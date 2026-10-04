Inondations : deux départements en vigilance orange ce dimanche, à quoi s'attendre dans le Sud ?
L'épisode pluvieux qui touche le Sud de la France continue ce dimanche 4 octobre.", L'Aude et les Pyrénées-Orientales sont placés en vigilance orange "pluie-inondation après la levée de l'alerte dans l'Hérault.
L'Aude et les Pyrénées-Orientales sont placés en vigilance orange "pluie-inondation" par Météo-France ce dimanche. L'alerte a baissé dans l'Hérault, redescendu en vigilance jaune samedi 3 octobre, après des pluies localement fortes.
Une dégradation en provenance d'Espagne
En provenance d'Espagne, une active dégradation pluvio-orageuse s'est étendue au sud du Languedoc-Roussillon dans la seconde partie de la nuit de samedi à dimanche. Cet épisode se prolongera jusqu'en fin de journée, donnant lieu à des cumuls de pluie remarquables.
L'épisode s'annonce intense avec des précipitations de 50 à 80 mm en quelques heures, selon Météo-France. Sur la journée, on prévoit 80 à 120 mm de pluie sur la moitié est des départements, avec des maximums possibles à 150-180 mm, en particulier sur les premiers contreforts montagneux (Corbières, Fenouillèdes, Albères...).
Si les vigilances en cours rendent possibles des dégâts par endroits, elles sont tout de même à relativiser avec les orages de mercredi. Dans l'Hérault, jusqu'à 269 mm de pluie avaient été recensés à Prades-le-Lez, mais aussi 261 mm à Moulès-et-Baucels et 220 mm à Saint-Martin-de-Londres. Localement, cela représentait près de deux à trois mois de pluie en moins de 24 heures, selon La Chaîne Météo. Si l'épisode s'annonce moins violent que mercredi, chacun est tout de même appelé à rester sur ses gardes et à faire preuve de prudence.
13:11 - Aude : la préfecture active son centre opérationnel départemental
Face à la dégradation de la situation, la préfecture de l'Aude a annoncé sur X avoir activé son centre opérationnel départemental (COD) dans le but de suivre de près l'évolution des conditions météorologiques et d'assurer la coordination des dispositifs de sécurité.
11:03 - À quoi s'attendre aujourd'hui ?
L'épisode d'aujourd'hui sera marqué par de fortes pluies, de l'ordre de 50 à 80 mm en l'espace de quelques heures, indique Météo-France. Sur l'ensemble de la journée, les cumuls totaux atteindront 80 à 120 mm, avec des pointes locales de 150 à 180 mm, surtout sur les reliefs (Corbières, Fenouillèdes, Albères...).
10:35 - La préfecture de l'Aude interdit les manifestations a proximité de Narbonne et Carcassonne
Par mesure de précaution face aux conditions météorologiques combinant pluies diluviennes et rafales de vent de 70 km/h, les manifestations en intérieur et en plein air sont formellement interdites ce dimanche 4 octobre jusqu'à 21 heures dans les arrondissements de Narbonne et de Carcassonne, a indiqué la préfecture de l'Aude sur son compte X.
10:01 - Deux départements en vigilance orange "pluie-inondation"
Dès la fin de nuit du samedi 3 au dimanche 4 octobre, le vaste système orageux qui sévit depuis le nord-est de l'Espagne remonte pour frapper les Pyrénées-Orientales et l'Aude, qui sont placés en vigilance orange "pluie-inondation" par Météo-France. Des pluies continues s'installeront sur les deux départements tout au long de la journée avant de s'atténuer en fin de soirée.