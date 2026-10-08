Céline Dion victime d'une chute sur la scène de la Plénitude Aréna, un pas de danse mal assuré et un sang-froid irréprochable

Céline Dion a fait une petite chute lors de son concert mercredi 7 octobre à Paris. Mais plus de peur que de mal.

Frayeur vite oubliée pour les milliers de fans venus applaudir Céline Dion à Paris. Lors de sa prestation scénique mercredi soir, la chanteuse québécoise a été victime d'une légère glissade, entraînant une chute sans gravité. La star s'est rapidement relevée sous les acclamations d'un public conquis.

Devant une salle comble et chauffée à blanc, le concert parisien de Céline Dion se déroulait jusque-là sans la moindre ombre au tableau. La diva enchaînait ses plus grands succès avec la puissance vocale, la générosité et l'énergie qu'on lui connaît, ravissant des spectateurs venus des quatre coins de la France et de l'étranger. C'est au cours de la seconde partie du spectacle, lors d'un déplacement rapide vers le devant de la scène, que l'incident est survenu.

Surprenant l'ensemble de l'assistance, la chanteuse a glissé sur le plateau scénique, après un pas de danse mal assuré. Céline Dion s'est retrouvée au sol pendant une seconde.

Céline Dion chute sur scène et oublie les paroles lors de son concert ce mercredi soir https://t.co/uECOpBzfIE — BFM Première (@BFMPremiere) October 8, 2026

La réaction de Céline Dion pleine d'autodérision après sa chute

Il en faut toutefois bien davantage pour déstabiliser une icône internationale de sa trempe. Sans jamais interrompre la mesure de sa chanson ni perdre son sourire légendaire, Céline Dion s'est redressée avec une aisance remarquable. Céline Dion a aussitôt rassuré la salle en adressant un pouce levé ver le haut.

Un peu plus tard, au moment d'entamer les couplets de "Pour que tu m'aimes encore", l'un des titres les plus célèbres de son répertoire francophone, la star a connu un soudain trou de mémoire, hésitant visiblement sur le texte face à son public.

Plutôt que de se laisser déstabiliser ou de chercher à masquer ces petits incidents, Céline Dion a choisi de réagir avec la franchise et la spontanéité qui caractérisent sa relation privilégiée avec ses fans, invitant spontanément la salle à prendre le relais et à chanter les couplets à sa place.

Le public ne s'est pas fait prier : des milliers de voix se sont immédiatement élevées dans l'enceinte pour accompagner la star et reprendre en chœur cet hymne emblématique écrit par Jean-Jacques Goldman. "Heureusement que vous êtes là", a-t-elle lancé.

Relayée massivement par les spectateurs présents et documentée par le média BFM TV, la séquence a suscité une vaste vague d'affection et de soutien sur les réseaux sociaux. Loin de susciter la moindre critique pour ce manquement éphémère, la diva a reçu de nombreux messages d'admiration.