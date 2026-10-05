Loto : résultat du tirage du lundi 5 octobre 2026, voici les bons numéros [EN LIGNE]

Le résultat du tirage du Loto du lundi 5 octobre 2026 est tombé et la combinaison gagnante a été officiellement dévoilée par la FDJ.
Le résultat du tirage du Loto de ce lundi 5 octobre 2026 est désormais disponible ci-dessous. La FDJ proposait ce soir une cagnotte de 5 millions à décrocher, attirant comme à l'habitude des millions de joueurs aux quatre coins du pays. La combinaison gagnante a été officiellement publiée par la FDJ à l'issue du tirage.
Au-delà de ce tirage, le Loto s'inscrit en 2026 dans un calendrier particulièrement chargé en rendez-vous exceptionnels. La FDJ a programmé six Super Loto sur l'année, dont trois associés aux désormais célèbres vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto, affichant des jackpots garantis d'au moins 20 millions, sont quant à eux attendus en juillet et à l'occasion des fêtes de Noël. Ces événements marquent traditionnellement des pics de participation autour du tirage du Loto.
Résultat du Loto et règles du jeu à la loupe
Pour tenter sa chance au Loto, chaque participant doit choisir cinq numéros entre 1 et 49, complétés par un numéro Chance de 1 à 10. La grille peut être validée en boutique agréée ou directement sur la plateforme numérique de la FDJ, sans que cela n'influe sur les probabilités de gain. Le tirage du Loto repose sur un processus aléatoire encadré par des procédures strictes, garantissant une égalité totale entre tous les joueurs, quel que soit leur mode de participation.
Le résultat du Loto ne se limite pas au seul jackpot : plusieurs rangs de gains intermédiaires permettent à un grand nombre de joueurs d'être récompensés chaque semaine. Une correspondance partielle des numéros, avec ou sans le numéro Chance, peut ainsi ouvrir droit à des sommes non négligeables. C'est cette architecture de gains étagés qui explique en grande partie la fidélité durable du public autour du Loto.
Tout savoir sur le Tirage du Loto et le jeu responsable
La FDJ rappelle systématiquement que le Loto est réservé aux majeurs et doit s'inscrire dans une démarche de jeu raisonnée. Des dispositifs d'accompagnement sont accessibles aux joueurs qui ressentiraient le besoin d'un soutien face à des habitudes de jeu problématiques. Le tirage du Loto doit avant tout rester un moment de divertissement, sans jamais devenir une source de pression financière.
Ce lundi soir, comme à chaque tirage du Loto, l'enjeu dépasse la simple question du jackpot : c'est tout un écosystème de gains, de rituels et d'espoirs partagés qui se met en branle. Le résultat du Loto publié par la FDJ clôt un nouveau chapitre, en attendant le prochain tirage et ses promesses renouvelées.
Dernières mises à jour
- Un millionnaire tous les deux jours grâce au Loto en 2025
En 2025, la FDJ a créé un millionnaire tous les deux jours, portant le total annuel à 189 gagnants. La grande majorité d'entre eux, soit 87,5 %, ont empoché entre 1 et 5 millions d'euros, principalement grâce au Loto mais aussi à l'Euromillions. Pour multiplier ses chances, le pack MultiChances reste une option à connaître : disponible uniquement sur le site FDJ ou son application, il se compose de 100 grilles simples et de 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros, avec des parts proposées à 4,40 euros.
- L'Île-de-France, grande gagnante du Loto en 2025
En 2025, l'Île-de-France s'impose comme la région la plus chanceuse au Loto avec 88 gagnants recensés, devant Auvergne-Rhône-Alpes (40 gagnants) et le Grand Est (36 gagnants). Les joueurs en ligne sur FDJ.fr ne sont pas en reste : ils totalisent 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains de l'année. Côté jackpots, le plus gros gain de l'année a atteint 23 millions d'euros, remporté en Gironde le 29 septembre, suivi de 20 millions d'euros gagnés en Bretagne le 15 novembre et de 19 millions d'euros décrochés en Occitanie le 26 février.
- Un record à 30 millions d'euros pour le Loto
Le plus gros jackpot jamais remporté au Loto s'élève à 30 millions d'euros. Il a été décroché à Orgères le 4 décembre 2021. La même année, le 11 septembre, un joueur ayant misé sur Internet avait empoché 26 millions d'euros. En troisième position des plus grands gains de l'histoire du jeu figure une somme de 25 millions d'euros, remportée à Paris le 5 décembre 2022. Des records qui rappellent que le Loto a profondément changé la vie de millions de Français depuis son premier tirage en 1976.
- Jouer au Loto : ce que coûte vraiment une grille
Une grille simple du Loto est proposée à 2,20 euros lors des tirages classiques, avec la possibilité de jouer au second tirage en ajoutant une option à 0,80 euro. Pour les tirages Super Loto, le prix de la grille de base monte à 3 euros. Le Loto figure parmi les premiers pourvoyeurs de millionnaires, devant d'autres jeux de tirage comme l'EuroMillions, le Keno ou EuroDreams. Quelques grands gagnants ont également décroché le million via les jeux à gratter Millionnaire et Mission Patrimoine 2025.
- Récupérer ses gains du Loto en point de vente : ce qu'il faut savoir
Les joueurs ayant acheté leur grille du Loto chez un commerçant partenaire peuvent y retirer leurs gains, à condition que le montant soit inférieur à 30 000 euros. Pour des gains compris entre 30 000 et 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Au-delà de 500 000 euros, un service dédié, appelé "Relations Gagnants", propose un accompagnement personnalisé. Une grille simple coûte 2,20 euros et donne accès à un jackpot minimum de 2 millions d'euros. Pour un Super Loto, elle est vendue 3 euros.
- Récupérer ses gains au Loto : mode d'emploi
Pour les joueurs qui misent en ligne, les gains sont crédités directement sur leur compte FDJ. Si les coordonnées bancaires sont renseignées, un virement automatique est possible pour des sommes allant jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce seuil, il est nécessaire de contacter le service dédié de la FDJ. En 2026, plus de 1,5 million de joueurs ont déjà touché un gain, que ce soit un jackpot, un gain intermédiaire ou un simple remboursement. Les chances de décrocher le jackpot restent néanmoins très faibles, évaluées à environ une sur 19 millions.
- Un rythme record de nouveaux millionnaires grâce au Loto en 2025
En 2025, la FDJ a créé un millionnaire tous les deux jours, portant le total annuel à 189 gagnants. La grande majorité d'entre eux, soit 87,5 %, ont empoché entre 1 et 5 millions d'euros, principalement grâce au Loto. Quant aux plus gros jackpots jamais remportés dans l'histoire du jeu, le record absolu s'élève à 30 millions d'euros, décroché à Orgères le 4 décembre 2021. Le 11 septembre de la même année, 26 millions d'euros avaient été gagnés par un joueur ayant misé en ligne. En troisième position figure un gain de 25 millions d'euros, remporté à Paris le 5 décembre 2022.
- Le pack MultiChances du Loto existe en version élargie
Pour les joueurs souhaitant encore plus de chances au Loto, il existe un pack MultiChances en version élargie, constitué de 600 parts et autant de codes. La part est proposée au prix de 6,60 euros. En pariant sur ce pack, un joueur dispose de davantage de chances de sortir gagnant, mais devra partager ses gains en cas de victoire. Une formule collective qui se distingue ainsi de la version standard du pack MultiChances, dont le prix unitaire est fixé à 4,40 euros par part.
- Le pack MultiChances du Loto, c'est quoi exactement ?
Disponible uniquement sur le site de la FDJ ou son application mobile, le pack MultiChances est une option originale qui regroupe 100 grilles simples et 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros. Les joueurs peuvent acquérir 1, 2, 5 ou 10 parts, au prix unitaire de 4,40 euros. En cas de gain, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", précise la FDJ. Une formule collective qui permet de multiplier ses chances sans miser une grosse somme d'un coup.
- Le Loto, premier pourvoyeur de millionnaires en France
La plupart des grands gagnants du Loto se sont distingués sur les jeux de tirage, mais aussi via l'EuroMillions, le Keno et EuroDreams. Quelques-uns ont toutefois décroché le million grâce aux jeux à gratter Millionnaire et Mission Patrimoine 2025. Parmi les jackpots historiques, le 6 juin 2011, 24 millions d'euros avaient été empochés à Sarcelles, dans le Val-d'Oise. Le 19 mai 2014, un couple résidant à Libourne avait remporté 23 millions d'euros, complétant le top 5 des plus gros jackpots de l'histoire du Loto.
- Six Super Loto et deux Grands Loto au programme du Loto en 2026
En 2026, la Française des Jeux a dévoilé un calendrier de tirages spéciaux particulièrement chargé. Six Super Loto sont programmés sur l'année, dont trois liés aux vendredis 13 et un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto sont également prévus, l'un en juillet et l'autre à Noël, avec des jackpots minimums fixés à 20 millions d'euros. Pour les tirages spéciaux, la FDJ propose au minimum 13 millions d'euros en jeu, offrant aux joueurs de nombreuses occasions de viser des gains exceptionnels tout au long de l'année.
- Comment récupérer ses gains au Loto ?
Selon que vous ayez joué en ligne ou en point de vente, les modalités de récupération des gains au Loto diffèrent. Sur FDJ.fr ou via l'application mobile, les gains sont automatiquement crédités sur le compte joueur, avec un virement bancaire possible jusqu'à 500 000 euros. En point de vente, un commerçant partenaire peut remettre les gains inférieurs à 30 000 euros. Entre 30 000 et 500 000 euros, il faut se rendre dans un centre de paiement FDJ. Au-delà de 500 000 euros, dans les deux cas, le service Relations Gagnants, joignable au 09 69 36 60 60, propose un accompagnement personnalisé.
- Comment fonctionne la cagnotte du Loto ?
Au Loto, le jackpot ne repart jamais de zéro. Lorsqu'aucun joueur ne trouve la bonne combinaison, la cagnotte est automatiquement remise en jeu et augmente d'un million d'euros à chaque nouveau tirage. Le jackpot minimum est fixé à 2 millions d'euros, et la cagnotte moyenne remportée tourne autour de 5 millions d'euros. Pour les gains obtenus en ligne, ils sont directement crédités sur le compte FDJ du joueur. Un virement automatique est possible pour des sommes allant jusqu'à 500 000 euros, si les coordonnées bancaires sont renseignées.
- Les différents rangs de gains au Loto
Au Loto, il n'est pas nécessaire de trouver l'intégralité de la combinaison pour remporter un gain. Trouver cinq bons numéros sans le numéro Chance (rang 2) ou quatre bons numéros avec le numéro Chance (rang 3) permet déjà de toucher des sommes significatives. Lorsque plusieurs joueurs trouvent la combinaison gagnante lors d'un même tirage, le jackpot est partagé entre eux. Héritier de la Loterie nationale née en 1933, le Loto a officiellement vu son premier tirage moderne en 1976, sous le gouvernement Chirac, faisant depuis des millions de Français millionnaires.
- Combien coûte une grille de Loto ?
Jouer au Loto a un prix qui varie selon les options choisies. Pour un tirage classique, une grille standard cochée de cinq chiffres et d'un numéro Chance est vendue 4,40 euros. Ce tarif monte à 6 euros lors d'un Super Loto. Si l'on décide de cocher six chiffres et un numéro Chance, il faut compter 13,20 euros en tirage classique, et 18 euros en Super Loto. Il est également possible de jouer au second tirage en prenant une option supplémentaire à 0,80 euro par grille.
- Que deviennent les gains non réclamés au Loto ?
Chaque année, plusieurs millions d'euros gagnés au Loto ne sont jamais récupérés par leurs propriétaires, souvent à cause d'un ticket perdu ou oublié. Les joueurs disposent d'un délai légal de 60 jours pour se manifester. Passé ce délai, les gains sont considérés comme "non réclamés". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public. Quant aux jackpots non réclamés, ils peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou opérations spéciales, offrant ainsi une seconde vie à ces sommes jamais touchées.
- Les codes Loto : 10 tirés au sort pour 20 000 euros chacun
À chaque tirage du Loto, dix codes sont tirés au sort, permettant à dix participants de remporter chacun 20 000 euros. Ces gains sont attribués indépendamment de la combinaison gagnante, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire d'avoir trouvé les bons numéros pour en bénéficier. Lors des éditions Super Loto, ce nombre monte exceptionnellement à 50 codes tirés au sort, offrant toujours 20 000 euros par gagnant. Une mécanique qui multiplie les chances de repartir avec un gain significatif, quel que soit son bulletin de jeu.
- Comment récupérer ses gains au Loto après un tirage
Vous avez joué au Loto en point de vente physique ? Les gains jusqu'à 30 000 euros peuvent être retirés directement chez le commerçant. Au-delà, il faut contacter le service Relations Gagnants pour un accompagnement dédié. Le gagnant dispose de 60 jours pour récupérer son dû. Pour les joueurs en ligne, les gains supérieurs à 500 000 euros nécessitent d'appeler le 09 69 36 60 60. Enfin, rappel important : le Loto est réservé aux majeurs et peut entraîner des risques d'addiction. Un service d'aide est disponible au 09 74 75 13 13.
- Un pack MultiChances au Loto pour jouer différemment
Pour les amateurs du Loto souhaitant varier leur façon de jouer, il existe un pack MultiChances constitué de 600 parts, accompagnées d'autant de codes Loto. Chaque part est proposée à 6,60 euros. Ce pack offre davantage de chances de figurer parmi les gagnants, mais implique en contrepartie de partager les gains obtenus. Côté records, deux jackpots historiques complètent le top 5 de l'histoire du Loto : 24 millions d'euros remportés à Sarcelles le 6 juin 2011, et 23 millions empochés par un couple de Libourne le 19 mai 2014.
- Les statistiques du Loto : des chiffres sans garantie
Entre novembre 2019 et septembre 2022, les numéros les plus fréquemment sortis au Loto étaient le 22, le 26 et le 31. Mais ces statistiques ne permettent en aucun cas de prédire les résultats à venir : chaque tirage reste totalement imprévisible, le hasard demeurant le seul maître du jeu. Les probabilités de décrocher le jackpot s'élèvent à environ une chance sur 19 millions. Un chiffre qui explique pourquoi les gains restent aussi convoités. Il n'est cependant pas nécessaire de trouver la combinaison complète pour remporter quelque chose : cinq bons numéros sans le numéro Chance, ou quatre bons numéros avec lui, permettent déjà de toucher des sommes significatives.
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