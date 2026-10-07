Pluies et inondations : départements en vigilance, grêle... La perturbation se déplace, les prévisions

Des vigilances pluie-inondation et orages sont encore actives ce mercredi 7 octobre. Après une nuit agitée, les pluies et orages traversent le pays d'ouest en est.

Pluie et inondations sont de retour en France ce mercredi 7 octobre. Une dépression s'est creusée sur le golfe de Gascogne et de l'air très chaud présent sur le pays a rencontré une masse d'air plus fraîche d'origine polaire. Résultat : le temps se gâte et un nouvel épisode méditerranéen se produit. Dans la nuit, les cumuls ont déjà été conséquents, notamment dans l'Hérault avec localement plus de 200 mm, soit l'équivalent d'un mois de précipitations en 12 heures, précise La Chaine météo. Après avoir concerné le Languedoc et les Cévennes, les fortes précipitations se décalent ce mercredi vers la PACA avec entre 80 et 100 mm attendus.

C'est pourquoi le Var et les Bouches-du-Rhône ont été placés en alerte orange pluie-inondation ainsi qu'orages. A 10 heures, les Bouches-du-Rhône ont été rétrogradées en alerte jaune. "La zone la plus à risque concerne les côtes du Var", précise Météo-France. La Corse sera aussi touchée avec des orages potentiellement forts, pouvant aggraver le niveau de vigilance. Il y a donc un risque de ruissellement et d'inondations ponctuelles.

Vigilance pluie et orages : la perturbation se généralise

Une soixantaine de départements sont en alerte jaune orages ce mercredi. Les averses qui vont circuler sur le pays pourront prendre un caractère orageux. Elles vont se déplacer d'ouest en est : les cumuls pourraient généralement atteindre 10 à 30 mm, voire 30 à 50 mm du sud-ouest au centre-est. Les régions proches de la Manche seront moins touchées : seulement 5 à 15 mm. Les fortes pluies devraient s'évacuer vers l'Italie à partir de jeudi et concerner davantage le flanc est.

Après le passage des fortes #pluies en Provence ce matin, de nouveaux #orages parfois forts se déclenchent en cours d'après-midi et en soirée dans le sud-est. En parallèle, une grande partie du pays sera concerné par des pluies ce mercredi. https://t.co/8cWQVlNa04 — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) October 7, 2026

De puissantes rafales et des chutes de grêle sont encore envisageables ce mercredi. "Des phénomènes tourbillonnaires sont possibles, notamment près des zones littorales, sous forme de trombes marines, voire de brèves tornades.", prévient également Keraunos, observatoire français des tornades et orages violents. Il faut aussi surveiller les réactions des cours d'eau : un risque de crues est signalé au niveau de l'Orb, du Lez, du Gardon d'Anduze, du Vistre et du Vidourle.

Dernières mises à jour

10:45 - La perturbation traverse le pays d'ouest en est Ce mercredi, la perturbation pluvieuse et orageuse traverse le pays. Une soixantaine de départements sont donc placés en vigilance jaune orages. Seuls le Nord, la Normandie, la Bretagne et l'Alsace sont épargnés. Il s'agira d'un véritable arrosage généralisé avec entre 10 et 30 mm, voire entre 30 et 50 mm dans le Sud-ouest. En Ile-de-France, il est attendu entre 10 et 20 mm, mais seulement entre 5 et 15 mm près de la Manche. Les averses vont s'atténuer au fil des heures par l'ouest alors qu'elles se décaleront vers l'est. 10:30 - Des cumuls de pluie déjà importants cette nuit Il est tombé entre 150 et 180 mm de pluie dans la nuit sur le relief nord-ouest de l'Hérault. Localement, les 200 mmm ont été dépassés avec 237 mm à Castanet-le-Haut. Des crues sont encore craintes dans le département, notamment au niveau de l'Orb. Cette carte affiche les vigilances Météo France du lendemain et se met à jour automatiquement après chaque nouveau bulletin de vigilances. 10:20 - La vigilance orange levée pour les Bouches-du-Rhône Dans son bulletin de 10 heures, Météo-France a rétrogradé les Bouches-du-Rhône en niveau d'alerte jaune. Le Var devrait rester en orange jusqu'à 16 heures. "Les pluies orageuses ont quitté le Languedoc et s'atténuent sur l'ouest de la Provence. L'épisode méditerranéen en cours concerne encore le Var jusque dans l'après-midi. Il gagne la Corse cet après-midi", précise Météo-France. 10:15 - Quelle trajectoire de la perturbation dans le sud ce mercredi ? Le sud-est est la zone la plus à risque durant l'épisode. Ce mercredi matin, de fortes pluies orageuses touchent la Provence et notamment des Bouches-du-Rhône aux Alpes-Maritimes. Le Var sera aussi très touché. A contrario, l'accalmie se dessine temporairement sur le Languedoc et les Cévennes d'où la levée de la vigilance orange pour le Gard et l'Hérault. Dans l'après-midi, de nouvelles pluies orageuses très intenses sont attendues dans le Languedoc-Roussillon. Elles vont ensuite se décaler vers l'est et vers la Corse en cours de soirée. Dans la nuit, les orages s'évacueront vers l'Italie. 06/10/26 - 23:46 - De la pluie, mais aussi de la neige attendue cette semaine ! Un conflit de masse d'air se profile ce mercredi, mais la journée de jeudi devrait être la plus critique. Ce 8 octobre devrait ainsi avoir lieu la première descente d'air polaire de la saison, note La Chaîne Météo. Alors que les températures sont encore douces, ce rafraîchissement devrait être limité et temporaire. Néanmoins, de la neige pourrait tomber en montagne, à partir de 1 600 ou 1 800 mètres d'altitude jeudi.

Un nouvel épisode méditerranéen est en cours en France. La perturbation se généralise ce mercredi avec de fortes pluies et un risque orageux marqué. La prudence est de mise face aux intempéries.