Amerrissage de Sophie Adenot : comment va se passer son retour sur Terre ?

L'astronaute française Sophie Adenot fait son grand retour sur Terre ce jeudi 8 octobre, après avoir passé les huit derniers mois en orbite dans l'ISS.

Sophie Adenot est de retour sur Terre. Huit mois ou plus exactement 237 jours. Tel est le temps qu'aura duré son séjour dans la Station spatiale internationale (ISS). Après avoir débuté son voyage retour mercredi après-midi heure française, Sophie Adenot est attendue au terme de 27 heures de trajet dans sa combinaison pressurisée sur la planète bleue. Un amerrissage de l'astronaute française est prévu vers 17h34 jeudi 8 octobre, dans l'océan Pacifique, au large de la Californie, aux États-Unis. À noter que Sophie Adenot ne fait pas le voyage retour seule. Elle est en compagnie de trois autres astronautes : Jessica Meir, Jack Hathaway et Andreï Fediaïev.

Après avoir intégré vers 12h20 leur capsule de retour mercredi et avoir procédé à un minutieux contrôle des outils à bord, les astronautes ont quitté vers 14 heures l'ISS pour de bon. La capsule s'est ainsi détachée pour s'écarter progressivement de l'ISS grâce à pas moins de 16 propulseurs Draco, "avant de se positionner sur sa trajectoire de descente", comme l'explique la Cité de l'Espace à Toulouse. L'entrée dans l'atmosphère est prévue jeudi à 16h46, l'amerrissage aura donc lieu près de 45 minutes plus tard.

Retour sur Terre pour Sophie Adenot, mais pas retour à la vie normale pour autant

Une trentaine de minutes après l'amerrissage, le vaisseau devrait être récupéré par une barge de SpaceX. L'équipe de SpaceX sera chargée d'ouvrir le sas latéral et d'entrer dans la capsule pour sortir les astronautes un par un. Après huit mois dans l'espace, certains pourraient avoir un choc en retrouvant la sensation du poids de leur corps et seront alors installés sur des brancards. Un rapide coucou aux caméras et l'aventure se poursuivra ensuite en coulisses pour Sophie Adenot et ses coéquipiers.

L'astronaute française doit en effet rejoindre le centre spatial de la NASA, à Houston, au Texas, pour un premier check-up avant son rapatriement vers l'Europe. Elle sera ensuite acheminée vers le Centre européen des astronautes (EAC) à Cologne, en Allemagne. Car "c'est là que nous avons tous nos médecins, nos spécialistes de l'entraînement, mais aussi les mêmes équipements scientifiques sur lesquels elle a été testée avant le vol", explique le chef du corps des astronautes de l'ESA, Andreas Mogensen, au Parisien.

Sur place, de nombreux tests médicaux et de la récupération ainsi que de la réadaptation physique l'attendent. Car huit mois dans l'espace ne sont pas sans conséquence pour le corps humain : perte de densité osseuse, muscles atrophiés, centimètres en plus… "Si vous prenez un astronaute qui a passé plus de six mois dans l'espace et que vous l'amenez aux urgences sans dire d'où il vient, les premiers examens peuvent laisser penser qu'il est atteint peut-être du Sida, d'ostéoporose, de maladie cardiaque, de troubles de l'équilibre ou visuels", explique l'astronaute Jean-François Clervoy au Parisien. Heureusement, il n'en est rien. Les astronautes regagnent notamment de la densité osseuse. Néanmoins, un astronaute peut garder des séquelles, sur sa vue notamment. Une surveillance médicale à vie leur est donc accordée.