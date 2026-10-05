Grève du 6 octobre : profs absents, manifestations... A quoi s'attendre ?
Une intersyndicale de l'Education nationale a incité à rejoindre la mobilisation lycéenne ce mardi 6 octobre. Le personnel est appelé à faire grève.
Après la grève de la fonction publique le 29 septembre, un nouvel appel à la grève a été lancé pour ce mardi 6 octobre. Plusieurs syndicats appellent à rejoindre le mouvement lycéen en cours. Ces derniers se mobilisent en raison d'un manque d'enseignants, de classes surchargées, de conditions d'études dégradées ou encore pour exprimer leur inquiétude face à leur avenir. L'Union étudiante et l'Union syndicale lycéenne ont ainsi soutenu un appel à une grande mobilisation ce mardi. "La discussion a enfin été lancée, mais il n'y a pas eu d'annonces concrètes de la part du ministre. Donc nous appelons à continuer la mobilisation et à rejoindre l'acte III du mouvement ce mardi", a ainsi déclaré Ryad Rani, président de l'Union syndicale lycéenne. Ce nom de mobilisation "acte III" est une référence aux gilets jaunes dont les journées d'action hebdomadaire étaient des "actes".
Une intersyndicale de l'Education nationale (FSU, CGT, FO, CFDT, Unsa, Sud et Solidaires) a incité à se joindre au mouvement. "Nos organisations soutiennent la mobilisation en cours et appellent tous les personnels et étudiant·es à rejoindre massivement les actions organisées notamment le 6 octobre prochain y compris par la grève. Des préavis de grève ont été déposés, qui couvrent toutes les catégories de personnels", peut-on lire.
La CGT dénonce aussi la "répression" dont sont victimes les lycéens. Elle viendra donc en soutien aux jeunes, notamment pour les "protéger" face à la réponse policière, a affirmé ce lundi 5 octobre sur TF1 Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. La mobilisation du 6 octobre est aussi soutenue par la France insoumise et le parti communiste.
Des enseignants absents ce 6 octobre ?
Si ce lundi entre 400 et 500 lycées connaissent une suspension totale ou partielle des cours, ils pourraient être encore plus nombreux ce mardi. Des enseignants pourraient également faire grève tout comme du personnel périscolaire. Il est donc nécessaire de se renseigner auprès des établissements.
Plusieurs manifestations seront aussi organisées à travers le pays. A Paris, le rendez-vous est donné à 14 heures place de la République. Grenoble, Strasbourg, Lyon, Lille ou encore Marseille seront aussi des lieux de rassemblements.
13:35 - L'embrasement du mouvement lycéen avec la grève ?
La grève de ce mardi 6 octobre se concentre sur le soutien au mouvement lycéen. Le ministre de l'Enseignement supérieur Philippe Baptiste a admis sur Sud Radio ce lundi 5 octobre qu'il "craignait" un embrasement au niveau national avec la journée de mobilisation de mardi. "Aujourd'hui, il y a des discussions entre des lycéens et des étudiants mais il n'y a pas eu de violences dans les universités ou très marginalement. C'est quand même radicalement différent de ce qu'on voit dans les lycées", a-t-il précisé.
12:00 - Où manifester le 6 octobre ?
La France insoumise a apporté son soutien au mouvement prévu le 6 octobre. Elle avance participer aux différents cortèges et a listé les manifestations.
- Grenoble, Arrêt Bibliothèque universitaire, 10h
- Lyon, Place Bellecour, 10h
- Toulon, Rond-point Bonaparte, 7h30
- Draguignan, Jean Moulin, 8h
- Montpellier, Peyrou, 13h
- Nice, Place Garibaldi, 14h
- Paris, Place de la République, 14h
- Lille, Place Déliot, 12h
- Strasbourg, Place Kléber, 14h
- Toulouse, Place Saint-Sernin, 11h
- Bordeaux, Porte de Bourgogne, 11h
- Chambéry, Préfecture, 13h
- Pau, Préfecture, 17h30
- Marseille, Réformés, 10h30
- Rennes, République, 11h
- Le Mans, République, 14h
- Saint-Raphaël, rond-point Kennedy, 10h30
- Amiens, Maison de la culture, 11h
- Dijon, Rectorat, 14h
- Nancy, Place de la Gare, 14h
- Valenciennes, Esplanade du phénix, 10h
- Mulhouse, Square de la Bourse, 14h
- Tours, Place de la Liberté, 14h
- Clermont-Ferrand, Square de la jeune résistance, 10h
- Besançon, Parc des Glacis, 10h
- Dunkerque, Place de la Gare, 14h
- Orléans, Place de Gaulle, 11h
- Perpignan, Université, 9h30
- Poitiers, Porte de Paris, 14h30
- Reims, Maison des Syndicats, 10h
- Rouen, Place Joffre, 14h
- Saint-Étienne, Place Jean Jaurès, 10h30
- Lorient, Place de l’Hôtel de Ville, 12h
- Vannes, Port, 12h
Il est difficile de savoir à quel point la mobilisation va être suivie et donc le nombre de manifestants attendu.
11:57 - Quelle ampleur pour la grève du 6 octobre ?
La journée du mardi 6 octobre ne concernera plus uniquement les élèves. Une intersyndicale appelle le personnel à la grève en soutien au mouvement lycéen. Des professeurs pourraient donc être absents ce mardi. Il est toutefois difficile de savoir quelle ampleur va prendre le mouvement. La grève semble toutefois se cantonner au milieu scolaire.
Un nouvel appel à la grève a été lancé le 6 octobre en soutien aux mouvements lycéens. Plusieurs manifestations sont organisées à travers le pays.