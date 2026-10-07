Tirage du Loto : tous les résultats du mercredi 7 octobre 2026 sont tombés [EN LIGNE]

Le tirage du Loto du mercredi 7 octobre 2026 a livré son résultat, et les six numéros gagnants sont enfin tombés pour ce jackpot de 6 millions.
Ce mercredi 7 octobre 2026, la Française des Jeux a procédé au tirage du Loto avec un jackpot de 6 millions en jeu. Les Français étaient nombreux à attendre ce moment avec impatience, portés par l'espoir de décrocher une somme qui aurait de quoi transformer une vie. Le résultat du Loto est désormais connu et consultable ci-dessous.
Le tirage du Loto de ce soir a livré sa combinaison gagnante : les numéros 34, 35, 42, 47 et 6, accompagnés du numéro Chance 8. Ces six chiffres sont les seuls qui comptent pour déterminer les heureux gagnants du résultat du Loto de ce 7 octobre 2026. Le nombre de gagnants et la répartition des gains ne sont pas encore disponibles à cette heure.
Six millions sans preneur au tirage précédent, le Loto remet les compteurs à zéro
Si le jackpot atteignait 6 millions ce soir, c'est parce que personne n'avait trouvé la bonne combinaison lors du tirage du Loto précédent, qui portait déjà sur 5 millions. Ce mécanisme de report automatique, propre au fonctionnement du Loto, fait grossir la mise à chaque édition sans vainqueur au rang supérieur. Plus le jackpot s'accumule, plus l'engouement des joueurs se manifeste, créant un cercle vertueux qui dépasse largement les tirages ordinaires.
Chaque résultat du Loto est obtenu dans un cadre réglementaire strict, sous le contrôle d'un huissier de justice mandaté pour certifier l'impartialité de l'opération. La FDJ, seule institution habilitée à organiser ces tirages sur le territoire français, garantit ainsi la transparence de chaque édition depuis la création du jeu en 1976. Ce dispositif de surveillance, immuable depuis des décennies, confère au tirage du Loto une légitimité que les joueurs ont largement intégrée dans leur rapport au jeu.
Résultat du Loto et stratégie, le hasard reste le seul maître à bord
Beaucoup de joueurs scrutent les résultats passés du Loto à la recherche d'une tendance ou d'un système gagnant, mais les mathématiques sont sans appel : chaque combinaison de cinq numéros entre 1 et 49, assortie d'un numéro Chance entre 1 et 10, présente exactement la même probabilité d'être tirée. Aucun schéma, aucune fréquence observée sur les tirages antérieurs ne peut influencer le résultat du Loto à venir. Le hasard, seul ordonnateur de ces soirées, résiste à toute tentative de prédiction ou de modélisation.
Organisé trois fois par semaine — le lundi, le mercredi et le samedi — le tirage du Loto rythme la semaine de millions de Français depuis un demi-siècle. Ce calendrier régulier, couplé à un mécanisme de jackpot progressif, explique l'ancrage durable du Loto dans les habitudes de jeu nationales. Chaque nouveau tirage rouvre les mêmes espoirs, portés par une mécanique aussi simple qu'implacable.
Dernières mises à jour
- Jouer au Loto en ligne, comment récupérer ses gains ?
Pour les joueurs ayant misé sur le Loto via FDJ.fr ou l'application mobile, les gains sont automatiquement crédités sur le compte joueur. Si les coordonnées bancaires ont été renseignées, un virement automatique est possible pour des sommes allant jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce montant, il est nécessaire de contacter le service des gagnants au 09 69 36 60 60 pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Une démarche pensée pour simplifier la vie des heureux gagnants du tirage du Loto.
- Comment récupérer ses gains au Loto ?
Vous avez décroché un gain au Loto ? La procédure dépend du montant remporté. Pour les billets achetés en point de vente physique, les gains jusqu'à 30 000 euros peuvent être retirés directement chez le commerçant. Au-delà de ce seuil, le passage par le service client est obligatoire, qui oriente alors vers le service Relations Gagnants pour un accompagnement personnalisé. Dans tous les cas, le gagnant dispose d'un délai de 60 jours pour récupérer ses gains. Une démarche à ne surtout pas négliger.
- Le pack MultiChances du Loto pour multiplier ses chances
Le pack MultiChances est une option disponible exclusivement sur le site de la FDJ ou sur son application. Il se compose de 100 grilles simples et de 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros, avec des parts à 4,40 euros. En cas de victoire, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", explique la FDJ. Une façon de jouer différemment, en multipliant ses chances de décrocher un gain lors du tirage du Loto.
- Le 9, numéro Chance star du Loto
Au Loto, tous les numéros ne se valent pas, du moins statistiquement. D'après les données de la Française des jeux, le 9 est le numéro Chance qui sort le plus souvent, avec 117 apparitions. Il devance le 2 (110 sorties), le 4 (109 sorties), le 10 (107 sorties) et le 7 (106 sorties). En bas du classement, le 3 et le 5 affichent chacun seulement 96 sorties. En 2026, 1 516 316 joueurs ont remporté un gain au Loto, que ce soit le jackpot, des gains intermédiaires ou de simples remboursements.
- Des jackpots historiques pour compléter le top 5 du Loto
Le palmarès des plus grands jackpots du Loto continue de faire rêver. Le 6 juin 2011, un heureux gagnant de Sarcelles, dans le Val-d'Oise, empochait 24 millions d'euros. Trois ans plus tard, le 19 mai 2014, c'est un couple résidant à Libourne qui remportait 23 millions d'euros, complétant ainsi le top 5 des plus gros jackpots de l'histoire du Loto. Rappelons qu'au Loto, lorsque plusieurs joueurs trouvent la combinaison gagnante lors d'un même tirage, le jackpot est partagé entre eux.
- Les plus gros jackpots de l'histoire du Loto
Le Loto a déjà rendu des joueurs multimillionnaires. Le record absolu reste celui d'Orgères, où un heureux gagnant a empoché 30 millions d'euros le 4 décembre 2021. Quelques mois plus tôt, le 11 septembre de la même année, 26 millions d'euros avaient été remportés par un joueur ayant tenté sa chance en ligne. Le podium est complété par un gain de 25 millions d'euros décroché à Paris le 5 décembre 2022. Lorsque plusieurs joueurs trouvent la combinaison gagnante lors d'un même tirage, le jackpot est partagé entre eux.
- Une grille du Loto à partir de 2,20 euros
Jouer au Loto, c'est accessible dès 2,20 euros pour une grille classique, avec à la clé un jackpot minimum de 2 millions d'euros. Les joueurs peuvent également miser sur le second tirage en ajoutant une option à 0,80 euro. Pour les Super Loto, le prix de la grille de base passe à 3 euros. Des tirages qui offrent aussi davantage d'opportunités : si 10 codes gagnants à 20 000 euros chacun sont tirés lors d'un tirage classique, ce nombre grimpe exceptionnellement à 50 lors des Super Loto.
- Les numéros les moins tirés au Loto depuis 2020
Depuis le 4 février 2020, certains numéros se font particulièrement discrets dans les tirages du Loto. Selon les statistiques officielles de la FDJ, le 43 est le moins sorti, avec seulement 8,05% de sorties et 90 apparitions au total. Il est d'ailleurs apparu pour la dernière fois le 21 septembre 2026. Le 33 suit avec 93 sorties (8,32%), puis le 14 et le 1, chacun sortis 97 fois (8,68%), et enfin le 11, sorti 102 fois. Attention toutefois : il s'agit de statistiques, pas de probabilités de tirage.
- Les risques du Loto : ce que chaque joueur doit savoir
Jouer au Loto peut comporter des risques importants, notamment d'addiction. Les jeux d'argent sont strictement réservés aux personnes majeures. En cas de dépenses excessives, d'endettement ou d'isolement lié au jeu, un service d'aide est disponible en composant le 09 74 75 13 13. Malgré ces mises en garde, le Loto continue d'attirer chaque semaine des millions de Français qui tentent leur chance. En 2026, ce sont 1 516 316 joueurs qui ont remporté un gain, qu'il s'agisse du jackpot, de gains intermédiaires ou de simples remboursements.
- Le pack MultiChances du Loto pour multiplier ses chances
Pour ceux qui souhaitent maximiser leurs chances au Loto, il existe un pack MultiChances constitué de 600 parts et autant de codes Loto. Chaque part est proposée à 6,60 euros. En optant pour ce pack, un joueur dispose de davantage de chances de sortir gagnant, mais devra en contrepartie partager ses gains. Par ailleurs, au Loto, il n'est pas nécessaire de trouver la combinaison complète pour remporter un gain : cinq bons numéros sans le numéro Chance ou quatre bons numéros avec le numéro Chance permettent déjà de toucher des sommes significatives.
- Récupérer ses gains du Loto : ce qu'il faut savoir
Vous avez coché la bonne combinaison au Loto ? Encore faut-il savoir comment récupérer vos gains. Si vous avez joué en point de vente, le commerçant partenaire peut vous régler directement jusqu'à 30 000 euros. Pour des montants plus élevés, jusqu'à 500 000 euros, il faudra vous rendre dans un centre de paiement FDJ. Au-delà, le service Relations Gagnants prend en charge les heureux élus avec un accompagnement personnalisé. Pour les joueurs en ligne, les gains sont automatiquement crédités sur le compte FDJ, avec un virement bancaire possible jusqu'à 500 000 euros.
- Dix codes gagnants tirés au sort à chaque tirage du Loto
À chaque tirage du Loto, dix codes sont tirés au sort parmi l'ensemble des participants. Chacun de ces codes permet de remporter 20 000 euros, indépendamment de la combinaison jouée. Ce gain s'ajoute donc aux dotations classiques du tirage. Lors des Super Loto, ce nombre monte exceptionnellement à 50 codes gagnants, offrant chacun la même somme de 20 000 euros. Un mécanisme qui multiplie les chances de repartir avec un gain, même sans avoir coché la bonne combinaison. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. En cas de difficulté, composez le 09 74 75 13 13.
- Plus de 1,5 million de gagnants au Loto en 2026
En 2026, le Loto a récompensé 1 516 316 joueurs. Entre le jackpot, les gains intermédiaires et les simples remboursements, les tirages ont fait de nombreux heureux. Chaque semaine, des millions de Français tentent leur chance en espérant décrocher le gros lot. À noter : toutes les combinaisons ont exactement la même probabilité d'être tirées. Une combinaison comme 1-2-3-4-5 avec le numéro Chance 6, pris ici à titre d'exemple fictif, a autant de chances de sortir que n'importe quelle autre. Le jeu est interdit aux moins de 18 ans. En cas de difficulté, composez le 09 74 75 13 13.
- En 2026, six Super Loto au programme du Loto
En 2026, les amateurs du Loto ont plusieurs rendez-vous à ne pas manquer. Six Super Loto sont programmés dans l'année, dont trois associés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto sont également prévus, l'un en été, l'autre à Noël, avec des jackpots minimums fixés à 20 millions d'euros. Pour les tirages spéciaux, la Française des jeux garantit au minimum 13 millions d'euros. Un calendrier particulièrement chargé qui devrait attirer de nombreux joueurs tout au long de l'année.
- Le jackpot du Loto de 5 millions d'euros n'a pas été remporté
Mauvaise nouvelle pour les amateurs du Loto : le jackpot de 5 000 000 euros n'a pas trouvé preneur lors du dernier tirage. La combinaison gagnante était le 16-39-42-7-8 avec le numéro chance 8, mais aucun joueur n'a décroché la mise. Les amateurs auront une nouvelle chance dès le mercredi 7 octobre 2026, avec un jackpot rehaussé à 6 millions d'euros. Pour tenter leur chance, les participants doivent sélectionner 5 numéros parmi 49, puis un numéro chance entre 1 et 10. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d'argent, conflits familiaux, addiction.
- Comment récupérer ses gains au Loto ?
Vous avez gagné au Loto ? Les modalités de récupération des gains varient selon le mode d'achat. En point de vente, les gains inférieurs à 30 000 euros sont retirables directement chez le commerçant partenaire. Au-delà et jusqu'à 500 000 euros, un centre de paiement FDJ est requis. Pour les sommes supérieures, le service Relations Gagnants propose un accompagnement dédié. Les joueurs en ligne, eux, voient leurs gains crédités directement sur leur compte FDJ, avec la possibilité d'un virement automatique si les coordonnées bancaires sont renseignées, dans la limite de 500 000 euros.
- En 2025, le Loto a créé un millionnaire tous les deux jours
En 2025, la FDJ a atteint un rythme remarquable : un nouveau millionnaire créé tous les deux jours, pour un total annuel de 189 gagnants. La grande majorité d'entre eux, soit 87,5 %, ont remporté entre 1 et 5 millions d'euros, principalement grâce au Loto, mais aussi via l'Euromillions. Un record qui illustre la régularité avec laquelle ces jeux récompensent leurs participants. Rappel important : le jeu est strictement interdit aux moins de 18 ans. En cas de difficultés liées au jeu, un service d'aide est joignable au 09 74 75 13 13.
- Maximiser ses chances au Loto grâce au pack MultiChances
Pour les joueurs souhaitant multiplier leurs chances de remporter un gain au Loto, la FDJ propose un pack MultiChances composé de 600 parts, assorti d'autant de codes Loto. Chaque part est proposée au prix de 6,60 euros. Ce format offre statistiquement plus d'opportunités de gagner, mais implique un partage des gains en cas de victoire. Par ailleurs, en 2026, le calendrier du Loto comprend six Super Loto, dont trois associés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine, pour des rendez-vous particulièrement attendus des joueurs.
- Jouer au Loto comporte des risques d'addiction
Le Loto, comme tout jeu d'argent, n'est pas sans risques. L'addiction en fait partie, et c'est pourquoi ces jeux sont strictement réservés aux personnes majeures. En cas de difficultés — endettement, isolement ou dépenses excessives — un service d'aide est disponible au 09 74 75 13 13. Côté statistiques, entre novembre 2019 et septembre 2022, les numéros 22, 26 et 31 étaient les plus fréquemment sortis. Mais attention : ces données ne garantissent rien. Le résultat de chaque tirage reste totalement imprévisible. Le hasard demeure le seul maître du jeu.
- Quand le Loto rime avec sécurité et biodiversité
Les boules officielles du Loto sont conservées dans un espace ultra-sécurisé, placé sous vidéosurveillance et accessible uniquement via un lecteur d'empreinte biométrique. Seul l'huissier détient la clé de ce coffre. Deux fois par an, un organisme extérieur contrôle les boules pour garantir l'intégrité de chaque tirage. Par ailleurs, le Loto s'engage aussi pour l'environnement : l'offre Loto Mission Nature, lancée en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB), est "destinée à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu". En 2026, cette quatrième édition a déjà soutenu 64 projets sur l'ensemble du territoire depuis 2023.
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