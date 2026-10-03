Inondations : deux départements en vigilance orange, à quoi s'attendre ce samedi ?

Un nouvel épisode pluvieux de grande intensité frappe le Sud de la France ce samedi 3 octobre. L'Aude et l'Hérault, qui avait déjà été très affecté par les intempéries mercredi dernier, ont été placés en vigilance orange pluie-inondation par Météo-France.

Nouvelle vigilance dans l'Hérault et dans l'Aude. Météo-France a placé les départements du sud du pays en alerte orange pluie-inondation ce samedi 3 octobre. La vigilance court entre 6h et 16h environ. Une "masse d'air humide et instable" est présente samedi en Méditerranée, "avec l'organisation d'un système pluvio-orageux actif autour du Golfe du Lion", prévient l'organisme météorologique.

Pour le moment, seuls l'Aude et l'Hérault sont en alerte orange pluie-inondation, mais Météo-France n'exclut pas une aggravation du niveau de vigilance dans d'autres départements. Les territoires voisins pourraient également être concernés "par de fortes précipitations orageuses", prévient Météo-France pour qui "une extension de la vigilance orange ne peut être totalement exclue à ce stade".

Entre 70 et 100 mm de pluie dans l'Hérault, avec des pointes à 150 mm

Météo-France estime dans son bulletin que les orages "très pluvieux" concerneront ce samedi le pourtour méditerranéen de l'Aude aux Bouches-du-Rhône. Mais concrètement, à quoi s'attendre ?

Les prévisionnistes envisagent entre 70 et 100 mm, avec des pointes allant jusqu'à 150 mm. Il semblerait que si les pluies pourraient être brèves, elle se trouveraient être particulièrement intenses, ce qui pourra entraîner "des ruissellements significatifs", met en garde Météo-France.

Si les vigilances en cours rendent possibles des dégâts par endroits, elles sont tout de même à relativiser avec les orages de mercredi. Dans l'Hérault, jusqu'à 269 mm de pluie avaient été recensés à Prades-le-Lez, mais aussi 261 mm à Moulès-et-Baucels et 220 mm à Saint-Martin-de-Londres. Localement, cela représentait près de deux à trois mois de pluie en moins de 24 heures, selon La Chaîne Météo. Si l'épisode s'annonce moins violent que mercredi, chacun est tout de même appelé à rester sur ses gardes et à faire preuve de prudence.

En direct