Mouvement lycéen : la liste des violences graves recensées chez les adolescents et les forces de l'ordre

Depuis le début du mouvement, Matignon recense 215 élèves blessés tandis que le ministère de l'Intérieur fait état de 715 policiers et gendarmes touchés. Des enquêtes judiciaires sont en cours pour déterminer les responsabilités.

Une main arrachée à Lens, un œil perdu à Tours, une mâchoire fracturée dans le Val-d'Oise, mais aussi un commandant de police roué de coups à Belfort et une policière frappée au sol à Paris. Depuis l'intensification des blocages de lycées fin septembre, les affrontements ont fait de nombreux blessés, parfois grièvement.

Le dernier bilan communiqué lundi 5 octobre au soir fait état de 215 élèves blessés, selon Matignon. Le ministère de l'Intérieur recense parallèlement 715 policiers et gendarmes blessés depuis le 28 septembre, dont 65 pour la seule journée du 5 octobre. Les forces de l'ordre ont également procédé à 6 059 interpellations sur cette période.

Ces nombres doivent toutefois être comparés avec prudence. Matignon affirme que "l'immense majorité" des élèves blessés l'ont été lors "d'accidents ou du fait d'autres personnes présentes autour des établissements". De son côté, le ministère de l'Intérieur ne fournit pas de ressources suffisantes pour connaître la gravité des blessures subies par les forces de l'ordre. Ces bilans comptabilisent donc des blessures de nature très différente et ne permettent pas de déterminer à eux seuls qui est responsable des violences.

Main arrachée, œil perdu, mâchoire fracturée : plusieurs lycéens grièvement touchés

Le cas le plus poignant s'est produit lundi 5 octobre à Lens, dans le Pas-de-Calais où un lycéen de 15 ans a eu une main arrachée par l'explosion d'une grenade utilisée par les forces de l'ordre. Son bras a également été blessé.

Les circonstances exactes restent néanmoins incertaines. Une première version relayée par certaines sources policières avançait que l'adolescent aurait ramassé la grenade avant qu'elle n'explose. Des témoins ont donné une autre version des faits en mettant en avant la nature volontaire du lancer de grenade des policiers. Le procureur de Béthune, Étienne Thieffry, a expliqué ne pas être en mesure de déterminer, à ce stade, si le lycéen avait saisi l'engin ou si celui-ci avait directement atterri près de lui. Une enquête a été confiée à l'IGPN pour "violence ayant entraîné une mutilation et une infirmité permanente".

Le type de grenade doit aussi être précisément étudié. Selon Le Monde, ces dégâts sont compatibles avec une GM2L, une grenade à effet lacrymogène et sonore utilisée par les forces de l'ordre. L'enquête doit notamment reconstituer la chronologie du tir et les conditions dans lesquelles l'engin a explosé.

Quelques jours auparavant à Tours, un jeune de 16 ans a perdu l'usage de son œil droit après avoir été blessé lors d'affrontements aux abords d'un lycée le 30 septembre. Selon la procureure, les lésions constatées sont "compatibles avec l'impact d'une balle de défense de type LBD". L'adolescent a été entendu par l'IGPN et l'enquête se poursuit.

Autre fait marquant, à Saint-Ouen-l'Aumône, Eden, 14 ans, a pour sa part été grièvement atteint au visage par un projectile tiré à l'aide d'un lanceur Cougar. Son entourage fait état d'une double fracture de la mâchoire, de dents cassées ou arrachées et de plusieurs interventions médicales. Ses parents ont annoncé une plainte pour tentative d'homicide volontaire. Il s'agit à ce stade, uniquement d'une qualification faite par la famille et non d'une infraction reconnue par la justice.

D'autres procédures concernent notamment un adolescent blessé à l'œil à Argenteuil, ainsi que plusieurs plaintes déposées après des interventions à Sevran et à Saint-Denis. Au total, le ministère de l'Intérieur a confirmé lundi soir que dix enquêtes avaient été confiées à l'IGPN depuis le début du mouvement. Leur ouverture ne signifie pas que les policiers concernés ont commis une infraction : leur objet est précisément de déterminer les faits et responsabilités éventuelles.

715 policiers et gendarmes blessés, un commandant roué de coups à Belfort

Les forces de l'ordre ont elles aussi subi de nombreuses violences depuis le début des blocages. Le bilan communiqué lundi par Beauvau s'établit à 715 policiers et gendarmes blessés depuis le 28 septembre. Le ministère ne détaille toutefois pas publiquement combien ont été légèrement touchés, hospitalisés ou placés en incapacité de travail.

L'une des agressions les plus graves s'est produite le 2 octobre à Belfort. Un commandant de police en civil, chef du service départemental du renseignement territorial, a été jeté au sol puis frappé à plusieurs reprises, notamment à la tête. Des vidéos montrent plusieurs personnes lui porter des coups de pied et des coups de poing alors qu'il se trouve à terre. Il a perdu connaissance et une incapacité totale de travail de huit jours lui a été prescrite.

Deux lycéens de 15 et 17 ans ont ensuite été mis en examen pour violences aggravées sur un fonctionnaire de police. Le jeune de 17 ans a reconnu, selon le procureur de Belfort, avoir donné deux coups de pied à la tête du commandant. Le parquet avait initialement ouvert l'enquête sous la qualification de tentative de meurtre, mais le procureur a estimé que les premiers éléments ne permettaient pas d'établir une intention de tuer.

L'affaire reste néanmoins plus complexe qu'une seule agression contre le policier. Peu avant les coups, le même commandant aurait tenté d'interpeller l'adolescent de 17 ans dans la Savoureuse, un cours d'eau situé à proximité du lycée. Le jeune accuse le fonctionnaire d'avoir maintenu sa tête dans l'eau et a déposé à son tour une plainte pour tentative de meurtre. Cette accusation fait également l'objet d'investigations et n'est, elle non plus, pas juridiquement établie.

Cette séquence de Belfort illustre la difficulté à tirer des conclusions à partir de quelques secondes de vidéo : dans la même affaire, des violences contre un policier sont documentées et deux mineurs sont poursuivis, tandis qu'une plainte vise également l'intervention de ce même fonctionnaire.

À Paris, une autre scène largement diffusée s'est produite le 1er octobre dans le 20e arrondissement. Une policière isolée a été pourchassée par plusieurs personnes, déséquilibrée puis frappée à coups de pied alors qu'elle se trouvait au sol. Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez avait dénoncé l'agression. La Préfecture de police n'a toutefois pas communiqué publiquement de bilan médical précis concernant la policière.

Au-delà de tout cela, les chiffres officiels montrent une accumulation quotidienne de blessures. Pour la seule journée du 5 octobre, le ministère de l'Intérieur a recensé 65 policiers et gendarmes blessés. Matignon fait également état de 85 personnels de l'Éducation nationale blessés depuis le début du mouvement, dont 34 chefs d'établissements.

À ce stade, les blessures sont établies, mais toutes leurs circonstances et toutes les responsabilités ne le sont pas. Les dix enquêtes confiées à l'IGPN, comme les procédures engagées contre les personnes soupçonnées d'avoir agressé des policiers, doivent désormais permettre de distinguer les usages légaux de la force, les éventuelles fautes et les violences susceptibles de constituer des infractions pénales.