Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 8 octobre 2026, deux grands gagnants en France ! [EN LIGNE]

EURODREAMS. Pour ce tirage EuroDreams, ce n'est pas un mais deux joueurs qui ont trouvé les résultats gagnants. Êtes-vous l'un des heureux élus ?

Le résultat EuroDreams du tirage de ce jeudi 8 octobre 2026 a fait... deux rentiers ! Ce n'est en effet pas une mais bien deux grilles qui ont été cochées correctement. Et bonne nouvelle, l'une des grilles avait été validée en France. Un participant du tirage EuroDreams de ce jeudi a donc permis à au moins un joueur d'empocher 20 000 euros par mois pendant 30 ans. Mais ce n'est pas tout !

Il y a en effet eu deux autres grands vainqueurs au rang deux. Et là encore, l'un des heureux élus avait tenté sa chance en France. Il empoche pour sa part 2 000 euros par mois pendant cinq ans. Dans la suite de la répartition des gains, il est également question de 34 gagnants français au troisième rang, 1 212 au quatrième rang ou encore 15 798 et 92 915 au cinquième et au sixième rang. Ils remportent respectivement : 443,10 euros, 34 euros, 5,30 euros et 2,50 euros. Voici tous les résultats EuroDreams de ce jeudi 8 octobre :

Tirage du jeudi 08 octobre 2026 6 - 13 - 20 - 27 - 35 - 38 4

Quelles chances a un joueur de trouver le résultat EuroDreams ?

En ne jouant qu'une grille classique, soit cinq chiffres et un numéro Dream, un joueur dispose d'une chance sur 19 191 900 de remporter le tirage EuroDreams. En revanche, s'il coche sept chiffres et un numéro Dream, cela équivaut à jouer sept grilles. Un participant a alors une chance sur 2 741 700 de trouver le résultat EuroDreams du jour. S'il coche huit chiffres et un numéro Dream, c'est une chance sur 685 425 puisque cela revient à jouer 28 grilles !

Avec neuf chiffres cochés sur une même grille EuroDreams et un numéro Dream, un participant joue l'équivalent de... 84 grilles ! Il a ainsi une chance sur 228 475 de parier sur le bon résultat. Comptez une chance sur 91 390 grilles pour 10 chiffres validés sur une grille et un numéro Dream. Cela revient à jouer 210 grilles en une seule ! Des chiffres qui font rêver. Mais gardons en tête qu'il faudra respectivement dépenser pour ces grilles : 17,50 euros (sept chiffres), 70 euros (huit chiffres), 210 euros (neuf chiffres) et... 525 euros (10 chiffres) ! Toujours sans aucune garantie de sortir grand vainqueur du tirage EuroDreams.