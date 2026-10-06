Tirage Euromillions : tous les résultats du mardi 6 octobre 2026 [EN DIRECT]

Le tirage Euromillions du mardi 6 octobre 2026 a mis 17 millions en jeu et le résultat est à suivre en direct.
Ce mardi 6 octobre 2026, l'Euromillions convoque des millions de joueurs autour d'un jackpot de 17 millions à décrocher. Le verdict de ce tirage de l'Euromillions est à suivre en direct ci-dessous, dès que la FDJ publie officiellement les numéros gagnants. Une combinaison cochée au bon moment suffit à faire basculer une vie entière en quelques secondes.
Le tirage de l'Euromillions du vendredi 2 octobre 2026 s'est conclu sans grand gagnant au rang 1, ce qui explique pourquoi la cagnotte repart aujourd'hui de son seuil plancher. Deux joueurs avaient pourtant effleuré le miracle en trouvant les cinq bons numéros, mais sans valider les deux étoiles indispensables pour empocher le jackpot. Ils ont tout de même décroché un gain de rang 2, consolation non négligeable dans l'univers impitoyable de ce jeu paneuropéen.
Résultat de l'Euromillions ce soir — La cagnotte peut-elle grimper encore plus haut ?
Si aucun joueur ne valide la combinaison complète ce soir, le résultat de l'Euromillions déclenchera une nouvelle progression du jackpot, avec un bond d'environ dix millions supplémentaires prévu à chaque tirage sans gagnant au rang 1. La mécanique de cette loterie transnationale permet ainsi à la cagnotte de s'accumuler jusqu'au plafond absolu de 250 millions. Ce soir est donc une étape décisive : soit le jackpot trouve preneur, soit il repart à la hausse pour un prochain tirage de l'Euromillions.
Le tirage de l'Euromillions révèle ses numéros fétiches
Depuis le 4 février 2020, la FDJ documente minutieusement les fréquences d'apparition de chaque boule lors des sessions d'Euromillions. Le numéro 35 trône en tête des statistiques avec 88 sorties enregistrées, devant le 42 à 85 apparitions, le 10 à 82, et les numéros 21 et 29 à 81 sorties chacun. Ces données restent cependant de pures curiosités historiques : le résultat de l'Euromillions obéit à un aléa total, et aucune boule ne bénéficie d'une quelconque prime pour la prochaine session.
Au-delà du jackpot, l'Euromillions prévoit un dispositif d'accompagnement pour les lauréats dont les gains franchissent le seuil de 500 000 euros. La FDJ active alors une ligne dédiée afin d'aider le gagnant à gérer sereinement une somme dont l'ampleur dépasse souvent de loin son cadre de vie habituel. Ce service souligne à quel point un résultat de l'Euromillions peut, en une poignée de minutes, redistribuer radicalement les cartes d'une existence.
Dernières mises à jour
- Des records historiques pour l'Euromillions depuis le passage à 250 millions
Depuis que le jackpot maximum de l'Euromillions a été porté à 250 millions d'euros, trois gagnants ont décroché cette somme record : en Autriche le 28 mars 2025, en Irlande le 17 juin 2025, puis en France le 19 août 2025. Ces performances dépassent les précédents records, qui s'élevaient à 240 millions d'euros en Autriche en décembre 2023, 230 millions au Royaume-Uni en juillet 2022, et 220 millions à Tahiti en octobre 2021. Depuis sa création et au 22 avril 2026, l'Euromillions compte 601 gagnants de premier rang à travers l'Europe.
- Comment récupérer ses gains à l'Euromillions ?
Décrocher un gain à l'Euromillions ne signifie pas forcément repartir immédiatement avec son argent. Pour les joueurs ayant validé leur grille en point de vente, les modalités de retrait varient selon le montant. Jusqu'à 30 000 €, un simple passage chez un commerçant FDJ suffit, reçu en main. Entre 30 001 € et 499 999 €, il faut contacter directement la FDJ. Au-delà de 500 000 €, les gagnants sont pris en charge par le service Relations Gagnants pour les accompagner dans leurs démarches. À noter : jouer à l'Euromillions est réservé aux personnes majeures.
- Un taux de redistribution parmi les plus bas pour l'Euromillions
À 2,50 euros la grille, l'Euromillions est loin d'être le jeu le plus généreux en matière de redistribution. Son taux de retour aux joueurs (TRJ) s'établit à 50 %, le plus faible des jeux de tirage de la FDJ, contre 50,5 % pour le Loto et 57,5 % pour le Keno. Concrètement, sur une grille à 2,50 euros, seul 1,25 euro est affecté aux lots. L'option My Million affiche un TRJ encore plus bas, compris entre 25 et 50 %, avec la particularité de diminuer à mesure que le nombre de joueurs augmente.
- L'élargissement de l'Euromillions à neuf pays, une expansion décisive
Lancé dans un cadre restreint, l'Euromillions a franchi une étape majeure le 8 octobre 2004, lorsque six nouveaux pays — Autriche, Belgique, Irlande, Luxembourg, Portugal et Suisse — ont rejoint la loterie. Le bassin de joueurs potentiels atteignait alors environ 214 millions d'habitants. Cette expansion a largement contribué à faire de l'Euromillions le jeu de hasard proposant les cagnottes les plus élevées en Europe. Concernant les résultats, toutes les combinaisons ont rigoureusement la même probabilité d'être tirées : une combinaison comme 1-2-3-4-5 avec les étoiles 6 et 7, à titre d'exemple fictif, a exactement autant de chances qu'une autre. Le hasard reste le seul maître du jeu.
- Sept fois moins de chances de gagner à l'Euromillions qu'au Loto
Jouer à l'Euromillions, c'est accepter des probabilités particulièrement faibles : une chance sur 139 838 160 de trouver la bonne combinaison, contre une sur 19 068 840 au Loto, soit sept fois plus de chances à ce dernier. En contrepartie, l'Euromillions peut proposer des jackpots allant jusqu'à 250 millions d'euros. La FDJ organise également des Super Lotos lors de dates particulières, comme les vendredis 13, avec des jackpots de 10 à 13 millions d'euros et de meilleures probabilités de gain. Pour maximiser ses gains intermédiaires à l'Euromillions, l'option Etoile +, disponible pour un euro supplémentaire, permet de multiplier certains rangs de gains.
21:18 - Statistiques, chiffres fétiches ou option flash : comment choisir sa combinaison à l'Euromillions ?
Avant chaque tirage de l'Euromillions, les joueurs ne manquent pas d'options pour sélectionner leur combinaison. Certains analysent les statistiques de sortie des numéros, espérant y repérer des tendances. D'autres misent sur des chiffres personnels, comme des dates de naissance ou des numéros fétiches. Pour ceux qui préfèrent s'en remettre au hasard, l'option "flash" génère automatiquement une combinaison aléatoire. Et pour les retardataires, il est aussi possible de jouer en ligne via le site ou l'application FDJ, même à 20h devant un point de vente fermé.
- L'Euromillions crée deux millionnaires par semaine en France grâce au My Million
Même sans jackpot remporté, l'Euromillions génère des millionnaires en France à un rythme régulier. Le code My Million, tiré à chaque tirage, fait en effet un nouveau gagnant à chaque fois, soit deux par semaine. Au 7 avril 2026, pas moins de 28 millionnaires avaient déjà été créés depuis le début de l'année. Les heureux gagnants proviennent de toutes les régions du territoire : Île-de-France, Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire ou encore les DOM-TOM.
- Un délai de soixante jours pour réclamer ses gains à l'Euromillions
Les gagnants de l'Euromillions ne disposent que de soixante jours pour se manifester auprès de la FDJ et percevoir leurs gains. Ce délai court "à compter de la date du dernier tirage ou évènement auquel le reçu a participé", et non nécessairement à partir du tirage gagnant lui-même. Passé cette échéance, les sommes non réclamées sont définitivement perdues. Une règle à connaître absolument avant de participer à cette loterie transnationale, dont les tirages ont lieu chaque mardi et chaque vendredi.
21:00 - Des grilles à la carte pour tenter sa chance à l'Euromillions
Pour augmenter leurs chances de décrocher un résultat de l'Euromillions gagnant, les joueurs peuvent cocher davantage de numéros sur une même grille ou miser sur plusieurs grilles simultanément. Cette flexibilité a cependant un coût : une grille avec une troisième étoile cochée revient à 7,50 euros, et jusqu'à 15 euros pour un sixième chiffre. Côté résultats, le code My Million est dévoilé aux alentours de 20h30-45, pendant ou juste après le journal de 20 heures de TF1, avant que la combinaison gagnante soit révélée dans la foulée.
- Une tentative de fraude à 35 millions d'euros contre l'Euromillions
En juin 2007, un couple propriétaire d'un bureau de tabac parisien et un complice ont été mis en examen pour escroquerie portant sur 35,565 millions d'euros. Le buraliste aurait subtilisé deux tickets gagnants à un joueur régulier en lui affirmant qu'il n'avait rien remporté, avant de les faire encaisser par un complice. C'est une série de signaux d'alerte — les mêmes numéros continuant d'être joués et un transfert bancaire suspect vers l'étranger — qui a conduit au déclenchement d'une enquête judiciaire.
- 250 millions d'euros remportés par cinq amis franciliens : un record pour l'Euromillions
C'était la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble, et cela leur a suffi : en août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont décroché la somme record de 250 millions d'euros, le plafond maximal de l'Euromillions. Avant eux, un joueur de Tahiti avait remporté 220 millions en 2021, et un retraité du Sud de la France 200 millions en décembre 2020. Un couple alsacien a également décroché 178 millions en novembre 2025. Le jackpot maximal de 250 millions a désormais été atteint et remporté à plusieurs reprises dans l'histoire de cette loterie paneuropéenne.
- Décrocher le jackpot de l'Euromillions, une chance sur 139 millions
Tenter de remporter le jackpot de l'Euromillions relève de l'exploit statistique : la probabilité de trouver la bonne combinaison est d'une chance sur 139 838 160. Ce chiffre ne varie pas selon le nombre de participants, car il dépend uniquement du nombre de combinaisons possibles sur la grille. Plus globalement, un joueur a 7,81 % de chances de remporter un gain quelconque par combinaison jouée — soit environ une chance sur treize. À titre de comparaison, au Loto français, cette probabilité est d'environ une chance sur six.
- La fiscalité des gains de l'Euromillions en France
En France, les gains de l'Euromillions ne sont pas imposables en tant que revenu : l'impôt est prélevé via la part des mises non redistribuée. En revanche, partager ses gains avec ses proches est considéré par l'administration fiscale comme un don manuel, potentiellement lourdement imposé. Exception notable : en cas de paris collectifs, la jurisprudence reconnaît le "mandat réciproque de percevoir le gain éventuel", permettant un partage légal entre co-joueurs. Par ailleurs, certains Français ont remporté des gains intermédiaires significatifs, notamment 353 647,20 euros pour une grille à cinq numéros et une étoile validée le 27 mars.
20:30 - Comment jouer à l'Euromillions
Pour tenter sa chance à l'Euromillions, il faut se rendre dans un point de vente agréé par la FDJ — bureau de tabac ou de presse — ou passer par le site et l'application de la Française des jeux. Le principe est simple : cocher cinq chiffres compris entre 1 et 50, puis deux numéros étoile parmi les 12 disponibles. Les tirages se déroulent chaque mardi et chaque vendredi. La cagnotte peut grimper jusqu'à 250 millions, un plafond déjà atteint et remporté à trois reprises : en Autriche, en Irlande et en France.
- Gare aux arnaques quand on réclame ses gains à l'Euromillions
Vous avez remporté un gain à l'Euromillions ? Deux points essentiels sont à garder en tête. D'abord, le délai pour réclamer ses gains est strictement limité à soixante jours, à compter de la date du dernier tirage auquel le reçu a participé. Passé ce délai, les sommes non réclamées sont définitivement perdues. Ensuite, la FDJ met en garde contre la multiplication des arnaques : usurpation d'identité, e-mails malveillants, sites frauduleux ou applications malveillantes. L'organisme rappelle une règle fondamentale : "la FDJ ne demandera jamais d'argent pour vos gains."
- La France, deuxième nation la plus chanceuse à l'Euromillions
Depuis la création de l'Euromillions, le Royaume-Uni domine le classement des gagnants de premier rang avec 137 jackpots remportés. La France se hisse à la deuxième place avec 134 vainqueurs, devant l'Espagne (124), le Portugal (86) et la Belgique (48). La Suisse, l'Autriche et l'Irlande complètent le tableau, tandis que le Luxembourg ferme la marche avec seulement 4 gagnants. Une répartition qui reflète à la fois la popularité du jeu et la taille des pays participants à cette loterie paneuropéenne.
- 28 millionnaires créés en France grâce au My Million depuis le début de l'année
Deux fois par semaine, le My Million, tirage complémentaire de l'Euromillions, fait un nouveau millionnaire en France. Depuis le début de l'année et jusqu'au 7 avril 2026, ce sont déjà 28 gagnants qui ont décroché la mise, dans des régions aussi variées que l'Île-de-France, l'Occitanie, la Bourgogne-Franche-Comté, le Centre-Val de Loire ou encore les DOM-TOM. Un rythme soutenu qui témoigne de la portée nationale du jeu, où n'importe quel joueur, quelle que soit sa région, peut se retrouver millionnaire du jour au lendemain.
- Une chance sur 140 millions de décrocher le jackpot de l'Euromillions
Pour remporter le jackpot de l'Euromillions, un joueur disposant d'une seule combinaison de base a exactement une chance sur 139 838 160. Ce chiffre ne varie pas selon le nombre de participants : il dépend uniquement du nombre de combinaisons possibles sur la grille. À titre d'exemple, une combinaison comme le 1-2-3-4-5 avec les étoiles 6 et 7 a autant de chances d'être tirée que n'importe quelle autre. Depuis la création de la loterie et jusqu'au 22 avril 2026, l'Euromillions compte 601 gagnants de premier rang à travers l'Europe.
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