Présidentielle 2027 : le contre-budget à 140 milliards d'euros de Marine Le Pen, les 3 infos à connaître aujourd'hui

En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du mardi 6 octobre 2026.

L'élection présidentielle 2027 a lieu dans 194 jours. Découvrez quotidiennement les trois infos à connaitre sur les candidats, les sondages et les résultats dans notre chronique de campagne.

Marine Le Pen dévoile son contre-budget pour 2027

Lors d'une conférence de presse organisée au siège du Rassemblement national, Marine Le Pen a présenté mardi la trajectoire budgétaire qu'elle mettrait en œuvre si elle accédait à l'Élysée lors de l'élection présidentielle 2027. La candidate promet 140 milliards d'euros nets d'économies d'ici 2032 par rapport aux dépenses de 2026, un retour à l'équilibre primaire des comptes publics en dix-huit mois et un déficit ramené sous les 3% du PIB dès 2030, pour une dette publique réduite à 112% du PIB. Elle prévoit aussi 15 à 20 milliards d'économies sur les retraites afin de financer sa réforme, prônant un retour de l'âge légal à 62 ans, voire 60 ans dans certains cas, et la création d'un "véritable pilier de capitalisation". Fustigeant la gestion des "socialos-macronistes" depuis 2012, elle a averti : "Si les Français ne choisissent pas une rupture politique, la France court vers le défaut". Sur LCI, le communiste Fabien Roussel a vu dans ce contre-programme "une purge encore plus importante" que celle du gouvernement, évoquant "125 milliards de réduction du budget de la France".

Jordan Bardella répond à un journaliste de Médiapart sur les propos antisémitites

La présentation du contre-budget du RN a été largement éclipsée par les questions d'un journalistes de Médiapart, présent dans la salle, à Jordan Bardella, Le président est accusé par Mediapart d'avoir tenu des propos antisémites. Interpellé directement par un journaliste du site d'investigation lors de la conférence de presse, le président du Rassemblement national a nié : "Je conteste formellement vos accusations, je conteste vos preuves et vos sources", a-t-il déclaré, précisant qu'il aurait "l'occasion d'en discuter devant les tribunaux". Il a ajouté : "Je n'ai aucune leçon à recevoir sur l'antisémitisme". A un journaliste de Franceinfo qui lui a demandé pourquoi il ne demandait pas l'extraction de son compte Facebook par Meta pour prouver simplement son innocence, il n'a pas répondu, mais s'est lancé dans une justification hasardeuse : "Je n'utilise plus Facebook depuis longtemps. J'ai une page qui est gérée par le service communication du parti".

Jeunesse et primaire de gauche : la mobilisation citoyenne pèse sur la campagne

Un sondage Ipsos-BVA pour Aix-Marseille Université, publié ce mardi, dresse le portrait d'une jeunesse pessimiste mais déterminée à peser sur la présidentielle 2027 : si 78% des 18-29 ans jugent que les dirigeants actuels préparent mal leur avenir et 79% envisagent de s'installer à l'étranger, les résultats montrent que 80% d'entre eux comptent se rendre aux urnes. Du côté de la gauche, 140 282 personnes se sont inscrites pour voter à la primaire PS qui va désigner son candidat, contre plus de 2,5 millions en 2012. Le président de la commission d'organisation, Patrick Mennucci, y voit "la garantie de l'unité autour du vainqueur de cette désignation", avant un premier tour prévu vendredi et samedi.