des joueurs habituels.

Participer au tirage de l'Euromillions en France ouvre automatiquement droit au My Million, une loterie nationale adossée au jeu européen. Ce code alphanumérique, formé de deux lettres et sept chiffres, désigne chaque semaine un gagnant assuré d'un million d'euros, indépendamment du résultat de l'Euromillions et des numéros cochés sur la grille. Aucune démarche supplémentaire n'est requise : l'accès à ce tirage secondaire est inclus sans frais dans chaque participation.

Qui domine vraiment le tirage de l'Euromillions depuis ses débuts

Depuis la création de l'Euromillions, certaines nations se sont imposées comme des terres de prédilection pour les jackpots. Le Royaume-Uni mène le classement historique avec 137 premiers rangs validés, talonné par la France et ses 134 victoires, puis l'Espagne avec 124. La corrélation entre la taille des populations et la fréquence des victoires au tirage de l'Euromillions n'a rien d'un hasard : un vivier de joueurs plus large génère mécaniquement davantage de grilles, et donc davantage de chances statistiques d'aligner la bonne combinaison.

Derrière ce trio de tête, le Portugal totalise 86 jackpots remportés et la Belgique 48, dans un classement du résultat de l'Euromillions qui se resserre à mesure que la démographie des pays participants diminue. La Suisse a décroché le gros lot à 26 reprises, l'Autriche et l'Irlande comptabilisent chacune 21 victoires, tandis que le Luxembourg, nation la moins peuplée du dispositif, ne figure qu'à quatre reprises dans le palmarès des grands vainqueurs de l'Euromillions.

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