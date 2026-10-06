Tirage Euromillions : tous les résultats du mardi 6 octobre 2026 [EN DIRECT]

Le tirage Euromillions du mardi 6 octobre 2026 a mis 17 millions en jeu et le résultat est à suivre en direct.

Ce mardi 6 octobre 2026, l'Euromillions convoque des millions de joueurs autour d'un jackpot de 17 millions à décrocher. Le verdict de ce tirage de l'Euromillions est à suivre en direct ci-dessous, dès que la FDJ publie officiellement les numéros gagnants. Une combinaison cochée au bon moment suffit à faire basculer une vie entière en quelques secondes.

Le tirage de l'Euromillions du vendredi 2 octobre 2026 s'est conclu sans grand gagnant au rang 1, ce qui explique pourquoi la cagnotte repart aujourd'hui de son seuil plancher. Deux joueurs avaient pourtant effleuré le miracle en trouvant les cinq bons numéros, mais sans valider les deux étoiles indispensables pour empocher le jackpot. Ils ont tout de même décroché un gain de rang 2, consolation non négligeable dans l'univers impitoyable de ce jeu paneuropéen.

Résultat de l'Euromillions ce soir — La cagnotte peut-elle grimper encore plus haut ?

Si aucun joueur ne valide la combinaison complète ce soir, le résultat de l'Euromillions déclenchera une nouvelle progression du jackpot, avec un bond d'environ dix millions supplémentaires prévu à chaque tirage sans gagnant au rang 1. La mécanique de cette loterie transnationale permet ainsi à la cagnotte de s'accumuler jusqu'au plafond absolu de 250 millions. Ce soir est donc une étape décisive : soit le jackpot trouve preneur, soit il repart à la hausse pour un prochain tirage de l'Euromillions.

Le tirage de l'Euromillions révèle ses numéros fétiches

Depuis le 4 février 2020, la FDJ documente minutieusement les fréquences d'apparition de chaque boule lors des sessions d'Euromillions. Le numéro 35 trône en tête des statistiques avec 88 sorties enregistrées, devant le 42 à 85 apparitions, le 10 à 82, et les numéros 21 et 29 à 81 sorties chacun. Ces données restent cependant de pures curiosités historiques : le résultat de l'Euromillions obéit à un aléa total, et aucune boule ne bénéficie d'une quelconque prime pour la prochaine session.

Au-delà du jackpot, l'Euromillions prévoit un dispositif d'accompagnement pour les lauréats dont les gains franchissent le seuil de 500 000 euros. La FDJ active alors une ligne dédiée afin d'aider le gagnant à gérer sereinement une somme dont l'ampleur dépasse souvent de loin son cadre de vie habituel. Ce service souligne à quel point un résultat de l'Euromillions peut, en une poignée de minutes, redistribuer radicalement les cartes d'une existence.

Dernières mises à jour