"Ils ont envoyé la grenade sur nous" : un lycéen a "la main arrachée" à Lens, une enquête ouverte

Un adolescent de 15 ans a été grièvement blessé ce lundi 5 octobre lors d'un rassemblement devant le lycée Auguste-Béhal, à Lens. Une grenade de désencerclement a explosé au niveau de sa main gauche.

Un rassemblement de lycéens a basculé en quelques secondes ce lundi matin à Lens, dans le Pas-de-Calais. Vers 10h30, un élève de 15 ans a été grièvement blessé par l'explosion d'une grenade. Le préfet François-Xavier Lauch a confirmé que l'adolescent avait eu "la main arrachée".

Le jeune homme a été rapidement pris en charge par les secours puis transporté en urgence au CHR de Lille. Son pronostic vital n'est pas engagé, selon La Dépêche du Midi. Il reste maintenant à déterminer comment la grenade a explosé. Les premiers éléments évoquent une grenade de désencerclement lancée par les CRS.

L'hypothèse selon laquelle le lycéen l'aurait ramassée est évoquée, mais elle n'est pas établie et diffère de points de vue de plusieurs personnes présentent sur place. "Je ne suis pas en mesure de dire formellement si le lycéen a ramassé la grenade ou si elle a été jetée sur lui", a prévenu le procureur de Béthune, Étienne Thieffry.

Que s'est-il passé devant le lycée Auguste-Béhal à Lens ?

Entre 200 et 250 jeunes étaient rassemblés devant l'établissement en milieu de matinée devant leur lycée avant que des projectiles ne soient lancés en direction des policiers et des CRS. En réponse à ces agissements, les forces de l'ordre ont utilisé des grenades de désencerclement, d'après les premiers éléments communiqués après les faits. C'est pendant cette séquence que l'adolescent a été blessée.

Reuters rapporte également, en citant le préfet du Pas-de-Calais, que l'adolescent aurait saisi une grenade utilisée par la police avant son explosion. Cette version doit toutefois être confrontée aux témoignages, aux images éventuelles et aux constatations techniques de l'enquête. Une élève a donné une autre version des faits à Franceinfo, assurant que le jeune adolescent n'avait pas ramassé la grenade mais qu'elle s'était retrouvée au niveau de sa main au moment de la détonation : "Il était en train de courir, ils ont lancé la boule, je ne sais pas ce que c'était, il l'a reçu dans la main et d'un seul coup, ça a explosé dans sa main", raconte une lycéenne qui assure que les CRS ont "envoyé" la grenade "sur eux".

L'établissement concerné est la cité Auguste-Béhal, qui accueille des formations générales, technologiques et professionnelles. Il avait déjà été touché par la mobilisation lycéenne jeudi dernier.

Une enquête de l'IGPN ouverte sur la main arrachée du lycéen à Lens

Une enquête a été confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN). Elle doit notamment déterminer le déroulement exact de l'intervention des forces de l'ordre, les conditions d'utilisation de la grenade et la manière dont celle-ci s'est retrouvée au contact du jeune. À ce stade, aucune responsabilité individuelle n'a été établie.

L'incident intervient au début de la deuxième semaine de la mobilisation lycéenne. Ce lundi matin, le ministère de l'Éducation nationale recensait 413 établissements ayant fait ou faisant l'objet d'actions ou de perturbations, soit 27% de moins que vendredi à la même heure. Une nouvelle journée nationale de manifestations est prévue mardi 6 octobre.

À Lens, l'enquête de l'IGPN doit désormais permettre de trancher le point central encore incertain : l'adolescent a-t-il ramassé la grenade, ou a-t-il directement été atteint par celle-ci ?

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