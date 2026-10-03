Résultat du Loto : voici le tirage du samedi 3 octobre 2026 [EN LIGNE]

Résultat du Loto : voici le tirage du samedi 3 octobre 2026 [EN LIGNE]
La Rédaction

Le résultat du tirage Loto du samedi 3 octobre 2026 est tombé et le jackpot de 4 millions reste sans gagnant, mais trois joueurs empochent chacun plus de 75 000 euros.

Ce samedi 3 octobre 2026, le tirage du Loto organisé par la Française des Jeux a livré son verdict. La cagnotte de 4 millions attendait un heureux élu, et le résultat du Loto est désormais consultable ci-dessous. Les six numéros sortis ce soir ont scellé le sort de millions de joueurs qui avaient tenté leur chance.

 

Le jackpot n'a pas trouvé preneur lors de ce tirage du Loto : aucun joueur n'a coché la combinaison parfaite. En revanche, trois participants ont décroché le rang 2, empochant chacun 75 380,60 euros. La prochaine session est d'ores et déjà annoncée pour le lundi 5 octobre 2026, avec un jackpot Loto rehaussé à 5 millions.

Résultat du Loto et mécanique d'un jeu qui défie le hasard

Derrière l'apparente simplicité du Loto se cache une mécanique rodée depuis des décennies. La combinaison repose sur cinq numéros tirés entre 1 et 49, complétée par un numéro chance allant de 1 à 10. Cette formule, inchangée dans ses grands traits, continue d'exercer une attraction intacte sur des millions de Français.

Le résultat du Loto ne se résume pas à un unique vainqueur potentiel : la grille de gains s'étage en plusieurs rangs, récompensant différentes configurations, du simple numéro chance validé jusqu'aux cinq bons numéros assortis du chance. C'est cette pluralité qui fait du tirage du Loto un événement à multiples rebondissements. Des milliers de joueurs peuvent ainsi repartir gagnants sans prétendre au jackpot.

Transparence et fiabilité au cœur du Tirage du Loto

Dès la clôture du tirage, la FDJ diffuse simultanément le résultat du Loto sur l'ensemble de ses plateformes officielles. Les joueurs peuvent confronter leur grille aux numéros sortis via l'application mobile ou en scannant leur ticket dans un point de vente agréé. Cette rapidité de diffusion s'inscrit dans une démarche de transparence totale vis-à-vis des participants.

Le tirage du samedi occupe une place de choix dans le calendrier hebdomadaire de la FDJ, devançant régulièrement en audience la session du mercredi. L'engouement autour du Loto s'explique notamment par la dynamique des jackpots, qui gonflent à chaque tirage sans grand gagnant et renforcent la tension collective. Ce soir encore, la mécanique du report a joué son rôle, promettant une cagnotte encore plus généreuse pour le prochain rendez-vous.

Dernières mises à jour

- Un millionnaire tous les deux jours grâce au Loto en 2025

En 2025, la FDJ a affiché un rythme inédit : un nouveau millionnaire créé tous les deux jours, pour un total de 189 sur l'année. La grande majorité d'entre eux, soit 87,5 %, ont remporté entre 1 et 5 millions d'euros, principalement via le Loto et l'Euromillions. Pour les joueurs en ligne, les gains sont directement crédités sur le compte FDJ. Si les coordonnées bancaires sont enregistrées, un virement automatique est possible jusqu'à 500 000 euros. Au-delà, il faut contacter un service dédié de la FDJ.

- Que deviennent les gains non réclamés au Loto ?

Chaque année, plusieurs millions d'euros gagnés au Loto ne sont jamais récupérés par leurs propriétaires, souvent à cause d'un ticket perdu ou simplement oublié. Passé un délai légal de 60 jours, ces gains sont considérés comme "non réclamés". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public. Les jackpots, eux, peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou utilisés lors d'opérations spéciales. Un phénomène qui rappelle l'importance de vérifier ses tickets dans les délais impartis.

- Six Super Loto au programme en 2026

En 2026, la FDJ a dévoilé un calendrier de tirages du Loto particulièrement chargé. Six Super Loto sont prévus sur l'année, dont trois associés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto viennent compléter ce programme, avec des jackpots minimums de 20 millions d'euros chacun : l'un prévu en juillet, l'autre à Noël. Côté palmarès régional, l'Île-de-France domine avec 88 gagnants, devant Auvergne-Rhône-Alpes et ses 40 gagnants, et le Grand Est avec 36 gagnants. Les joueurs en ligne sur FDJ.fr totalisent, eux, 81 gagnants, soit 17,9 % des gains enregistrés en 2025.

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