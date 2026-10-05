Loto : résultat du tirage du lundi 5 octobre 2026, voici les bons numéros [EN LIGNE]

Le résultat du tirage du Loto du lundi 5 octobre 2026 est tombé et la combinaison gagnante a été officiellement dévoilée par la FDJ.

Le résultat du tirage du Loto de ce lundi 5 octobre 2026 est désormais disponible ci-dessous. La FDJ proposait ce soir une cagnotte de 5 millions à décrocher, attirant comme à l'habitude des millions de joueurs aux quatre coins du pays. La combinaison gagnante a été officiellement publiée par la FDJ à l'issue du tirage.

Au-delà de ce tirage, le Loto s'inscrit en 2026 dans un calendrier particulièrement chargé en rendez-vous exceptionnels. La FDJ a programmé six Super Loto sur l'année, dont trois associés aux désormais célèbres vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto, affichant des jackpots garantis d'au moins 20 millions, sont quant à eux attendus en juillet et à l'occasion des fêtes de Noël. Ces événements marquent traditionnellement des pics de participation autour du tirage du Loto.

Résultat du Loto et règles du jeu à la loupe

Pour tenter sa chance au Loto, chaque participant doit choisir cinq numéros entre 1 et 49, complétés par un numéro Chance de 1 à 10. La grille peut être validée en boutique agréée ou directement sur la plateforme numérique de la FDJ, sans que cela n'influe sur les probabilités de gain. Le tirage du Loto repose sur un processus aléatoire encadré par des procédures strictes, garantissant une égalité totale entre tous les joueurs, quel que soit leur mode de participation.

Le résultat du Loto ne se limite pas au seul jackpot : plusieurs rangs de gains intermédiaires permettent à un grand nombre de joueurs d'être récompensés chaque semaine. Une correspondance partielle des numéros, avec ou sans le numéro Chance, peut ainsi ouvrir droit à des sommes non négligeables. C'est cette architecture de gains étagés qui explique en grande partie la fidélité durable du public autour du Loto.

Tout savoir sur le Tirage du Loto et le jeu responsable

La FDJ rappelle systématiquement que le Loto est réservé aux majeurs et doit s'inscrire dans une démarche de jeu raisonnée. Des dispositifs d'accompagnement sont accessibles aux joueurs qui ressentiraient le besoin d'un soutien face à des habitudes de jeu problématiques. Le tirage du Loto doit avant tout rester un moment de divertissement, sans jamais devenir une source de pression financière.

Ce lundi soir, comme à chaque tirage du Loto, l'enjeu dépasse la simple question du jackpot : c'est tout un écosystème de gains, de rituels et d'espoirs partagés qui se met en branle. Le résultat du Loto publié par la FDJ clôt un nouveau chapitre, en attendant le prochain tirage et ses promesses renouvelées.

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