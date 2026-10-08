Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 8 octobre 2026, 20 000 euros par mois pendant 30 ans

EURODREAMS. Pour ce tirage EuroDreams, les joueurs peuvent tenter de remporter 20 000 euros par mois pendant 30 ans. Les résultats sont dévoilés ici même dans la soirée.

Le résultat EuroDreams du tirage de ce jeudi 8 octobre 2026 fera-t-il de vous un heureux rentier ? Comme chaque lundi ou jeudi, jour du tirage EuroDreams, les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour tenter de parier sur le bon résultat. Pour cela, rien de bien compliqué. Il suffit de se rendre dans un point de vente agréé FDJ ou directement sur le site ou l'application Française des jeux.

Là, c'est un jeu d'enfant qui attend les joueurs. Pour composer une combinaison, il faut cocher sur une grille de six chiffres compris entre un et 40 et un numéro Dream parmi les cinq possibles. Pour augmenter ses chances de trouver les résultats EuroDreams gagnants, il est tout à fait envisageable de cocher davantage de chiffres. Attention toutefois, le prix d'une grille est fixé à 2,50 euros pour une combinaison classique. Mais ce n'est plus le cas dès lors qu'on coche des chiffres supplémentaires. Mieux vaut réfléchir avant de s'engager dans des sommes astronomiques, car cocher plus de numéros ne garantit en rien une victoire… Le résultat EuroDreams est annoncé ci-dessous dès qu'il est connu :

Quelles chances a un joueur de trouver le résultat EuroDreams ?

En ne jouant qu'une grille classique, soit cinq chiffres et un numéro Dream, un joueur dispose d'une chance sur 19 191 900. En revanche, s'il coche sept chiffres et un numéro Dream, cela équivaut à jouer sept grilles. Un participant a alors une chance sur 2 741 700 de trouver le résultat EuroDreams du jour. S'il coche huit chiffres et un numéro Dream, c'est une chance sur 685 425 puisque cela revient à jouer 28 grilles !