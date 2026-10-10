Sophie Adenot : "C'est très émouvant", ses premiers mots après son retour sur Terre

L'astronaute française Sophie Adenot a pris la parole, samedi 10 octobre, pour la première fois depuis son retour sur Terre. Elle n'a pas caché son émotion.

L'essentiel

Les premiers mots de Sophie Adenot. De retour sur Terre depuis le jeudi 8 octobre, l’astronaute française a rejoint samedi 10 octobre Cologne (Allemagne) où se trouve le centre de formation de l’Agence spatiale européenne (ESA). Son état physique a aussi été observé avec attention. Des médecins de l’Agence spatiale étaient avec elle pour la soutenir physiquement.

“C’est très émouvant d’être de retour parmi vous”, a notamment confié Sophie Adenot, qui a passé huit mois dans l’espace, selon des propos relayés par Le Parisien. Elle n’a pas caché son émotion au cours de cette prise de parole. L’astronaute française a déclaré être passée par ‘“tout le spectre des émotions humaines”. “L’espace, c’est dur” mais c’est également “une belle aventure”, selon Sophie Adenot.

Sophie Adenot a quitté la Station spatiale internationale (ISS) mercredi avec ses trois coéquipiers de la mission Crew-12. Ils ont passé les 27 heures du voyage à bord de la capsule Crew Dragon. L’équipage a ensuite amerri jeudi dans l’océan Pacifique, au large de la Californie (États-Unis). Sophie Adenot a été conduite au centre de la NASA à Houston, au Texas, avant de s’envoler pour l’Allemagne.

Sophie Adenot va suivre un programme de récupération d'environ trois semaines sous la surveillance de l'ESA. Le programme mêlera repas et exercices physiques pour contrer les effets du séjour dans l'espace sur le corps de l'astronaute.

Retrouvez la vidéo du retour de Sophie Adenot sur Terre

En direct

12:04 - "Bienvenue à la maison" : le message du patron de l'Agence spatiale européenne Josef Aschbacher, le patron de l'Agence spatiale européenne, était présent ce samedi matin pour accueillir Sophie Adenot, de retour en Europe. "Un retour émouvant, mais Sophie était aussi forte et inspirante que jamais", a-t-il notamment confié dans un message posté sur les réseaux sociaux. A very special moment welcoming @Soph_astro back to Europe this morning. An emotional return, but Sophie was as strong and inspiring as ever. And one of her first messages was to thank the whole @ESA and @CNES teams for their professionalism and excellent support throughout her mission. Welcome home, Sophie — Josef Aschbacher (@AschbacherJosef) October 10, 2026 11:38 - "Tout est normal" : des difficultés à tenir debout pour Sophie Adenot Lors de sa prise de parole, Sophie Adenot s'est exprimée sur ses difficultés à se déplacer après ces mois passés dans l'espace. "Ma première mission, c'est réussir à me tenir debout toute seule", confie l'astronaute française. Cette dernières était soutenue par deux personnes. Il a tenu à être rassurante sur ce sujet, affirmant que "tout est normal" et que cela fait partie du "syndrome de réadaptation". "Ma première mission, c'est réussir à me tenir debout toute seule": Sophie Adenot, astronaute française évoque son "syndrome de réadaptation" https://t.co/kTQdj41O5Y — BFM (@BFMTV) October 10, 2026 10:00 - Les premières confidences de Sophie Adenot Sophie Adenot a pris la parole ce samedi à Cologne, quelques heures après son retour sur un terre. "C'est très émouvant", a notamment confié l'astronaute française, selon des propos relayés par Le Parisien. Elle a passé huit mois dans l'espace. Elle a affirmé être passée "par toutes les émotions, des plus joyeuses aux plus difficiles". Elle est apparue très émue lors de cette première prise de parole depuis son retour sur Terre.

Retour sur Terre pour Sophie Adenot. L'astronaute française a quitté la station spatiale internationale (ISS) mercredi, après huit moins ou plus précisément 237 jours passés en orbite, et a amerri ce jeudi 8 octobre vers 17h30, heure française, dans l'océan Pacifique, au large de la Californie, aux États-Unis.

Après avoir intégré vers 12h20 leur capsule de retour mercredi et avoir procédé à un minutieux contrôle des outils à bord, les astronautes ont quitté vers 14 heures l'ISS pour de bon. La capsule s'est ainsi détachée pour s'écarter progressivement de l'ISS grâce à pas moins de 16 propulseurs Draco, "avant de se positionner sur sa trajectoire de descente", comme l'explique la Cité de l'Espace à Toulouse. L'entrée dans l'atmosphère était prévue jeudi à 16h46, l'amerrissage 45 minutes plus tard. Le voyage retour de Sophie Adenot, mais surtout l'amerrissage de l'astronaute ont été retransmis en direct par l'Agence spatiale européenne (ESA) et son pendant américain qu'est la NASA.

Retour sur Terre pour Sophie Adenot, mais pas retour à la vie normale pour autant

Après plusieurs mois dans l'espace, les astronautes peuvent subir un choc en retrouvant la sensation du poids de leur corps, ils sont donc accueillis par des équipes spécialisés avec des civières et des fauteuils roulants pour éviter les chutes et potentielle syncope. Les astronautes sont ensuite conduits au centre la NASA pour un premier check-up et la Française sera rapidement envoyée au Centre européen des astronautes (EAC) à Cologne, en Allemagne. Car "c'est là que nous avons tous nos médecins, nos spécialistes de l'entraînement, mais aussi les mêmes équipements scientifiques sur lesquels elle a été testée avant le vol", explique le chef du corps des astronautes de l'ESA, Andreas Mogensen, au Parisien.

Sur place, de nombreux tests médicaux et de la récupération ainsi que de la réadaptation physique l'attendent. Car huit mois dans l'espace ne sont pas sans conséquence pour le corps humain : perte de densité osseuse, muscles atrophiés, centimètres en plus… "Si vous prenez un astronaute qui a passé plus de six mois dans l'espace et que vous l'amenez aux urgences sans dire d'où il vient, les premiers examens peuvent laisser penser qu'il est atteint peut-être du Sida, d'ostéoporose, de maladie cardiaque, de troubles de l'équilibre ou visuels", explique l'astronaute Jean-François Clervoy au Parisien. Heureusement, il n'en est rien. Les astronautes regagnent notamment de la densité osseuse. Néanmoins, un astronaute peut garder des séquelles, sur sa vue notamment. Une surveillance médicale à vie leur est donc accordée.