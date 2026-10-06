Grève du 6 octobre : beaucoup de manifestants, le maire de Saint-Denis Bagayoko bousculé à Paris

La grève du 6 octobre a mobilisé 256 000 personnes dans toute la France. L'intersyndicale de l'Éducation nationale s'était jointe à la mobilisation des lycéens ce mardi. Présent dans le cortège parisien, le maire de Saint-Denis, Bally Bagayoko, a dû être exfiltré.

La mobilisation de ce 6 octobre a rassemblé 256 000 personnes en France selon les autorités, dont plus de 50 000 à Paris. Des cortèges partout en France ont déambulé notamment à Marseille, Nice, Nantes ou encore Rennes.

La mobilisation a aussi perturbé les lycées. Selon le ministère, 891 établissements sur les quelque 3 700 lycées français ont connu mardi une suspension totale des cours, toutes causes confondues. L'Île-de-France a été particulièrement touchée : 250 lycées y étaient perturbés, soit plus de la moitié des établissements de la région.

Le mouvement a largement dépassé les seuls lycéens. Étudiants, enseignants, parents d'élèves et organisations syndicales ont rejoint les manifestations. L'intersyndicale de l'Éducation nationale avait appelé ses personnels à participer, y compris par la grève, tandis que la CGT avait également appelé les agents de la fonction publique à soutenir les jeunes. Les revendications s'articulent autour du manque de personnels, des classes surchargées et de l'état de certains établissements.

À Paris, la mobilisation a dépassé les attentes. Le cortège est parti peu après 14 heures de la place de la République pour rejoindre Nation. Alors que les autorités attendaient 20 000 à 40 000 personnes, ce sont finalement 56 000 manifestants qui ont battu le pavé selon le ministère de l'Intérieur, près de 100 000 d'après les organisateurs. Mais comme redouté par les forces de l'ordre, "300 individus hostiles" se sont invités dans le cortège place de la Nation. De nombreuses banques ont été dégradées du boulevard Voltaire à Nation. Parallèlement, le maire de Saint-Denis, Bally Bagayoko, a dû être exfiltré du cortège parisien par son équipe. On ignore toutefois ce qui a pu se passer. Avant cela, le maire avait été aperçu en train de s'interposer entre des policiers et des jeunes.

Le dispositif policier a accompagné la journée avec des situations diverses selon les villes. De nombreux cortèges se sont déroulés dans le calme, mais des tensions et interventions des forces de l'ordre ont aussi été signalées à Paris donc, ainsi que dans plusieurs grandes villes. Quelque 488 interpellations ont eu lieu ce mardi sur l'ensemble du territoire et 43 membres des forces de l'ordre ont été blessés.

Dernières mises à jour

20:15 - 488 interpellations dans toute la France lors de la grève du 6 octobre FIN DU DIRECT - Le ministère de l'Intérieur a indiqué mardi soir que 488 personnes avaient été interpellées à l'occasion des manifestations du 6 octobre dans toute la France. Parallèlement, 43 membres des forces de l'ordre ont été blessés. Alors que les forces de l'ordre sont vivement critiquées quant à leur manière d'agir, le préfet de police de Paris a tenu à mettre en avant mardi soir "la résilience" des forces de l'ordre, affirmant qu'elles ont agi "avec proportionnalité". Et de détailler : "30% des interpellés ont fait l’objet d’un défèrement." 19:14 - La Brav-M déployée place de la Nation à Paris À Paris, la manifestation a touché à sa fin. Mais place de la Nation, la tension reste vive. La Brav-M a été déployée sur place. Alors que des heurts repartaient peu avant 19 heures, des charges policières ont eu lieu. Mais comme le rapporte Le Figaro, l'une des charges a suscité la colère d'une mère de famille. "Vous êtes des minables, vous tirez dans le tas sans faire de distinctions. Vous venez de charger des jeunes pacifiques sans distinction", a-t-elle déploré. 18:46 - La CGT annonce qu'elle se mobilisera à nouveau aux côtés des étudiants le 8 octobre Dans son communiqué publié ce mardi soir, la CGT a fait savoir qu'elle se mobilisera "de nouveau" aux côtés des "étudiants le 8 octobre". Elle appelle par ailleurs le gouvernement à "répondre sans délai aux revendications des jeunes". La CGT a par ailleurs tenu à souligner que contrairement à ce que redoutaient les autorités, la grève du 6 octobre s'est tenue "dans une ambiance sereine et déterminée" et est un "démenti cinglant au gouvernement qui faisait mine de confondre une mobilisation de jeunesse avec des violences urbaines ou des 'proxys d’ultra gauche'". 18:23 - Le maire insoumis de Saint-Denis, Bally Bagayoko, exfiltré du cortège parisien Présent dans le cortège parisien, le maire insoumis de Saint-Denis, Bally Bagayoko, a été vu en train d'être exfiltré par son équipe. On ignore cependant ce qu'il s'est passé. L'édile avait néanmoins été aperçu un peu plus tôt en train de s'interposer entre des policiers et des jeunes, hurlant : "Arrêtez !" Bally Bagayoko tente de calmer la tension lors de la manifestation lycéenne et étudiante à Paris. https://t.co/rbg45G7yu6 — Enzo Rabouy (@enzorabouyy) October 6, 2026 17:05 - 256 000 personnes selon Beauvau Le ministère de l'Intérieur a communiqué son bilan de la journée : 256 000 personnes ont manifesté en France ce mardi, dont 56 000 à Paris. Un décompte nettement inférieur à celui avancé par les organisations lycéennes et étudiantes à l'origine de la mobilisation. L'USL, la FAGE et l'UNEF revendiquent de leur côté 450 000 manifestants dans l'Hexagone, dont 100 000 dans la capitale. 16:45 - L'espoir d'un "point de bascule" À Tours, le cortège parti de la place de la Liberté rassemble lycéens, enseignants, étudiants et parents d'élèves. Plusieurs jeunes interrogés par Le Monde disent espérer que cette journée marque un "point de bascule" dans la mobilisation, tout en souhaitant que la manifestation reste pacifique. Les enseignants présents expliquent aussi vouloir accompagner et protéger leurs élèves, à la fois face à d'éventuels affrontements et aux personnes extérieures venues commettre des dégradations. 16:26 - Près de 100 000 manifestants annoncés à Paris La mobilisation parisienne rassemble près de 100 000 personnes selon les organisateurs ce mardi après-midi, un chiffre qui reste à confirmer au décompte des autorités. La Préfecture annonce de son côté, une "forte affluence", alors que les services de renseignements n'attendaient initialement "que" 20 à 40 000 personnes au total. Sur ces 100 000 personnes, environ 300 individus qualifiés d"hostiles" par la préfecture a été contenu par les forces de l'ordre. 16:04 - La fonction publique rejoint le mouvement La mobilisation s'élargit encore ce mardi avec la présence de syndicats de la fonction publique aux côtés des lycéens et des étudiants. La FSU met en avant des revendications communes sur le manque de moyens et d'effectifs, notamment dans l'éducation, tout en rappelant que le mouvement reste porté par les jeunes. La CGT, premier syndicat de la fonction publique, avait elle aussi appelé les agents à rejoindre les cortèges, estimant que "leur mobilisation est aussi la nôtre". Ce rapprochement intervient une semaine après la mobilisation du 29 septembre des huit syndicats de la fonction publique contre le gel des salaires, qui avait réuni 206 000 personnes en France selon les autorités, dont 30 000 à Paris. 15:24 - De nombreux cortèges supplémentaires en région De nouveaux cortèges se mettent en mouvement partout en France cet après-midi. Au Mans, le départ a été fixé à 14 heures place de la République, avec le soutien de l'intersyndicale de l'éducation et de la FCPE. À Nice, les manifestants se sont aussi mobilisés à 14 heures place Garibaldi, avant un parcours prenant la direction de Nice-Ville. À Laval, le rassemblement a commencé dès 13 heures place du 11-Novembre, avec un départ du cortège prévu à 14 heures. D'autres manifestations sont aussi organisées au même moment à Rouen, Tours, Strasbourg ou encore Reims. Cette multiplication des manifestations prolonge une mobilisation qui avait réuni 86 000 personnes à la mi-journée, avant même les principales réunions de ce l'après-midi. 14:47 - Le cortège parisien lance sa marche Après les premiers rassemblements dans les grandes villes, la manifestation parisienne s'est mise en mouvement peu après 14 heures depuis la place de la République, en direction de Nation par le boulevard Voltaire. L'Union syndicale lycéenne a pris place en tête d'un vaste cortège, rejoint par des étudiants, enseignants, parents et organisations syndicales. Avant le départ, environ 2 000 étudiants, venus notamment de l'ENS ou d'Assas avaient déjà remonté le boulevard Beaumarchais depuis Bastille. Les autorités anticipent entre 20 000 et 40 000 participants à Paris, alors que 260 000 personnes avaient déjà été recensées par la CGT hors de la capitale. À Paris, des milliers de manifestants s'élancent de la place de la République pour défendre les revendications du mouvement lycéen. #canal16 https://t.co/bFyPo6ExSI — franceinfo (@franceinfo) October 6, 2026 14:46 - Jean-Luc Mélenchon approuve les mouvements lycéens Présent au sein du cortège de Paris qui déambule aujourd'hui entre République et Nation, le président de LFI assume son soutien au mouvement des lycéens et leur apporte sa validation. "C'est puissant ce que vous faites" estime le candidat à la prochaine élection présidentielle qui, entouré de nombreuses personnalités de son parti, se présente dans la mobilisation en soutien à la grève nationale. "C'est puissant ce que vous faites", déclare Jean-Luc Mélenchon, candidat LFI à la présidentielle, à des lycéens mobilisés https://t.co/Q9nV14SZ8y — BFM (@BFMTV) October 6, 2026 14:35 - À Pantin, toute une communauté éducative défile Au lycée Marcelin-Berthelot de Pantin, élèves, enseignants et parents sont partis ensemble vers la manifestation parisienne. Une cinquantaine de personnes se sont retrouvées devant la mairie avant de rejoindre République. Tous mettent notamment en cause l'état de leur établissement : fissures, moisissures, installations électriques défaillantes ou encore fenêtres inutilisables. Selon Le Parisien, des élèves expliquent que de nombreuses fenêtres ne s'ouvrent plus et qu'une fenêtre était même tombée l'an dernier, blessant une agente. "On est là pour soutenir nos élèves parce qu'on partage leurs revendications" résume un enseignant sur place. LIRE PLUS

Après la grève de la fonction publique le 29 septembre, un nouvel appel à la grève avait été lancé pour ce mardi 6 octobre. Plusieurs syndicats appelaient à rejoindre le mouvement lycéen en cours. Ces derniers se mobilisent en raison d'un manque d'enseignants, de classes surchargées, de conditions d'études dégradées ou encore pour exprimer leur inquiétude face à leur avenir. L'Union étudiante et l'Union syndicale lycéenne ont ainsi soutenu un appel à une grande mobilisation ce mardi. "La discussion a enfin été lancée, mais il n'y a pas eu d'annonces concrètes de la part du ministre. Donc nous appelons à continuer la mobilisation et à rejoindre l'acte III du mouvement ce mardi", a ainsi déclaré Ryad Rani, président de l'Union syndicale lycéenne. Ce nom de mobilisation "acte III" est une référence aux gilets jaunes dont les journées d'action hebdomadaire étaient des "actes".

Une intersyndicale de l'Éducation nationale (FSU, CGT, FO, CFDT, Unsa, Sud et Solidaires) avait incité à se joindre au mouvement. "Nos organisations soutiennent la mobilisation en cours et appellent tous les personnels et étudiant·es à rejoindre massivement les actions organisées notamment le 6 octobre prochain y compris par la grève. Des préavis de grève ont été déposés, qui couvrent toutes les catégories de personnels", pouvait-on lire.

La CGT dénonçait aussi la "répression" dont sont victimes les lycéens. Elle est donc venue en soutien aux jeunes, notamment pour les "protéger" face à la réponse policière, affirmait lundi 5 octobre sur TF1 Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. La mobilisation du 6 octobre était aussi soutenue par La France insoumise, le Parti communiste et le Parti socialiste. La Confédération paysanne, syndicat agricole, avait aussi appelé à rejoindre les lycéens "en tracteur" pour "faire converger" les "colères".