Tirage du Loto : découvrez le résultat du samedi 3 octobre 2026 [EN DIRECT]
Le résultat du tirage du Loto du samedi 3 octobre 2026 se suit en direct, avec 4 millions en jeu pour les joueurs qui tentent leur chance ce soir.
Ce samedi 3 octobre 2026, la Française des Jeux propose un tirage du Loto qui met en jeu une cagnotte de 4 millions. Des millions de joueurs à travers l'Hexagone attendent avec impatience de connaître les numéros gagnants. Le résultat du Loto de ce soir est à suivre en direct ci-dessous, dès sa publication officielle par la FDJ.
Lors du précédent tirage du Loto, les numéros sortis étaient le 25, 30, 44, 45 et 49, accompagnés du numéro Chance 3. Ce résultat du Loto n'a pas suffi à départager les prétendants au jackpot, alimentant ainsi la cagnotte qui continue de croître. C'est ce report qui explique en partie l'engouement particulier observé autour du tirage de ce samedi.
Quand le résultat du Loto tient des millions de Français en haleine
Jouer au Loto implique de sélectionner cinq numéros compris entre 1 et 49, ainsi qu'un numéro Chance allant de 1 à 10. La combinaison cochée sur la grille détermine le niveau de gain potentiel, du simple remboursement jusqu'au jackpot principal. Chaque tirage du Loto repose sur un mécanisme de tirage aléatoire certifié, garantissant une équité totale entre tous les joueurs participants.
La FDJ organise plusieurs tirages du Loto chaque semaine, le mercredi et le samedi, offrant ainsi deux rendez-vous réguliers aux amateurs de jeux de tirage. Le résultat du Loto est communiqué en soirée, quelques minutes après la clôture des ventes qui intervient généralement à 20h15. Les joueurs ayant validé leur grille en ligne peuvent consulter leur résultat directement depuis leur espace personnel sur le site ou l'application FDJ.
Tout savoir sur le tirage du Loto avant de découvrir les numéros gagnants
Au-delà du jackpot, le Loto propose plusieurs rangs de gains intermédiaires qui permettent à de nombreux joueurs de repartir avec une somme d'argent même sans avoir trouvé la combinaison complète. Trouver le numéro Chance seul, par exemple, ouvre droit à un remboursement de la mise. Le tirage du Loto intègre également un second tirage optionnel, accessible moyennant un supplément, qui multiplie les occasions de gagner lors d'une même soirée.
Participer au Loto reste accessible grâce à un prix d'entrée modeste, ce qui contribue largement à son succès populaire depuis des décennies en France. Le jeu est strictement réservé aux personnes majeures et peut présenter des risques d'addiction ; en cas de difficulté, le numéro d'aide 09 74 75 13 13 est disponible. Le résultat du Loto de ce samedi 3 octobre 2026 sera affiché dès que la FDJ le publiera officiellement.
- Des gains historiques au Loto, de Sarcelles à Libourne
Le Loto a offert des gains exceptionnels à travers les années. Le 6 juin 2011, un joueur de Sarcelles, dans le Val-d'Oise, remportait 24 millions d'euros, l'un des plus importants jackpots de l'histoire du jeu. Le 19 mai 2014, c'est un couple résidant à Libourne qui décrochait 23 millions d'euros, complétant ainsi le top 5 des plus gros gains jamais distribués. Des sommes qui illustrent l'attrait du Loto, même si les chances de décrocher le jackpot restent très faibles, estimées à environ une sur 19 millions.
- Le Loto, premier pourvoyeur de millionnaires
Les jeux de tirage occupent une place de choix dans le palmarès des créateurs de millionnaires. Le Loto figure en tête, aux côtés de l'EuroMillions, du Keno et d'EuroDreams. Certains joueurs ont également décroché le million grâce aux jeux à gratter Millionnaire et Mission Patrimoine 2025. Pour les gains remportés en ligne, ils sont directement crédités sur le compte FDJ. Lorsque les coordonnées bancaires sont enregistrées, un virement automatique est possible jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce seuil, le joueur doit contacter le service dédié de la FDJ.
- Les plus gros jackpots de l'histoire du Loto
Le record du plus gros gain jamais remporté au Loto s'élève à 30 millions d'euros. Cette somme a été empochée à Orgères le 4 décembre 2021. La même année, le 11 septembre, un joueur ayant tenté sa chance sur Internet repartait avec 26 millions d'euros. En troisième position des plus grandes victoires, 25 millions d'euros ont été gagnés à Paris le 5 décembre 2022. Des sommes colossales qui rappellent que chaque combinaison, aussi "logique" ou "aléatoire" qu'elle paraisse, a exactement la même probabilité d'être tirée.