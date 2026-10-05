Grève du 6 octobre : profs absents, manifestations... A quoi s'attendre ?

Une intersyndicale de l'Education nationale a incité à rejoindre la mobilisation lycéenne ce mardi 6 octobre. Le personnel est appelé à faire grève.

Après la grève de la fonction publique le 29 septembre, un nouvel appel à la grève a été lancé pour ce mardi 6 octobre. Plusieurs syndicats appellent à rejoindre le mouvement lycéen en cours. Ces derniers se mobilisent en raison d'un manque d'enseignants, de classes surchargées, de conditions d'études dégradées ou encore pour exprimer leur inquiétude face à leur avenir. L'Union étudiante et l'Union syndicale lycéenne ont ainsi soutenu un appel à une grande mobilisation ce mardi. "La discussion a enfin été lancée, mais il n'y a pas eu d'annonces concrètes de la part du ministre. Donc nous appelons à continuer la mobilisation et à rejoindre l'acte III du mouvement ce mardi", a ainsi déclaré Ryad Rani, président de l'Union syndicale lycéenne. Ce nom de mobilisation "acte III" est une référence aux gilets jaunes dont les journées d'action hebdomadaire étaient des "actes".

Une intersyndicale de l'Education nationale (FSU, CGT, FO, CFDT, Unsa, Sud et Solidaires) a incité à se joindre au mouvement. "Nos organisations soutiennent la mobilisation en cours et appellent tous les personnels et étudiant·es à rejoindre massivement les actions organisées notamment le 6 octobre prochain y compris par la grève. Des préavis de grève ont été déposés, qui couvrent toutes les catégories de personnels", peut-on lire.

La CGT dénonce aussi la "répression" dont sont victimes les lycéens. Elle viendra donc en soutien aux jeunes, notamment pour les "protéger" face à la réponse policière, a affirmé ce lundi 5 octobre sur TF1 Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. La mobilisation du 6 octobre est aussi soutenue par la France insoumise et le parti communiste.

Des enseignants absents ce 6 octobre ?

Si ce lundi entre 400 et 500 lycées connaissent une suspension totale ou partielle des cours, ils pourraient être encore plus nombreux ce mardi. Des enseignants pourraient également faire grève tout comme du personnel périscolaire. Il est donc nécessaire de se renseigner auprès des établissements.

Plusieurs manifestations seront aussi organisées à travers le pays. A Paris, le rendez-vous est donné à 14 heures place de la République. Grenoble, Strasbourg, Lyon, Lille ou encore Marseille seront aussi des lieux de rassemblements.

Dernières mises à jour

13:35 - L'embrasement du mouvement lycéen avec la grève ? La grève de ce mardi 6 octobre se concentre sur le soutien au mouvement lycéen. Le ministre de l'Enseignement supérieur Philippe Baptiste a admis sur Sud Radio ce lundi 5 octobre qu'il "craignait" un embrasement au niveau national avec la journée de mobilisation de mardi. "Aujourd'hui, il y a des discussions entre des lycéens et des étudiants mais il n'y a pas eu de violences dans les universités ou très marginalement. C'est quand même radicalement différent de ce qu'on voit dans les lycées", a-t-il précisé. 12:00 - Où manifester le 6 octobre ? La France insoumise a apporté son soutien au mouvement prévu le 6 octobre. Elle avance participer aux différents cortèges et a listé les manifestations. Grenoble, Arrêt Bibliothèque universitaire, 10h

Lyon, Place Bellecour, 10h

Toulon, Rond-point Bonaparte, 7h30

Draguignan, Jean Moulin, 8h

Montpellier, Peyrou, 13h

Nice, Place Garibaldi, 14h

Paris, Place de la République, 14h

Lille, Place Déliot, 12h

Strasbourg, Place Kléber, 14h

Toulouse, Place Saint-Sernin, 11h

Bordeaux, Porte de Bourgogne, 11h

Chambéry, Préfecture, 13h

Pau, Préfecture, 17h30

Marseille, Réformés, 10h30

Rennes, République, 11h

Le Mans, République, 14h

Saint-Raphaël, rond-point Kennedy, 10h30

Amiens, Maison de la culture, 11h

Dijon, Rectorat, 14h

Nancy, Place de la Gare, 14h

Valenciennes, Esplanade du phénix, 10h

Mulhouse, Square de la Bourse, 14h

Tours, Place de la Liberté, 14h

Clermont-Ferrand, Square de la jeune résistance, 10h

Besançon, Parc des Glacis, 10h

Dunkerque, Place de la Gare, 14h

Orléans, Place de Gaulle, 11h

Perpignan, Université, 9h30

Poitiers, Porte de Paris, 14h30

Reims, Maison des Syndicats, 10h

Rouen, Place Joffre, 14h

Saint-Étienne, Place Jean Jaurès, 10h30

Lorient, Place de l’Hôtel de Ville, 12h

Vannes, Port, 12h Il est difficile de savoir à quel point la mobilisation va être suivie et donc le nombre de manifestants attendu. 11:57 - Quelle ampleur pour la grève du 6 octobre ? La journée du mardi 6 octobre ne concernera plus uniquement les élèves. Une intersyndicale appelle le personnel à la grève en soutien au mouvement lycéen. Des professeurs pourraient donc être absents ce mardi. Il est toutefois difficile de savoir quelle ampleur va prendre le mouvement. La grève semble toutefois se cantonner au milieu scolaire.

Un nouvel appel à la grève a été lancé le 6 octobre en soutien aux mouvements lycéens. Plusieurs manifestations sont organisées à travers le pays.