Pluies et inondations : vigilance orange dans plusieurs départements, un risque de tornade signalé

Plusieurs départements sont placés en vigilance orange ce mardi 6 octobre suite au retour d'un épisode méditerranéen. La perturbation va ensuite se déplacer et se généraliser, provoquant des orages.

Le temps se dégrade en France. Une dépression se creuse sur le golfe de Gascogne et de l'air très chaud présent sur le pays rencontre une masse d'air plus fraiche d'origine polaire. Pluies et orages vont alors se déclencher à partir de ce mardi 6 octobre en fin de journée.

La Nouvelle-Aquitaine, notamment des Pyrénées-Atlantiques aux Landes et à la Gironde puis du côté de la Dordogne et du Lot-et-Garonne, sera la première à faire face à des orages soutenus. Ces derniers vont progressivement remonter vers le nord-ouest. Ils devraient atteindre les Charentes, le Poitou et les Pays de la Loire dans la soirée avant de monter jusqu'en Bretagne dans la nuit, précise La Chaine météo concernant la trajectoire de la perturbation.

L'arrivée des #orages se confirme à la fois par l'Aquitaine cet après-midi et au sud-est pour la nuit prochaine. Une alerte a été émise à ce sujet. L'épisode se généralisera la nuit prochaine et demain sur un tiers sud-est du pays https://t.co/7QkgAuDzzT — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) October 6, 2026

Le sud-est va, pour sa part, affronter un nouvel épisode méditerranéen, seulement une semaine après le premier de l'automne. Les mêmes zones seront touchées : le Languedoc et les Cévennes vont connaitre des pluies intenses dans la nuit de ce mardi 6 octobre. C'est pourquoi Météo-France a placé l'Hérault et le Gard en vigilance orange pluie-inondation et orages à partir de 22 heures. L'alerte s'étend jusqu'à 10 heures mercredi. "L'aspect pluvieux est l'élément marquant, avec un risque d'orages stationnaires notable", précise l'organisme. Une nouvelle fois, la Méditerranée encore chaude constitue un bon réservoir pour les pluies orageuses et le relief cévenol accentue le phénomène.

Vigilances pluie-inondation et orages : des trombes d'eau et de possibles tornades

Mercredi sera aussi une journée très perturbée. 100 à 150 mm de précipitations sont attendus localement dans les Cévennes ainsi que 80 à 100 mm sur la PACA. Une extension de la vigilance orange sur d'autres départements du sud-est est possible. L'épisode méditerranéen va s'étendre jusqu'aux Bouches-du-Rhône, puis au Var, et les pluies orageuses peuvent gagner la Corse dans l'après-midi.

Une grande partie du pays, hormis le nord-est jusqu'à l'Ile-de-France, sera en alerte jaune orages ce mercredi. Les cumuls pourraient généralement atteindre 10 à 40 mm. "Les précipitations pourront être soutenues sur la Bretagne avec un faible risque de passage en vigilance orange", prévient Météo-France. Les fortes pluies devraient s'évacuer vers l'Italie à partir de jeudi et concerner davantage le flanc est.

Pendant cet épisode, de violentes rafales et des chutes de grêle sont craintes. "Des phénomènes tourbillonnaires sont possibles, notamment près des zones littorales, sous forme de trombes marines, voire de brèves tornades", prévient également Keraunos, observatoire français des tornades et orages violents. Il y a également un risque de ruissellements et d'inondations ponctuelles. Il faut aussi surveiller les réactions des cours d'eau : un risque de crues est signalé au niveau du Gardon d'Anduze, du Vidourle et du Vistre.