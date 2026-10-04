Inondations : deux départements en vigilance orange ce dimanche, à quoi s'attendre dans le Sud ?

L'épisode pluvieux qui touche le Sud de la France continue ce dimanche 4 octobre.", L'Aude et les Pyrénées-Orientales sont placés en vigilance orange "pluie-inondation après la levée de l'alerte dans l'Hérault.

L'Aude et les Pyrénées-Orientales sont placés en vigilance orange "pluie-inondation" par Météo-France ce dimanche. L'alerte a baissé dans l'Hérault, redescendu en vigilance jaune samedi 3 octobre, après des pluies localement fortes.

Une dégradation en provenance d'Espagne

En provenance d'Espagne, une active dégradation pluvio-orageuse s'est étendue au sud du Languedoc-Roussillon dans la seconde partie de la nuit de samedi à dimanche. Cet épisode se prolongera jusqu'en fin de journée, donnant lieu à des cumuls de pluie remarquables.

L'épisode s'annonce intense avec des précipitations de 50 à 80 mm en quelques heures, selon Météo-France. Sur la journée, on prévoit 80 à 120 mm de pluie sur la moitié est des départements, avec des maximums possibles à 150-180 mm, en particulier sur les premiers contreforts montagneux (Corbières, Fenouillèdes, Albères...).

Si les vigilances en cours rendent possibles des dégâts par endroits, elles sont tout de même à relativiser avec les orages de mercredi. Dans l'Hérault, jusqu'à 269 mm de pluie avaient été recensés à Prades-le-Lez, mais aussi 261 mm à Moulès-et-Baucels et 220 mm à Saint-Martin-de-Londres. Localement, cela représentait près de deux à trois mois de pluie en moins de 24 heures, selon La Chaîne Météo. Si l'épisode s'annonce moins violent que mercredi, chacun est tout de même appelé à rester sur ses gardes et à faire preuve de prudence.

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