Inondations : la vigilance orange activée, un épisode aussi puissant attendu ?

Un nouvel épisode pluvio-orageux particulièrement marqué est prévu samedi 3 octobre dans l'Hérault. Un département déjà très affecté par les intempéries de mercredi.

Nouvelle vigilance dans l'Hérault. Météo-France a placé le département du sud du pays en alerte orange pluie-inondation pour la journée du samedi 3 octobre. La vigilance court entre 6h et 16h environ. Une "masse d'air humide et instable" est présente samedi en Méditerranée, "avec l'organisation d'un système pluvio-orageux actif autour du Golfe du Lion", prévient l'organisme météorologique.

Pour le moment, seul l'Hérault est en alerte orange pluie-inondation, mais Météo-France n'exclut pas une aggravation du niveau de vigilance pour d'autres territoires. En effet, les départements voisins de l'Hérault pourraient également être concernés "par de fortes précipitations orageuses", prévient Météo-France pour qui "une extension de la vigilance orange ne peut être totalement exclue à ce stade".

Entre 70 et 100 mm de pluie dans l'Hérault, avec des pointes à 150 mm

Météo-France estime dans son bulletin que les orages "très pluvieux" concerneront samedi le pourtour méditerranéen de l'Aude aux Bouches-du-Rhône. Mais concrètement, à quoi s'attendre ? Dans l'Hérault, qui devrait donc a priori être le département le plus affecté par ces pluies, des cumuls importants sont attendus.

Météo-France envisage entre 70 et 100 mm, avec des pointes allant jusqu'à 150 mm. En termes d'intensités horaires, il pourrait tomber 40 mm par heure. Par conséquent, il semblerait que les pluies pourraient être brèves, mais particulièrement intenses, ce qui pourra entraîner "des ruissellements significatifs", met en garde Météo-France.

Des chiffres qui promettent encore des dégâts par endroits, mais qui sont tout de même à relativiser avec ceux de mercredi. Dans l'Hérault, jusqu'à 269 mm de pluie avaient été recensés à Prades-le-Lez, mais aussi 261 mm à Moulès-et-Baucels et 220 mm à Saint-Martin-de-Londres. Localement, cela représentait près de deux à trois mois de pluie en moins de 24 heures, selon La Chaîne Météo. Néanmoins, à Montpellier, où 140 mm s'étaient abattus en tout juste trois heures, soit un cumul un peu plus proche de ce qui est attendu au maximum samedi, les dégâts étaient quand même spectaculaires. Si l'épisode s'annonce moins violent que mercredi, chacun est tout de même appelé à rester sur ses gardes et à faire preuve de prudence.