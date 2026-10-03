Résultat du Loto : voici le tirage du samedi 3 octobre 2026 [EN LIGNE]

En 2025, la FDJ a affiché un rythme inédit : un nouveau millionnaire créé tous les deux jours, pour un total de 189 sur l'année. La grande majorité d'entre eux, soit 87,5 %, ont remporté entre 1 et 5 millions d'euros, principalement via le Loto et l'Euromillions. Pour les joueurs en ligne, les gains sont directement crédités sur le compte FDJ. Si les coordonnées bancaires sont enregistrées, un virement automatique est possible jusqu'à 500 000 euros. Au-delà, il faut contacter un service dédié de la FDJ.

Chaque année, plusieurs millions d'euros gagnés au Loto ne sont jamais récupérés par leurs propriétaires, souvent à cause d'un ticket perdu ou simplement oublié. Passé un délai légal de 60 jours, ces gains sont considérés comme "non réclamés". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public. Les jackpots, eux, peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou utilisés lors d'opérations spéciales. Un phénomène qui rappelle l'importance de vérifier ses tickets dans les délais impartis.

En 2026, la FDJ a dévoilé un calendrier de tirages du Loto particulièrement chargé. Six Super Loto sont prévus sur l'année, dont trois associés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto viennent compléter ce programme, avec des jackpots minimums de 20 millions d'euros chacun : l'un prévu en juillet, l'autre à Noël. Côté palmarès régional, l'Île-de-France domine avec 88 gagnants, devant Auvergne-Rhône-Alpes et ses 40 gagnants, et le Grand Est avec 36 gagnants. Les joueurs en ligne sur FDJ.fr totalisent, eux, 81 gagnants, soit 17,9 % des gains enregistrés en 2025.

21:10 - Le record absolu du Loto : 30 millions d'euros Le plus gros jackpot jamais remporté au Loto s'élève à 30 millions d'euros, décroché à Orgères le 4 décembre 2021. La deuxième plus grande victoire de l'histoire date du 11 septembre de la même année : 26 millions d'euros remportés par un joueur ayant tenté sa chance sur Internet. Le podium se complète avec 25 millions d'euros gagnés à Paris le 5 décembre 2022. Suivent 24 millions d'euros à Sarcelles le 6 juin 2011, et 23 millions remportés par un couple de Libourne le 19 mai 2014.

20:58 - Comment le Loto garantit-il l'intégrité de ses tirages ? Derrière chaque tirage du Loto se cache un dispositif de sécurité particulièrement rigoureux. Les boules officielles sont conservées dans un espace ultra-sécurisé, placé sous vidéosurveillance et équipé d'un accès par lecteur d'empreinte biométrique. Seul l'huissier détient la clé de ce coffre. Par ailleurs, ces boules font l'objet de deux contrôles annuels réalisés par un organisme extérieur indépendant, afin de garantir l'intégrité de chaque tirage. Des mesures strictes qui visent à assurer la transparence et la fiabilité d'une loterie suivie par des millions de joueurs chaque semaine.

20:52 - Les statistiques du Loto : que valent-elles vraiment ? Entre novembre 2019 et septembre 2022, les numéros les plus fréquemment sortis au Loto étaient le 22, le 26 et le 31. Des chiffres qui peuvent sembler utiles pour orienter ses choix, mais qui n'offrent en réalité aucune garantie. Le résultat de chaque tirage demeure totalement imprévisible, et le hasard reste le seul maître du jeu. Autrement dit, aucune statistique, aussi précise soit-elle, ne permet d'anticiper les numéros qui sortiront lors du prochain tirage.

20:46 - Comment récupérer ses gains au Loto en point de vente Vous avez acheté votre billet du Loto chez un commerçant partenaire et vous avez gagné ? Pour des gains inférieurs à 30 000 euros, vous pouvez les retirer directement chez ce même commerçant. Entre 30 000 et 500 000 euros, il faut se rendre dans un centre de paiement FDJ. Au-delà de 500 000 euros, un accompagnement dédié est proposé par le service Relations Gagnants. Dans tous les cas, le gagnant dispose d'un délai de 60 jours pour récupérer ses gains.

20:40 - Le top 3 des plus gros gains remportés au Loto en 2025 L'année 2025 a réservé de belles surprises aux joueurs du Loto. Le plus gros gain de l'année s'élève à 23 millions d'euros, remporté en Gironde le 29 septembre. En deuxième position, 20 millions d'euros ont été décrochés en Bretagne le 15 novembre. Le podium se complète avec 19 millions d'euros gagnés en Occitanie le 26 février. Pour rappel, il existe également une version élargie du pack MultiChances, composée de 600 parts et autant de codes, proposée à 6,60 euros la part.

20:34 - Les numéros favoris des joueurs du Loto Depuis le 4 février 2020, les cinq numéros les plus souvent tirés au Loto selon les statistiques officielles de la FDJ sont le 30, le 31, le 5, le 15 et le 24. Le 30 arrive en tête avec 134 sorties et un taux de 12,01 %, devant le 31 sorti 133 fois. Le 5, le 15 et le 24 comptent chacun 125 sorties. Une précision importante : il s'agit là de statistiques, pas de probabilités. Chaque combinaison, aussi "logique" qu'elle paraisse, a strictement la même chance d'être tirée qu'une autre, comme à titre d'exemple 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

20:26 - Au Loto, tous les rangs de gains comptent Au Loto, décrocher le jackpot n'est pas la seule façon de gagner. Trouver cinq bons numéros sans le numéro Chance (rang 2) ou quatre bons numéros avec le numéro Chance (rang 3) permet déjà de remporter des sommes significatives. Autre particularité : lorsque plusieurs joueurs trouvent la combinaison gagnante lors d'un même tirage, le jackpot est partagé entre eux. Des règles à bien connaître avant de valider sa grille ce soir.

20:20 - Le record du Loto remporté à Orgères en 2021 Le plus grand jackpot de l'histoire du Loto s'élève à 30 millions d'euros. Il a été remporté le 4 décembre 2021 à Orgères. Le deuxième plus grand jackpot a quant à lui été décroché le 11 septembre 2021 par un joueur ayant tenté sa chance sur Internet. Le top 5 des plus grosses sommes jamais gagnées comprend également 25 millions d'euros remportés à Paris le 5 décembre 2022, 24 millions à Sarcelles le 6 juin 2011, et 23 millions gagnés par un couple de Libourne le 19 mai 2014.

20:14 - Le pack MultiChances du Loto, une option pour multiplier ses chances Moins connu que la grille classique, le pack MultiChances est une option réservée aux joueurs passant par le site ou l'application mobile de la FDJ. Il se compose de 100 grilles simples et de 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros. Les joueurs peuvent acheter 1, 2, 5 ou 10 parts, à 4,40 euros l'unité. En cas de gain, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", précise la FDJ. Une formule accessible, pensée pour s'adapter à différents budgets.

20:08 - Comment récupérer ses gains au Loto ? Vous avez peut-être une grille gagnante ce soir ? Voici comment récupérer vos gains. Pour des montants inférieurs à 30 000 euros, il est possible de se faire payer directement chez le commerçant où la grille a été achetée. Entre 30 000 et 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Au-delà de ce seuil, la FDJ propose un accompagnement personnalisé via son service Relations Gagnants. Trois circuits distincts, adaptés à l'ampleur des gains, pour que chaque joueur chanceux puisse récupérer son dû dans les meilleures conditions.

20:02 - Un millionnaire tous les deux jours grâce au Loto En 2025, la FDJ a battu un rythme record : un nouveau millionnaire créé tous les deux jours, pour un total annuel de 189 gagnants. La grande majorité d'entre eux, soit 87,5 %, ont remporté entre 1 et 5 millions d'euros, principalement grâce au Loto, mais aussi à l'Euromillions. Des chiffres qui témoignent de l'attractivité de ces jeux de tirage. Rappelons toutefois que le Loto comporte des risques d'addiction et est strictement réservé aux personnes majeures. En cas de difficulté, un service d'aide est disponible au 09 74 75 13 13.

19:55 - Le Loto s'engage pour la biodiversité En 2026, le Loto Mission Nature entame sa quatrième édition. Ce jeu est "destiné à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu". Lancé en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB) à l'occasion de la Fête de la Nature, il s'inscrit dans une démarche durable portée par la FDJ. Depuis 2023, 64 projets répartis sur l'ensemble du territoire ont déjà bénéficié du soutien financier de la FDJ grâce à cette initiative.

19:49 - Le Loto remonte au XVIe siècle Avant de découvrir les résultats du Loto ce soir, un peu d'histoire. Le Loto est l'héritier de la Loterie nationale née en 1933, mais ses origines remontent en réalité au XVIe siècle, en Italie. C'est sous le gouvernement Chirac que le jeu est officialisé dans sa forme moderne, avec un premier tirage organisé en 1976. Depuis, des millions de Français ont vu leur quotidien bouleversé en devenant millionnaires. Un demi-siècle d'histoire, et toujours autant d'engouement pour ce rendez-vous incontournable.

19:43 - Le top 3 des gains au Loto en 2025 En 2025, le Loto a distribué des gains impressionnants à travers la France. Le plus gros jackpot de l'année, soit 23 millions d'euros, a été remporté en Gironde le 29 septembre. La deuxième plus grande victoire de l'année s'est jouée en Bretagne le 15 novembre, avec un gain de 20 millions d'euros. Enfin, 19 millions d'euros ont été décrochés en Occitanie le 26 février. Des sommes considérables, même si le record absolu du Loto reste fixé à 30 millions d'euros, remportés à Orgères en décembre 2021.

19:31 - Des gains historiques au Loto, de Sarcelles à Libourne Le Loto a offert des gains exceptionnels à travers les années. Le 6 juin 2011, un joueur de Sarcelles, dans le Val-d'Oise, remportait 24 millions d'euros, l'un des plus importants jackpots de l'histoire du jeu. Le 19 mai 2014, c'est un couple résidant à Libourne qui décrochait 23 millions d'euros, complétant ainsi le top 5 des plus gros gains jamais distribués. Des sommes qui illustrent l'attrait du Loto, même si les chances de décrocher le jackpot restent très faibles, estimées à environ une sur 19 millions.

19:24 - Le Loto, premier pourvoyeur de millionnaires Les jeux de tirage occupent une place de choix dans le palmarès des créateurs de millionnaires. Le Loto figure en tête, aux côtés de l'EuroMillions, du Keno et d'EuroDreams. Certains joueurs ont également décroché le million grâce aux jeux à gratter Millionnaire et Mission Patrimoine 2025. Pour les gains remportés en ligne, ils sont directement crédités sur le compte FDJ. Lorsque les coordonnées bancaires sont enregistrées, un virement automatique est possible jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce seuil, le joueur doit contacter le service dédié de la FDJ.